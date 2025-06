Nijak kriticky nehodnotí krok hnutí ANO ve Zlínském kraji ohledně jízdného pro mládež politolog Karel Kouba, který působí na Univerzitě Karlově v Praze. „Je to pěkná zpráva, kterou by měli občané znát. Nevidím v tom nic nekalého,“ sdělil Kouba.

Je správně, že vedení hnutí nařizuje svým lidem v regionu, co mají dělat?

Paradoxní je, že to dělá vládní opozice, většinou to bývá vláda. Nemyslím si ale, že by to bylo něco nezvyklého. Nejenom v Česku se náklady na tyto typy programů cyklicky zvyšují před každými volbami. Většinou je za to ale odpovědná vláda. Tady to budou financovat kraje, kde vládne ANO, které je na celostátní úrovni v opozici.

A je tedy v pořádku, že vedení hnutí ovlivňuje dění v regionu?

Předseda strany nemá co přikazovat svým hejtmanům. Ti se mají přihlásit k programovému cíli, pro jehož naplnění byli zvoleni. Strany by měly být hlavně čitelné. Myslím si ale, že hnutí ANO je v tomto velmi konzistentní. Říká ohledně sociálních služeb či vzdělávání, že zavede mnoho podpor, které byly zrušeny touto vládou. Toto mi do toho zapadá. Je to součást jeho politického profilu a programu.

Může to ANO ve volbách pomoci?

To netuším. Je to meč se dvojím ostřím. Pro jistou část populace je to lákavé, ale spousta lidí to bude vnímat jako populistický krok.

Nelze říci, kterých bude více?

Na to by musely být výzkumy na úrovni kraje. Ale jde o citlivé věci pro velkou část populace. Třeba to je z hlediska veřejné politiky chytrý krok a třeba ani není populistický. Ale je to zase součást předvolebních kroků ANO...

Co to může znamenat pro koalici, když bylo hnutí STAN proti?

Pokud to není pro hnutí STAN tak důležité téma, aby vystoupilo z koalice, tak se prostě neshodli a budou pokračovat dál.