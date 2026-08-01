Světoví hudebníci a nadějní studenti společně. Academy Kroměříž se blíží

„Festival je pro nás místem, kde se potkává profesionální umění s energií a talentem mladé generace. Každý rok zde znovu vzniká prostředí, které je pro účinkující i publikum jedinečné a inspirující,“ přiblížila výkonná ředitelka akademie Jana Kubáčová.
Mladí hudebníci se letos budou vzdělávat pod vedením koncertního mistra Vídeňského symfonického orchestru Dalibora Karvaye, pianisty a ředitele Pražské konzervatoře Ivo Kahánka, violoncellistky Michaely Fukačové, houslisty Fedora Rudina, sopranistky Kateřiny Kněžíkové nebo kroměřížského rodáka, dirigenta a jednoho ze zakladatelů Academy Kroměříž Tomáše Netopila.
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Ti nabídnou vybraným účastníkům sólové obory, výuku komorní hry, účast v akademickém smyčcovém orchestru i manažerské vzdělávání.
Týdenní festival přinese do historických prostor Kroměříže klasickou hudbu i mezigenerační setkání, kdy se na jednom pódiu budou střídat světově uznávaní profesionální hudebníci s mladými nadějnými umělci.
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Na programu týdenní akce je série koncertů a diskusí, například koncert Ad Astra: Barokní večer se Simonou Šaturovou ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku, kde vystoupí například sopranistka Šaturová. Open air koncert na nádvoří ZUŠ Kroměříž bude patřit vystoupení cimbálové muziky Harafica. Slavnostní koncert s Moravskou filharmonií Olomouc pod vedením Netopila se odehraje v reprezentativním zámeckém Sněmovním sále. Společně s nimi vystoupí i ocenění studenti loňské akademie.
Připravená je také beseda s Kněžíkovou a operním pěvcem Štefanem Margitou. Letošní účastníci akademie se pak představí na čtyřech koncertech cyklu Budoucí mistři v kině Nadsklepí od 17. do 19. srpna.