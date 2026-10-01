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Meziříčské porodnici i pediatrii hrozí přesun do Jičína. Nepřijatelné, zní z města

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  11:04
Areál valašskomeziříčské nemocnice

Areál valašskomeziříčské nemocnice | foto: Valašskomeziříčská nemocnice

Areál valašskomeziříčské nemocnice
Areál valašskomeziříčské nemocnice
Areál valašskomeziříčské nemocnice
Areál valašskomeziříčské nemocnice
7 fotografií
Obavy, které mají obyvatelé Valašského Meziříčí už od letních prázdnin, se začínají potvrzovat. Společnost Agel, která provozuje místní nemocnici, počítá se zrušením porodnického, novorozeneckého a dětského lůžkového oddělení a s jejich přesunem do Nového Jičína. Vyplývá to z návrhu koncepce rozvoje nemocnice na následující dva roky. Město s tím nesouhlasí.

„Takový krok je pro nás v tuto chvíli nepřijatelný. Vycházíme z platné pachtovní smlouvy, která tento rozsah služeb pro naše občany garantuje, a na tom trváme,“ prohlásil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

„V součinnosti s našimi právníky i externími odborníky proto uděláme maximum pro zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče, a v ideálním případě také jejího vhodného rozšíření,“ doplnil.

Město má podle platné pachtovní smlouvy 60 dní na to, aby návrh posoudilo. Podle Stržínka tak bude rozhodnutí už na novém zastupitelstvu.

Nemocnice ve Valašském Meziříčí uzavřela dětské oddělení, chybí jí personál

Dětské lůžkové oddělení je ve Valašském Meziříčí zavřené už od začátku července. Důvodem je nedostatek personálu. Dva lékaři podali výpověď, stejně jako dětské ambulantní lékařky, které zajišťovaly o víkendech pohotovostní službu. Kvůli úrazům či operacím musejí rodiče s dětmi jezdit do nemocnic ve Vsetíně nebo Novém Jičíně.

Změna garantovaného rozsahu služeb

Koncepci rozvoje nemocnice na období let 2027 až 2029 obdrželo vedení města ve středu odpoledne. Agel v ní navrhuje zmíněné rušení některých služeb, u jiných zase počítá s jejich rozšířením.

Nemocnice Agel bude v Meziříčí ještě desítky let, plánuje nový pavilon

„Koncepce navrhuje řízenou změnu Garantovaného rozsahu péče, zachování a rozvoj ambulantních služeb, vznik dětského stacionáře, rozvoj jednodenní a fast-track operativy, rozvoj traumatologie, rehabilitace, následné péče a pokračování projektů nového pavilonu LDN a urgentního příjmu,“ píše Agel v dokumentu.

Nemocnici ve Valašském Meziříčí vidí Agel jako regionální akutní zařízení se spektrem ambulantních služeb, multioborovým centrem jednodenní operativy, traumatologií, rehabilitací a moderní následnou péčí. Vybudovat chce například dětský stacionář, dětskou nefrologii a kardiologii a rozšířit traumatologii.

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