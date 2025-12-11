Napište mi antibiotika, volají lidé do ordinace. Spotřeba v kraji stoupá

Podle největší zdravotní pojišťovny v Česku spotřebovali pacienti ve Zlínském kraji v loňském roce 376 tisíc balení antibiotik. Spotřeba celorepublikově stoupá a hrozí ztráta účinnosti léků. Lékaři varují před rostoucí odolností bakterií.
Pomáhají při zápalu plic, angíně, zánětu močových cest, spále, tuberkulóze nebo borelióze. Antibiotika mohou dokonce zachránit život. Jsou určená na bakteriální infekce a záněty, ale při nesprávném dávkování mohou ztratit účinnost.

Světová zdravotnická organizace to považuje za jednu z deseti nejvážnějších zdravotních hrozeb současnosti.

Na superbakterie antibiotika nestačí. Hrozba větší než rakovina, varují vědci

„Praktičtí lékaři vědí o tom, že antibiotika by se neměla předepisovat často a jen v přísně indikovaných případech. Opakovaně se tento přístup prezentuje na školeních,“ podotkl zlínský praktický lékař pro dospělé Lubomír Nečas.

„Je určitě dobře, že nejsou v Česku volně prodejné, jako je tomu v některých jiných zemích,“ zdůraznil.

Balení je nutné doužívat

Z dat Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) vyplývá, že ve Zlínském kraji lékaři před pěti lety předepsali 330 tisíc balení antibiotik. V roce 2022, tedy během covidové pandemie, pak došlo k nebývalému nárůstu na 377 tisíc. Rok potom počet klesl na 370 tisíc a loni už se k rekordnímu opět přiblížil.

„Za prvních osm měsíců letošního roku bylo ve Zlínském kraji předepsáno 225 951 balení antibakteriálního léčiva,“ upřesnila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.

Spotřeba stoupá v celé republice. Problém bývá i v tom, že pacienti nedoberou celé balení, léky si schovají a při dalších potížích se k nim bez vědomí lékaře zase vrátí. Tím se ovšem bakterie stávají rezistentní, tedy odolné vůči léčbě, a v budoucnu pak může být obtížné bakteriální infekci vůbec vyléčit.

Pozor na antibiotika u dětí

„V Česku jsou v posledních letech na vzestupu například infekce dýchacích cest, jako je zápal plic, a infekce močových cest vyvolané rezistentními kmeny bakterie Klebsiella pneumoniae,“ upozornila lékařka Zuzana Elbertová.

„Stále se stává, že pacient volá a vyloženě si žádá antibiotika. My je ale po telefonu pochopitelně nepředepisujeme a chceme, aby v takovém případě pacient přišel osobně. V ordinaci mu můžeme udělat test CRP, který odhalí, zda se jedná o bakteriální infekci, nebo ne,“ dodal Nečas.

S antibiotiky šetřete. Až je budete potřebovat, nemusí vám zabrat

Dospělí pacienti nejsou jediní, kteří by si na správné užívání antibiotických léků měli dávat pozor. „Bývá to pravidlem také u rodičů nemocných dětí, kteří často vyžadují antibiotika i tam, kde to není nutné,“ sdělila Nataša Bartoníková, primářka oddělení lékařské mikrobiologie zlínské nemocnice, kde už několik let funguje antibiotické středisko.

„Je důležité, aby lékaři nasazovali antibiotickou léčbu na základě výsledků z vyšetření a v dostatečně vysoké dávce,“ doplnila.

Pokles v lékárně o 20 procent

V nemocniční lékárně ve Zlíně však sledují příznivý trend. Loni i letos vydali zákazníkům méně antibiotických léků a sirupů než v roce 2023. Od ledna do října to bylo letos zhruba 15 tisíc balení, před dvěma lety 19 tisíc.

Vědec: Nedostatek účinných antibiotik bude za čas stejný problém jako rakovina

„V letošním roce je to ve srovnání s rokem 2023 zatím pokles o 20 procent. Důvodem je pravděpodobně větší informovanost mezi lékaři i veřejností ohledně racionální antibiotické terapie,“ popsal vedoucí lékárny v Baťově nemocnici Pavel Kurfürst.

V Evropě kvůli antibiotické rezistenci zemře přibližně 35 tisíc lidí ročně. V Česku se odhaduje, že například v roce 2020 to bylo zhruba 500 lidí, což je o 40 procent více než obětí dopravních nehod. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí pro Česko doporučuje snížit celkovou spotřebu antibiotik u lidí o devět procent.

