Meziříčské porodnici i pediatrii hrozí přesun do Jičína. Nepřijatelné, zní z města

„Takový krok je pro nás v tuto chvíli nepřijatelný. Vycházíme z platné pachtovní smlouvy, která tento rozsah služeb pro naše občany garantuje, a na tom trváme,“ prohlásil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.
„V součinnosti s našimi právníky i externími odborníky proto uděláme maximum pro zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče, a v ideálním případě také jejího vhodného rozšíření,“ doplnil.
Město má podle platné pachtovní smlouvy 60 dní na to, aby návrh posoudilo. Podle Stržínka tak bude rozhodnutí už na novém zastupitelstvu.
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Nemocnice ve Valašském Meziříčí uzavřela dětské oddělení, chybí jí personál
Dětské lůžkové oddělení je ve Valašském Meziříčí zavřené už od začátku července. Důvodem je nedostatek personálu. Dva lékaři podali výpověď, stejně jako dětské ambulantní lékařky, které zajišťovaly o víkendech pohotovostní službu. Kvůli úrazům či operacím musejí rodiče s dětmi jezdit do nemocnic ve Vsetíně nebo Novém Jičíně.
Změna garantovaného rozsahu služeb
Koncepci rozvoje nemocnice na období let 2027 až 2029 obdrželo vedení města ve středu odpoledne. Agel v ní navrhuje zmíněné rušení některých služeb, u jiných zase počítá s jejich rozšířením.
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Nemocnice Agel bude v Meziříčí ještě desítky let, plánuje nový pavilon
„Koncepce navrhuje řízenou změnu Garantovaného rozsahu péče, zachování a rozvoj ambulantních služeb, vznik dětského stacionáře, rozvoj jednodenní a fast-track operativy, rozvoj traumatologie, rehabilitace, následné péče a pokračování projektů nového pavilonu LDN a urgentního příjmu,“ píše Agel v dokumentu.
Nemocnici ve Valašském Meziříčí vidí Agel jako regionální akutní zařízení se spektrem ambulantních služeb, multioborovým centrem jednodenní operativy, traumatologií, rehabilitací a moderní následnou péčí. Vybudovat chce například dětský stacionář, dětskou nefrologii a kardiologii a rozšířit traumatologii.