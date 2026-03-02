První tři klienti se ubytují na samém začátku března, zbytek bude přicházet postupně až do konce dubna. Teď ještě pokračuje jejich výběr. Dohromady jich bude čtyřicet.
Na čekací listině nového domova se zvláštním režimem ve Zlíně-Malenovicích ale i poté zůstane trojnásobek zájemců.
|
Jedno lůžko za šest milionů. Kraj řeší, jak se postarat o lidi s demencí
„Situace je všude stejná, uspokojíme jen minimum žadatelů,“ podotkla ředitelka Naděje – pobočka Zlín Renata Gabrhelíková. „Zájem je velký a my musíme postupovat podle zákona a v první řadě přijímat ty nejnaléhavější případy. To jsou klienti, kteří nejsou soběstační, žijí sami nebo se o ně rodina nemůže postarat. Rádi bychom jich přijali víc, ale kapacity jsou dané,“ upozornila.
Nezisková organizace, kterou vede a která už má na starosti Dům pokojného stáří na zlínských Jižních Svazích, bude nový domov provozovat. Je určený pro nepřetržitou pobytovou péči o klienty s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence, kteří mají problémy s vnímáním, orientací, vyjadřováním, pamětí nebo poznávacími schopnostmi.
Dlouhé seznamy čekatelů
Podle údajů z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo pro tyto klienty v roce 2008 ve Zlínském kraji k dispozici 327 lůžek, před dvěma lety už měl pro ně kraj 1 397 lůžek ve 24 zařízeních. Přestože nárůst lůžek je výrazný, zároveň zásadně roste i poptávka, kterou ani tyto kapacity nepokrývají.
To potvrzují také data týkající se čekání na volné místo. Zájemci se dostanou na řadu zhruba za 280 dnů.
„Snažíme se klienty přijmout do půl roku, ale často to není možné,“ poukázala Gabrhelíková. „Je to dáno ale i tím, že v posledních letech pozorujeme, že přibývá případů demence i u mladších ročníků, třeba kolem padesáti let.“
|
Lidí, kteří bojují s demencí, přibývá. Pomáhají křížovky a rodinná alba
V dalších letech se přitom počty klientů budou ještě zvyšovat. Kraj proto dlouhodobě mění některá lůžka v domovech pro seniory na lůžka pro klienty s demencí. Ještě v roce 2013 bylo k dispozici 2 800 těchto míst, o deset let později jich téměř 500 ubylo. Neznamená to ale, že každé jedno lůžko se transformovalo na jedno nové.
„U domovů se zvláštním režimem musíme splnit jiné podmínky, má to jiná pravidla, bezpečnostní předpisy jsou přísnější, protože tito lidé jsou velmi zranitelní. Takže celkový počet se logicky snížil,“ upozornila krajská náměstkyně pro sociální péči Eliška Olšáková.
V současné době kraj diskutuje o možnosti zvýšení kapacity lůžek pro lidi s alzheimerem například v Nezdenicích, kde je v současné době 27 lůžek, nebo v Loučce se 47 lůžky.
Rekonstrukce za 200 milionů korun
Vždy je to ale také otázka financí. Například kompletní rekonstrukce zařízení sociálních služeb ve Zlíně-Malenovicích, kde nový domov vznikl, stála téměř 200 milionů korun. Šlo primárně o investici města Zlína, který tři propojené budovy koupil a na nákup a opravy vyčlenil 93 milionů. Kraj přispěl 18 miliony a 80 milionů činila dotace státu.
|
Zájem o byty a domovy pro seniory raketově stoupá. Města postaví nové
„Toto zařízení teď představuje nadstandardní kvalitu. Domov je rozdělený do deseti domácností, které umožňují poskytovat specializovanou péči v prostředí co nejvíce se blížícím běžnému způsobu života a současně plně respektují individualitu, potřeby i přání klientů,“ poukázal náměstek primátora pro sociální oblast Vojtěch Volf.
„Aktuálně sociální pracovnice provádějí šetření u klientů, kteří si podali žádost o přijetí,“ doplnil.
Vznikne komunitní zahrada
Kraj se rozhodl do této služby investovat i kvůli demografickému vývoji, který dlouhodobě poukazuje na to, že region stárne v celorepublikovém srovnání nejrychleji.
„Přibývá seniorů vysokého věku a s tím roste i potřeba specializovaných služeb,“ upřesnil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. „Víme, že pokud se zdravotní stav člověka zhorší náhle, je dnes často velmi obtížné najít vhodné místo. Proto finančně podporujeme aktivní města, která nám kapacity v sociálních službách pomáhají rozšiřovat.“
Součástí Domu pokojného stáří Naděje Malenovice bude v budoucnu i komunitní zahrada, kterou na své náklady vybuduje přímo organizace Naděje. Zahrada bude určena především k odpočinku klientů, zároveň si ji užijí i místní obyvatelé, které chce Naděje zvát na akce.