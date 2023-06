Víc otázek než odpovědí. Archeologové zkoumají tajemství tvrze v Hluku

„Dá se říct, že skoro každý objev je pro nás překvapení,“ uvedl archeolog Slováckého muzea Zdeněk Kuchař, jehož tým má výzkum na starosti. „O tvrzi není příliš písemných pramenů, dochovaly se jen zmínky, kdo ji vlastnil a pod které rody přecházela. Nám se dnes daří odkrývat prvky, o nichž se nevědělo a nebyly součástí ani dřívějších výzkumů,“ vyzdvihl.

Odkryli například cihlovou klenbu raně novověké kanalizace pod renesančním křídlem objektu. Našli tam navážky se střepy z keramických nádob, zvířecími kostmi či kovovými výrobky. Pod touto vrstvou se ještě nacházely takzvané splachy, tedy vrstvy, které se sem přemístily během eroze. V nich archeologové nalezli předměty z pravěkých sídlišť.

„Našli jsme fragmenty pravěkých keramických nádob a oštípané jádro z karpatského radiolaritu – materiálu, z něhož se vyráběly pravěké pazourkové nástroje. Není to místní materiál, jde o doklad dálkového obchodu s těmito surovinami do karpatské oblasti,“ líčí Kuchař.

Na jižní straně tvrze se podařilo zdokumentovat část původního vodního příkopu, který sloužil jako obranný prvek v období vrcholného středověku. Ve výkopech se objevily dvě řady dřevěných kůlů, které měly zřejmě příkop zpevňovat. Zajímavostí byla masivní kamenná konstrukce z pískovcových bloků, malty a cihel.

„Snažíme se dešifrovat, co by to mohlo být. Je možné, že jde o konstrukci mostu. To by svědčilo o přístupu do tvrze z jižní strany, o čemž se vůbec nevědělo,“ řekl archeolog. „Zatím máme možná víc otázek než odpovědí,“ usmál se.

Výzkum v Hluku se chýlí ke konci a v budoucnu se počítá s expozicí, která by měla být součástí rekonstruovaného objektu. Tvrz bude po skončení opravy sloužit jako kulturní a společenské centrum s restaurací, obřadní síní a v plánech je i muzeum.