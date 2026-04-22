„Nekandidoval jsem opět také proto, že chci dělat věci, které mají smysl. A dosažení poslaneckého mandátu s velmi slušným příjmem je sice lákavé, ale bez reálné možnosti měnit věci mi to přišlo jako ztráta času,“ říká Aleš Dufek. „Než abych byl součástí skupiny poslanců, která dští síru na druhou skupinu a naopak, raději budu ve Zlíně, kde můžu svobodně říkat, co si myslím.“
O víkendu se zúčastníte lidoveckého sjezdu KDU-ČSL, která si bude vybírat nového předsedu. Prozradíte, komu tam dáte hlas a proč?
Dám hlas Janu Grolichovi. Názorově sice úplně ve shodě nejsme, ale oceňuji jeho vůli vytvořit si svůj vlastní tým a udělat tlustou čáru za jednou dekádou lidovecké politiky.
Ti lidé si zcela upřímně myslí, že jsou něco lepšího, chytřejšího, uvědomělejšího, než takzvaný prostý lid.