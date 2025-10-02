Desetiletý spolupachatel. Agresivita dětí narůstá, potvrzují školy i policie

Jana Fuksová
  12:43
Krajská policie ve Zlíně loni vyšetřovala přes 200 trestných činů, které měly na svědomí děti. Šlo o krádeže, poškození cizí věci nebo ublížení na zdraví. Čtvrtina studentů středních škol má špatné vztahy se spolužáky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Fotolia

Jeden případ se stále prověřuje, druhý vyhodnotili kriminalisté jako přestupek proti občanskému soužití. V prvním měla parta mladíků napadnout čtrnáctiletého školáka, ve druhém šlo o napadení skupiny kluků. Oba se udály v Uherském Ostrohu a okolí na začátku letošního roku, v obou sehráli hlavní roli nezletilí pachatelé.

Přestože policie upozornila, že události spolu nesouvisejí, vyvolaly diskusi o narůstající agresivitě mladých lidí. Vyplývá ze zkušeností na školách, linkách bezpečí, v rodinách i na policii.

„V současné době se často setkáváme s projevy agresivity dětí, se šikanou, majetkovou trestnou činností i se sexuálně motivovanými delikty,“ potvrdila Barbora Dudová z Oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.

Města tyranizují party mladistvých, část výrostků údajně sympatizuje s nacismem

„Zvyšuje se také počet dětí, které jsou závislé na alkoholu a na omamných a psychotropních látkách, přičemž hranice věku takto zasažených dětí se stále snižuje.“

Statistiky její slova potvrzují. V loňském roce policie ve Zlínském kraji stíhala 66 nezletilých pachatelů mladších patnácti let a 121 mladistvých ve věku od patnácti do osmnácti. Dohromady 145 trestných činů měli na svědomí mladiství, 57 děti mezi šesti a čtrnácti lety.

Většinou šlo o krádeže, ublížení na zdraví, útěky z výchovného ústavu nebo poškození cizí věci. Nejmladšímu pachateli bylo loni deset let a dopustil se krádeže a porušování domovní svobody jako spolupachatel.

Třetina studentů má potíže se spolužáky

Rizikové chování se ale často nepromítá do policejní statistiky, protože nejde vysloveně o kriminální chování a projevuje se spíše ve školách, mezi kamarády nebo v rodinách.

Z posledních dotazníků mezi středními školami ve Zlínském kraji ze školního roku 2023/2024 například vyplynulo, že téměř třetina studentů má problém se špatnými vztahy mezi spolužáky.

Téměř 18 procent žáků užívá tabák, asi devět procent alkohol a sedm prokazuje závislost na počítačových hrách a hazardu.

Kriminalita mladistvých v Česku je na vzestupu. Od roku 2021 vzrostla o třetinu

Školy se potýkají i se záškoláctvím, které v některých případech dokonce tiše podporují rodiče, také s ostrakizací, tedy vyloučením dítěte z kolektivu, s opakovaným záměrným psychickým i fyzickým ubližováním, sebepoškozováním a ve více než třech procentech případů i s užíváním drog.

„Vidíme, že násilné projevy mezi dětmi a dospívajícími postupně sílí. Není to problém jedné školy nebo jedné generace, ale něco, co ohrožuje celou společnost,“ vysvětlil bezpečnostní expert Radim Pošíval.

O tomto tématu mluvil na nedávné konferenci CrisCon pořádané Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti.

Z obětí se mohou stát násilníci

Data o narůstajícím násilí ve školách, dokonce i mateřských školách, shromažďuje také Česká školní inspekce. Z těch posledních vyplývá, že před třemi lety zaznamenali na základních školách ve Zlínském kraji kolem osmnácti případů šikany na tisíc žáků v uherskohradišťském, kroměřížském i vsetínském okrese.

Na Zlínsku jich bylo kolem deseti. U středních škol se počty pohybují kolem pěti případů na tisíc studentů. Příčin je podle odborníků několik.

„Hraje v tom roli domácí prostředí a výchova. Vidíme, že stále nevymizelo násilné chování vůči dětem a fyzické tresty. A z obětí se pak mohou stávat násilníci,“ poukázal Jan Paťawa, vedoucí Krizového informačního týmu ministerstva vnitra.

Fascinace násilím, úkryt v online prostoru. České děti se nebezpečně radikalizují

„Souvisí to i s nejistotou okolního světa i samotného školního prostředí, kdy například školy po celé republice před časem čelily bombovým útokům. Tím je degradován pocit, že škola je bezpečné místo. A nejistota se pak u dětí může projevovat i zvýšenou agresivitou,“ zdůraznil.

Proto na konci loňského roku vznikl vládní program nazvaný Bezpečné dětství. Ten má přispět například k vyšší kapacitě linky bezpečí, protože dnes je natolik přetížená, že se na ni spousta dětí nedovolá.

