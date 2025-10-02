Jeden případ se stále prověřuje, druhý vyhodnotili kriminalisté jako přestupek proti občanskému soužití. V prvním měla parta mladíků napadnout čtrnáctiletého školáka, ve druhém šlo o napadení skupiny kluků. Oba se udály v Uherském Ostrohu a okolí na začátku letošního roku, v obou sehráli hlavní roli nezletilí pachatelé.
Přestože policie upozornila, že události spolu nesouvisejí, vyvolaly diskusi o narůstající agresivitě mladých lidí. Vyplývá ze zkušeností na školách, linkách bezpečí, v rodinách i na policii.
„V současné době se často setkáváme s projevy agresivity dětí, se šikanou, majetkovou trestnou činností i se sexuálně motivovanými delikty,“ potvrdila Barbora Dudová z Oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
|
Města tyranizují party mladistvých, část výrostků údajně sympatizuje s nacismem
„Zvyšuje se také počet dětí, které jsou závislé na alkoholu a na omamných a psychotropních látkách, přičemž hranice věku takto zasažených dětí se stále snižuje.“
Statistiky její slova potvrzují. V loňském roce policie ve Zlínském kraji stíhala 66 nezletilých pachatelů mladších patnácti let a 121 mladistvých ve věku od patnácti do osmnácti. Dohromady 145 trestných činů měli na svědomí mladiství, 57 děti mezi šesti a čtrnácti lety.
Většinou šlo o krádeže, ublížení na zdraví, útěky z výchovného ústavu nebo poškození cizí věci. Nejmladšímu pachateli bylo loni deset let a dopustil se krádeže a porušování domovní svobody jako spolupachatel.
Třetina studentů má potíže se spolužáky
Rizikové chování se ale často nepromítá do policejní statistiky, protože nejde vysloveně o kriminální chování a projevuje se spíše ve školách, mezi kamarády nebo v rodinách.
Z posledních dotazníků mezi středními školami ve Zlínském kraji ze školního roku 2023/2024 například vyplynulo, že téměř třetina studentů má problém se špatnými vztahy mezi spolužáky.
Téměř 18 procent žáků užívá tabák, asi devět procent alkohol a sedm prokazuje závislost na počítačových hrách a hazardu.
|
Kriminalita mladistvých v Česku je na vzestupu. Od roku 2021 vzrostla o třetinu
Školy se potýkají i se záškoláctvím, které v některých případech dokonce tiše podporují rodiče, také s ostrakizací, tedy vyloučením dítěte z kolektivu, s opakovaným záměrným psychickým i fyzickým ubližováním, sebepoškozováním a ve více než třech procentech případů i s užíváním drog.
„Vidíme, že násilné projevy mezi dětmi a dospívajícími postupně sílí. Není to problém jedné školy nebo jedné generace, ale něco, co ohrožuje celou společnost,“ vysvětlil bezpečnostní expert Radim Pošíval.
O tomto tématu mluvil na nedávné konferenci CrisCon pořádané Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti.
Z obětí se mohou stát násilníci
Data o narůstajícím násilí ve školách, dokonce i mateřských školách, shromažďuje také Česká školní inspekce. Z těch posledních vyplývá, že před třemi lety zaznamenali na základních školách ve Zlínském kraji kolem osmnácti případů šikany na tisíc žáků v uherskohradišťském, kroměřížském i vsetínském okrese.
Na Zlínsku jich bylo kolem deseti. U středních škol se počty pohybují kolem pěti případů na tisíc studentů. Příčin je podle odborníků několik.
„Hraje v tom roli domácí prostředí a výchova. Vidíme, že stále nevymizelo násilné chování vůči dětem a fyzické tresty. A z obětí se pak mohou stávat násilníci,“ poukázal Jan Paťawa, vedoucí Krizového informačního týmu ministerstva vnitra.
|
Fascinace násilím, úkryt v online prostoru. České děti se nebezpečně radikalizují
„Souvisí to i s nejistotou okolního světa i samotného školního prostředí, kdy například školy po celé republice před časem čelily bombovým útokům. Tím je degradován pocit, že škola je bezpečné místo. A nejistota se pak u dětí může projevovat i zvýšenou agresivitou,“ zdůraznil.
Proto na konci loňského roku vznikl vládní program nazvaný Bezpečné dětství. Ten má přispět například k vyšší kapacitě linky bezpečí, protože dnes je natolik přetížená, že se na ni spousta dětí nedovolá.
Zároveň by v každém kraji měl fungovat mobilní tým duševního zdraví. Ve Zlínském kraji se takto zaměřené centrum intenzivně připravuje. Odborníci se v něm budou starat o prevenci, ale také pomáhat v případě problémů.