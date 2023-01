Sochař z Liptálu sejmul masku Palachovi, jeho vlastní náhrobek bez jména je vzkaz

Byla středa 22. ledna 1969, tři dny před pohřbem studenta Jana Palacha, jenž se upálil na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy. Jeho smrt otřásla celou zemí a vyvolala protesty proti pokračující okupaci.

Do obce Všetaty, odkud Palach pocházel, tehdy přijeli dva muži z Liptálu, vesnice kousek od Vsetína – šestašedesátiletý Antonín Chromek a jeho o osmnáct let mladší dobrý přítel Josef Vaculík. Požádali Palachovu matku, zda by mohli Janovi sejmout posmrtnou masku.

„Chtěli tak uctít a uchovat památku na jeho hrdinský čin. Rodina souhlasila, od bratra Jiřího Palacha obdrželi písemné povolení,“ uvedla Vaculíkova snacha Eva Vaculíková.