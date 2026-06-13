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Zvýšení výroby a nový letoun. Kunovický výrobce slaví 90 let a má velké plány

Jana Fuksová
  18:54
Kunovický výrobce letounů Aircraft Industries slaví 90 let od svého založení. Největší český výrobce civilní letecké techniky chce zvýšit výrobu až na 18 letounů ročně, získává nové zákazníky v Jižní Americe a pracuje na vývoji nového letounu. Ten by mohl přepravit až 35 pasažérů a sloužit pro speciální průzkumné lety.

Prvních 20 let se zde letadla pouze opravovala. Až v roce 1956 dokončili v tehdejším kunovickém Letu svůj vůbec první letoun C-11, který zde odstartoval sériovou výrobu civilních letadel. Jeden z těchto legendárních strojů mohli v čerstvě renovované verzi poprvé vidět návštěvníci sobotního Dne otevřených dveří.

„Je to zásadní letoun pro tuto továrnu, protože díky němu se zde rozjela masová výroba, která je dodnes nepřerušená. Těchto strojů se v Kunovicích vyrobilo 700 a tehdy byli mezi zaměstnanci většinou lidé ze zemědělství. Je to velký důkaz umu místních lidí, že dokázali za tři roky vyrobit tolik letadel a tolik se toho naučili,“ prohlásil při slavnostním odhalení letounu ředitel Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec.

Kunovická firma Aircraft Industries slaví letos 90 let od založení. Den otevřených dveří přilákal do závodu tisíce návštěvníků. Vůbec poprvé mohli obdivovat aktuálně renovovaný letoun C-11. (červen 2026)
Kunovická firma Aircraft Industries slaví letos 90 let od založení. Den otevřených dveří přilákal do závodu tisíce návštěvníků. (červen 2026)
Kunovická firma Aircraft Industries slaví letos 90 let od založení. Snímek je z výrobních prostor areálu. (červen 2026)
Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries slaví letos 90 let od založení. (červen 2026)
Kunovická firma Aircraft Industries slaví letos 90 let od založení. Snímek je z výrobních prostor areálu. (červen 2026)
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Firma už čtyři roky patří pod skupinu OMNIPOL Group a vedle výroby letadel se věnuje také servisu, výcviku pilotů a leteckých mechaniků, provozování letiště a střední letecké školy. Stěžejní je výroba letounu L-410 včetně modernizované verze L-410 NG. Obě mohou přepravit až 19 pasažérů a létají ve více než 60 zemích světa.

Nový letoun pro 35 pasažérů

Modernizovaný letoun se sériově začal vyrábět před osmi lety a dnes už tvoří více než polovinu výroby. Tím ale kunovická firma nekončí a přemýšlí o nových civilních i vojenských strojích.

„Letectví se velmi rychle vyvíjí a víme, že za deset patnáct let nebude L-410 možná stačit. Už dnes máme proto zpracovaný koncept nového letadla, na kterém pracujeme asi tři čtvrtě roku,“ prozradila předsedkyně představenstva společnosti Aircraft Industries Alena Medová.

„Přemýšlíme, jak má letoun vypadat, kolik má mít pasažérů, podle jaké technologie má být vyrobený, jak silné motory má mít a samozřejmě analyzujeme potřeby trhu,“ doplnila.

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Zvažuje se větší letoun pro 35 pasažérů. Sloužil by i armádám pro speciální průzkumné lety, při kterých letoun dokáže sbírat nejrůznější data z terénu, přímo je analyzovat a vyhodnocovat a tyto podklady dodávat pro další rozhodování.

Vývoj a schvalování takového procesu je ale záležitost na mnoho let. Stěžejní je proto v současné době posilování výroby L-410. Letos jich firma vyrobí 14, v dalších letech se má kapacita zvýšit až na 18.

Kunovická firma Aircraft Industries slaví letos 90 let od založení. Snímek je z výrobních prostor areálu. (červen 2026)

„Chtěli bychom zvyšovat postupně výrobu o dvě letadla ročně, samozřejmě ale narážíme na kapacitu zaměstnanců, kterých máme málo. Je obrovský problém sehnat vyškolené zaměstnance, proto si je i zaškolujeme sami,“ poukázal ředitel výroby Tomáš Králík s tím, že budovat vztah k letectví v regionu včetně získávání mladých pracovníků pomáhá mimo jiné vlastní střední škola, kterou podnik provozuje.

Starší verzi zcela nahradí nová

Do dvou až tří let chce Aircraft Industries postupně snižovat výrobu starší verze letounu a nakonec ji zcela nahradit novějším modelem. Zatím má ale své zákazníky i původní verze, zvláště tam, kde letecká přeprava není tolik rozvinutá.

„Často nabízíme letadlo pro převážení zaměstnanců a tam pak zákazníci volí více starší verzi. Pokud má ale někdo zájem o delší dolet, což jsou třeba státní složky, tam více míří novější verze. Ale také to není pravidlem. Prodáváme letadla do všech koutů světa a trh je velmi rozmanitý,“ doplnil Králík.

Přímo u letadel už od prvního ročníku. Škola láká studenty na unikátní způsob výuky

Kunovická firma se proto nesoustředí pouze na jeden kontinent nebo jeden typ zákazníků. Klienty má v Jižní Americe, jihovýchodní Asii, střední Asii i Africe. Většina z nich jsou civilní provozovatelé, jde ale také o státní složky, armádu a podobně. V rámci Evropy létají kunovické stroje v české armádě, u polské pobřežní stráže nebo bulharské armády.

„Máme teď rozjednáno několik velkých kontraktů po celém světě. Ten největší je s Chile, kam jsme letos dodali první tři letouny pro soukromou společnost. Budou sloužit pro převoz dělníků těžařské společnosti, kteří tyto letouny potřebují kvůli jejich schopnosti vzletět a přistát na velmi krátkých ranvejích,“ upřesnil obchodní ředitel firmy Štěpán Skořepa.

Spolupráce se stovkami firem

Předloni firma poprvé od převzetí v roce 2022 vykázala zisk v hodnotě téměř 15 milionů korun.

„Chceme samozřejmě růst a mít zisky, ale spoustu peněz také investujeme zpět do fabriky i do letadla jako takového,“ naznačila Medová.

Při výrobě společnost spolupracuje se stovkami dodavatelů z celé republiky včetně firem ze Zlínského kraje. Větší část letounu si ale vyrobí sama, od dodavatelů nakupuje například motory, vrtule, avioniku nebo podvozky. I to je jedna z předností firmy, která je ale závislá na dostatku kvalifikovaných profesí. V současné době v Kunovicích pracuje tisícovka zaměstnanců.

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