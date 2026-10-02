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Větrníky a soláry u nás nechceme! Obce ve Zlínském kraji hodlají žalovat stát

Milan Libiger
  12:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
9 fotografií
Území Vrbky se rozkládá na ploše 531 hektarů, přičemž přes 200 hektarů tvoří les. Podle vládního návrhu má 139 hektarů zabrat akcelerační zóna, která bude osázená solárními panely. Začít má čtyři metry od prvních rodinných domů. Vedení Vrbky záměr odmítá a spojilo se i s dalšími obcemi z okolí, do jejichž území akcelerační zóny zasahují.

Společně chystají žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Přesněji řečeno podnět, na jehož základě by soud mohl zrušit, nebo změnit vládou schválený územní rozvojový plán, v němž se s akceleračními zónami pro větrné a solární elektrárny počítá.

„Omezili nám možnost rozhodovat o svém katastru, protože územní rozvojový plán je nadřazený všem územním plánům, včetně obecních,“ postěžoval si starosta Vrbky Viliam Pospíšil.

Osm místo jedenácti. Vláda schválila seznam zón pro soláry a větrníky

V průběhu schvalování obce poslaly řadu připomínek, stát ale vyhověl jen některým. Z původních jedenácti navržených zón ve Zlínském kraji vláda letos v červenci schválila osm. Vyloučila jen oblasti zlínských Malenovic, Lukovečku a Tětětic.

„K našim připomínkám nepřihlédli, všechny pro ně byly nerelevantní. Přitom jsme uváděli pádné věci,“ je přesvědčený Pospíšil. Podle něho na vymezených plochách hnízdí tažní ptáci, třeba skřivani a čejky. Navíc si ptáci mohou plést povrchy solárních panelů s vodní plochou a narážet do nich.

ilustrační snímek
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9 fotografií

„Lidé se k nám stěhují, protože obec leží ve volné krajině. A teď chtějí zahrady obložit fotovoltaickými panely,“ vypočítal Pospíšil. „Bude to mít vliv i na některé živočichy, kteří z našeho území mizí. A bude to obrovská tmavá plocha, z níž se bude při vysokých teplotách uvolňovat teplo, což může změnit klima v obci.“

V této oblasti se spojily obce, do nichž zasahují hned tři akcelerační zóny. Kromě Vrbky jde o Karolín, Bařice-Velké Těšany, Lubnou a Zdounky.

Lubná nechce obnovitelné zdroje na orné půdě

„Jde o zásah do pravomocí obce i do krajiny. Nikdo to s námi nediskutoval, byli jsme postaveni před hotovou věc,“ zdůraznila starostka Lubné Ivana Skýpalová. „Nebráníme se obnovitelným zdrojům, ale nechceme je na orné půdě. Pohybují se tam zvířata, takže jde i o migraci živočichů. Bude to umístěné do krásné přírody. Z každého příjezdu do obce se budeme dívat na černé pole fotovoltaických panelů,“ obává se.

Starostové si vyberou advokátní kancelář, která podá jednotný návrh. Ovšem zřejmě takový, aby bylo možné každou zónu posoudit jednotlivě a případně ji zrušit.

Větrná mapa ČR

„Věřím, že to dobře dopadne. Chceme být maximálně připraveni, aby to bylo pokud možno neprůstřelné,“ sdělila Skýpalová. „Naše šance vidím půl na půl,“ odhadl Pospíšil.

Další obce spolupracují v jiné oblasti. Jsou to Kelč, Kunovice, Police, Loučka či Podolí. Do Kelče zasahují tři zóny, kde mají být až 200 metrů vysoké větrné elektrárny.

„Jsme ve velmi úzkém jednání, ale každá obec bude podávat návrh jednotlivě. Bylo nám to doporučeno, abychom měli větší naději na úspěch,“ předestřel starosta Kelče Karel David. „Žaloba musí vycházet z individuálních podkladů, kterými obce připomínkovaly původní návrh. A každá to pojala trochu jinak,“ připomněl.

Dvě stě lidí ve Zlíně protestovalo proti fotovoltaice, podepisují také petici

Větrníky mají být v Kelči 500 metrů od zástavby, což starosta považuje za malou vzdálenost. Na územích tamních obcí má vyrůst 89 větrníků, podle starostů je to příliš.

„Jsem pro obnovitelné zdroje, ale ne v takovém měřítku,“ řekl starosta Loučky Jaromír Kořistka. „Navíc plánujeme novou zástavbu.“

Větrníky by pak mohly být jen 350 metrů od první zástavby. Původně měly být až 250 metrů vysoké, nakonec byly sníženy na 200 metrů a zóna byla zmenšena. Starostům to ale nestačí.

„Jakmile se to postaví, nic s tím už nenaděláme,“ zmínil Kořistka. „Chceme upozornit na to, že to nebylo legislativně správně.“

Zborovice žalobu nepodají

Někteří starostové chtějí podat žalobu do konce roku, jiní i dříve. Ne všechny obce, jež s akceleračními zónami nesouhlasí, se však na soud obrátí. Zborovice tak neučiní.

„Nemáme žalobu na základě čeho podat, nenalezli jsme zákonný důvod,“ naznačil starosta Zborovic Vítězslav Hanák. „Ptal jsem se i zastupitelů, jestli mají nějaká zjištění o tom, že by to bylo nezákonné, ale také nevěděli.“

Obcím se nelíbí akcelerační oblasti, protestují proti větrným elektrárnám

Při podávání žalob nevidí šanci na úspěch, navíc to bude stát nemalé peníze. Pokud by se důvod pro žalobu objevil, obce na to mají rok od chvíle, kdy začalo opatření platit, což bylo letos v srpnu.

Pro každou oblast jsou stanovená opatření, která mohou investory omezit. Schválení zón současně neznamená automatické povolení solárů a větrníků, i když jejich povolovací proces bude zjednodušený.

Obava z větrníků sílí. Zlínský kraj sbírá námitky obcí proti vzniku zón

„Obce mají právo podat návrh na zrušení opatření obecné povahy. O jeho důvodnosti rozhodne soud,“ reagovala mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. „Výsledek soudního řízení ministerstvo nebude předjímat.“

Podle ní byly všechny připomínky obcí během projednávání vyhodnoceny. Tam, kde to bylo potřeba, byla omezena výška větrníků. Dodala, že ke každému záměru bude muset být doložena hluková studie nebo studie na stroboskopický efekt. A bude také třeba prokázat dodržení hygienických limitů a vlivů na zdraví obyvatel.

29. dubna 2026
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