Zároveň by v každém kraji měl fungovat mobilní tým duševního zdraví. Ve Zlínském kraji se takto zaměřené centrum intenzivně připravuje. Odborníci se v něm budou starat o prevenci, ale také pomáhat v případě problémů.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

Plzeň - Zlín 0:1, výhru nováčka vystřelil Cupák, Durosinmi trefil z penalty jen tyč

Plzeňští fotbalisté prohráli v domácí soutěži podruhé v řadě. V 10. kole překvapivě padli s nováčkem ze Zlína, který je vystřídal na čtvrtém místě ligové tabulky. Jediný gól zápasu vstřelil ve 27....

Půl hektaru pro lvy ve Zlíně. Pro chov i pro ty z množíren roztomilých koťat

Několik kroků tam, několik zpátky, pořád ve stejných stopách. Tak smutně to kdysi vypadalo v klecích velkých šelem. Ale časy se v zoologických zahradách mění. Naštěstí! Při návštěvě nové lví expozice...

Zmatení řidiči u Fryštáku. Upravené značky je posílají na chybějící dálnici D49

V okolí Fryštáku se u silnic objevily dopravní značky, které navádějí řidiče na dálnici D49, i když její část z Holešova do Fryštáku stále není otevřená. Silničáři si v současnosti vyřizují povolení...

Bývalou ředitelku střediska volného času stíhá policie, zmizelo přes půl milionu

Policisté z oddělení hospodářské kriminality v minulých dnech zahájili trestní stíhání bývalé ředitelky Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka v Kroměříži kvůli zpronevěře. Podle spisu...

Desetiletý spolupachatel. Agresivita dětí narůstá, potvrzují školy i policie

Krajská policie ve Zlíně loni vyšetřovala přes 200 trestných činů, které měly na svědomí děti. Šlo o krádeže, poškození cizí věci nebo ublížení na zdraví. Čtvrtina studentů středních škol má špatné...

2. října 2025  12:43

Zmatení řidiči u Fryštáku. Upravené značky je posílají na chybějící dálnici D49

V okolí Fryštáku se u silnic objevily dopravní značky, které navádějí řidiče na dálnici D49, i když její část z Holešova do Fryštáku stále není otevřená. Silničáři si v současnosti vyřizují povolení...

2. října 2025  9:07

Ze Zlína až na jih Afriky. Baťovský pilot Emil Forejtník let podnikl jako první Čech

Premium

Dálkové mezikontinentální letecké obchodní cesty, které podnikali baťovští manažeři, byly ve své době výjimečným fenoménem, jenž neměl ve světě obdoby. Let pilota Emila Forejtníka přes celou Afriku v...

1. října 2025

Trhy ve Valašském Meziříčí čelí kritice. Brzy by se však měly stěhovat

Ve Valašském Meziříčí letos naplánovali čtrnáct trhů. Zatím poslední se konal v pátek a další budou pokračovat do konce října. Radnice je pořádá s agenturou Moravské trhy, na níž leží hlavní...

1. října 2025  13:33

Zástupci Zlína chybí na čele kandidátek. Strany vedou i lídři mimo region

Pokud by chtěl zlínský volič najít lídra své strany ze svého města, má při letošních poslaneckých volbách problém. U větších stran žádného nenajde a ani v dalším pořadí zástupců z krajského města...

1. října 2025  9:12

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

1. října 2025  9:06

Zavraždil pětiměsíčního syna, protože plakal, viní muže. Hrozí mu výjimečný trest

Smrt pětiměsíčního dítěte ze Vsetínska začal v úterý projednávat krajský soud v Olomouci. Kojence podle obžaloby surově napadl v bytě v Prostřední Bečvě vloni v polovině listopadu jeho otec. Přitom...

30. září 2025  15:48

Kanalizaci z většiny zaplatíme, slíbil stát obcím dotčeným stavbou obří přehrady

Pro starosty devíti obcí to znamená alespoň nějakou záruku, že připravovaná obří přehrada u Újezdu nedaleko Valašských Klobouk nezruinuje jejich obecní rozpočty. Memorandum, které kromě nich...

30. září 2025  12:02

Připomínky cestujících zabraly. Zlínský dopravní podnik upravil jízdní řády

Od začátku října pojedou vybrané spoje městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích podle upravených jízdních řádů. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) tím reaguje na podněty a připomínky...

30. září 2025  8:54

Netopýři si oblíbili baťovské domky, zabydlují se pod jejich střechami

Netopýři patří mezi nejvíce přehlížená a nepochopená zvířata v městském prostředí. A právě to se rozhodli vědci změnit v tříletém projektu, který vede Jan Zukal z Ústavu biologie obratlovců Akademie...

29. září 2025  15:55

Bývalou ředitelku střediska volného času stíhá policie, zmizelo přes půl milionu

Policisté z oddělení hospodářské kriminality v minulých dnech zahájili trestní stíhání bývalé ředitelky Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka v Kroměříži kvůli zpronevěře. Podle spisu...

29. září 2025  13:07

Nejvíc nabídek přišlo po kariéře. Čelůstka o symfonii kolíků i pecce od lékařů

Premium

Říká o sobě, že je odkojený hlavní tribunou zlínského stadionu. „Když jsem se narodil, naši si mě tam odvezli z porodnice do garsonky v hlavní tribuně, kde bydleli,“ líčí Ondřej Čelůstka, který se po...

29. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.