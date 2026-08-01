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Světoví hudebníci a nadějní studenti společně. Academy Kroměříž se blíží

Jana Fuksová
  9:21
Sopranistka Kateřina Kněžíková představí na Dvořákově Praze písňovou tvorbu...

Sopranistka Kateřina Kněžíková představí na Dvořákově Praze písňovou tvorbu Antonína Dvořáka. | foto: Dvořákova Praha

Kateřina Kněžíková a Štefan Margita
Dirigent Tomáš Netopil (říjen 2023)
Festival Academy Kroměříž přilákal letos rekordní počet studentů z celého...
Festival Academy Kroměříž přilákal letos rekordní počet studentů z celého...
8 fotografií
Příjem přihlášek už je uzavřený a zkušení lektoři už si z desítek zájemců vybrali své budoucí studenty, kterým se budou jeden prázdninový týden věnovat. Studenti konzervatoří, vysokých hudebních škol i mladí hudebníci se proto v těchto dnech připravují na 9. ročník hudebního festivalu a akademie Academy Kroměříž, který se uskuteční od 13. do 20. srpna.

„Festival je pro nás místem, kde se potkává profesionální umění s energií a talentem mladé generace. Každý rok zde znovu vzniká prostředí, které je pro účinkující i publikum jedinečné a inspirující,“ přiblížila výkonná ředitelka akademie Jana Kubáčová.

Sopranistka Kateřina Kněžíková představí na Dvořákově Praze písňovou tvorbu Antonína Dvořáka.
Kateřina Kněžíková a Štefan Margita
Dirigent Tomáš Netopil (říjen 2023)
Festival Academy Kroměříž přilákal letos rekordní počet studentů z celého světa. Na snímku Student Arnošt Matěj Nimrichtr a klavírista Ivo Kahánek při výuce (srpen 2025)
8 fotografií

Mladí hudebníci se letos budou vzdělávat pod vedením koncertního mistra Vídeňského symfonického orchestru Dalibora Karvaye, pianisty a ředitele Pražské konzervatoře Ivo Kahánka, violoncellistky Michaely Fukačové, houslisty Fedora Rudina, sopranistky Kateřiny Kněžíkové nebo kroměřížského rodáka, dirigenta a jednoho ze zakladatelů Academy Kroměříž Tomáše Netopila.

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Ti nabídnou vybraným účastníkům sólové obory, výuku komorní hry, účast v akademickém smyčcovém orchestru i manažerské vzdělávání.

Týdenní festival přinese do historických prostor Kroměříže klasickou hudbu i mezigenerační setkání, kdy se na jednom pódiu budou střídat světově uznávaní profesionální hudebníci s mladými nadějnými umělci.

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Na programu týdenní akce je série koncertů a diskusí, například koncert Ad Astra: Barokní večer se Simonou Šaturovou ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku, kde vystoupí například sopranistka Šaturová. Open air koncert na nádvoří ZUŠ Kroměříž bude patřit vystoupení cimbálové muziky Harafica. Slavnostní koncert s Moravskou filharmonií Olomouc pod vedením Netopila se odehraje v reprezentativním zámeckém Sněmovním sále. Společně s nimi vystoupí i ocenění studenti loňské akademie.

Připravená je také beseda s Kněžíkovou a operním pěvcem Štefanem Margitou. Letošní účastníci akademie se pak představí na čtyřech koncertech cyklu Budoucí mistři v kině Nadsklepí od 17. do 19. srpna.

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Světoví hudebníci a nadějní studenti společně. Academy Kroměříž se blíží

Sopranistka Kateřina Kněžíková představí na Dvořákově Praze písňovou tvorbu...

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