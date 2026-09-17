Přes týden bude dětská pohotovost k dispozici v obvyklém čase od 16 do 19 hodin. Změna u víkendové a sváteční dětské pohotovosti nastává kvůli ukončení spolupráce externích lékařů. Jedenáct dětských ambulantních lékařek, které službu pro nemocnici dosud zajišťovaly, podalo hromadnou výpověď.
„Jednali jsme se zástupci Agelu i s lékařkami. Ty nejsou ochotny dále pohotovost zajišťovat, protože nemají za zády lékaře, kterého k tomu potřebují. A to v návaznosti na uzavření dětského lůžkového oddělení,“ vysvětlil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO).
„Nemocnice nás zase ujistila, že dělá vše pro to, aby dětské oddělení znovu otevřela. Tedy shánějí lékaře. Zda to objektivně dělají, nedokážeme kvalitně posoudit,“ dodal s tím, že Agel informoval město o omezení dětské pohotovosti teprve předevčírem. „To považujeme za nešťastné vzhledem k tomu, že se to dotýká našich občanů,“ konstatoval Stržínek.
Rodiče se obávají zániku oddělení
Agel provozuje nemocnici v budovách, které patří městu. Před třemi lety spolu podepsali koncesní smlouvu o provozu zdravotnického zařízení do roku 2058. Součástí dokumentu je také garantování dohodnutého rozsahu zdravotní péče.
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Rodiče se obávají, že dětské oddělení nemocnice zůstane uzavřeno už natrvalo. Na informaci reagovali na sociálních sítích.
„Co mají rodiče dělat, když jejich dítě onemocní nebo potřebuje akutní péči? Sednout do auta a jet desítky kilometrů? A co jako ti lidé, kteří auto nemají? Upřímně tomu nerozumím. Jak jsme se dostali do bodu, kdy se řeší, jestli naše město vůbec bude mít základní zdravotní péči pro děti,“ napsala jedna z diskutujících na oficiálním účtu města.
Akutní péče v týdnu zůstává
Nemocnice současně zdůrazňuje, že dostupnost akutní péče o dětské pacienty ve Valašském Meziříčí zůstává zachována.
Na dětské příjmové ambulanci je od pondělí do pátku v době od 12 hodin do 7 hodin následujícího dne zajištěna přítomnost lékaře a zdravotní sestry. Ti provedou vyšetření dítěte, posoudí závažnost jeho zdravotního stavu a doporučí další léčbu. V případě potřeby zajistí návaznou péči nebo doporučí hospitalizaci ve spádovém zdravotnickém zařízení.
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„Naší prioritou je bezpečnost a kvalita poskytované zdravotní péče. V situaci, kdy není možné zajistit dostatečný počet kvalifikovaných lékařů pro víkendové a sváteční služby, musíme postupovat odpovědně a transparentně. Současně hledáme možnosti, jak dostupnost pediatrické péče v regionu dlouhodobě stabilizovat,“ prohlásil výkonný ředitel Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí Pavel Kameník.