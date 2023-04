Úspěšní automobiloví jezdci mají potíže se zákonem, Tlusťák je ve vazbě

A „aby nemohl ovlivňovat svědky a pokračovat v trestné činnosti“, zadržela ho před několika dny ve zlínské soudní budově, kde se jeho starší případ projednává.

Jednačtyřicetiletý Tlusťák tam přišel, aniž by tušil, že ho odsud policie odvede přímo do vazební věznice. Informaci jako první přinesla Česká televize. „Zadrželi jsme ho v soudní budově a následně obvinili ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ potvrdila policejní mluvčí Simona Kyšnerová. „V případě odsouzení mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody,“ doplnila.

Tlusťákův advokát Eduard Bruna podal v třídenní lhůtě blanketní stížnost, jejíž obsah doplní poté, co dostane odůvodnění od zlínského okresního soudu, který o vazbě rozhodl.

„S klientem jsem v kontaktu. Myslím si, že to snáší dobře, ale je to nepříjemné, protože je zvyklý pracovat, a to teď nemůže,“ nastínil Brůna.

„Je dána důvodná obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání. Případně že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,“ sdělil důvody pro vazbu mluvčí zlínského okresního soudu Petr Prokopius.

„Ještě nemám stížnost na stole, takže jsem o ní nerozhodla,“ sdělila státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová s tím, že oprávněnost vazebního stíhání bude posuzovat pobočka brněnského krajského soudu ve Zlíně.

Bruna s důvody vazby nesouhlasí. „Překvapilo mě to, můj klient je stíhán několik let, zastupuju ho i v jiných věcech, a nic takového se tam nerýsovalo,“ zmínil.

Případ, který začal soud ve Zlíně projednávat letos v únoru, je s tím novým velmi podobný. „Jde o snižování daňové povinnosti, která je spojená s vysokými příjmy od sponzorů,“ nastínila Nesvadbová.

Vicemistr Evropy vinu odmítá

Tlusťák měl prostřednictvím svých firem prodávat reklamu na závodním autě. Zisky podle obžaloby „vykrýval“ fiktivními doklady například o nákupu náhradních dílů. Uměle tím měl navyšovat odpočet daně z přidané hodnoty.

Tlusťák, který se v roce 2010 stal vicemistrem Evropy, vinu odmítá. Není jediným automobilovým závodníkem, který má problémy se zákonem kvůli údajným daňovým podvodům. Od konce roku 2021 je z nich obviněný několikanásobný mistr republiky v rallysprintu Roman Odložilík z Roštění.

Dříve už byl za podobný zločin odsouzený. Trest dostal i za pokus o uplácení policisty při domovní prohlídce. Teď mu hrozí až 13 let a 4 měsíce za mřížemi, protože se zločinu měl dopustit ve zločinecké skupině. Škoda je zhruba 37 milionů.

„Vykazovali (fiktivní) nákupy náhradních dílů anebo nějaké služby, které přijímali a kterými snižovali daňovou povinnost související s vysokými sponzorskými částkami,“ nastínila Nesvadbová.

Policie při razii zajistila u členů skupiny majetek za osm milionů eur včetně luxusních domů, vrtulníku nebo závodních aut.