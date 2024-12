Ženy potřebují slyšet, že to někdo jiný přežil, říká sestra po rakovině prsu

Když na kontrolu přišla ve svých 45 letech, v rámci vyšetření na mamografu jí v Diagnostickém centru Agel nechali udělat standardní horní i boční snímky prsou. „Pak mě pan doktor poslal ještě na šikmý snímek a na ultrazvuk. To už jsem věděla, že něco není v pořádku,“ vzpomíná Hašová.

Následovala biopsie z prsu a třítýdenní čekání na výsledek histologie. Bohužel, byl pozitivní. Diagnóza – agresivní nádor prsu. To byl šok.

Hašová se ale navzdory strachu rozhodla podstoupit oboustrannou mastektomii, tedy odstranění obou prsů, aby snížila riziko recidivy.

„Nevnímám to jako radikální řešení. Měla jsem to sama v sobě srovnané,“ vysvětlila. „Kdyby mi odstranili jen jeden prs, musela bych pak chodit na pravidelné kontroly. Rozhodla jsem se, že nemá smysl třepat se strachy každého půl roku a čekat, až bude nález i na druhém prsu.“

Po operaci pak začala intenzivní léčbu v Onkologickém centru Nemocnice Agel v Novém Jičíně, která zahrnovala chemoterapii a biologickou léčbu. Pomáhala jí podpora maminky i dvou dětí.

„Při chemoterapii mi vypadaly vlasy, řasy, obočí. Když si ve svém věku představím, že bych za dalších pět let musela veškerou léčbu podstupovat znovu, jsem ráda, že jsem se pro mastektomii rozhodla,“ zdůraznila. Kvůli pozitivnímu výsledku genetických vyšetření bylo i riziko nádoru na vaječnících. Proto se Hašová rozhodla podstoupit také hysterektomii, tedy odstranění dělohy s vejcovody a vaječníky.

O své zkušenosti mluví s pacientkami

Po úspěšné léčbě se vrátila na gynekologickou ambulanci, kde pokračuje ve své práci, kterou miluje. O osobní zkušenosti teď mluví i s pacientkami z ordinace, které mají stejnou diagnózu.

„Ptají se mě, jak léčba probíhá a co vše je nutné zvládnout. Snažím se je podpořit, říct jim svůj nelehký příběh se šťastným koncem, že se nemusí ničeho bát, protože když jsem to zvládla já, tak to zvládnou také,“ usmívá se sestra. „Když mají nález a bojí se, co bude dál, uklidňuji je, že to přežijí, stejně jako jsem to přežila já. Dostávají se ke mně po operacích, tak si své zkušenosti často i srovnáváme. Ženy prostě potřebují slyšet, že to někdo přežil.“

Zároveň zdůraznila, že klíčové jsou nejen preventivní prohlídky, ale také samovyšetření prsou, které si mají ženy pravidelně samy provádět. Může jim totiž zachránit život.

