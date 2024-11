Hudební hvězdy, dílničky i vyhlídkové kolo. Radnice lákají na adventní program

V posledních letech už si lidé zvykli, že si předvánoční atmosféru ve Zlíně mohou vychutnat na dvou místech v centru. Tradiční trhy na náměstí doplňuje prostor u Obchodního domu, kde se už několik dní jako adventní dominanta tyčí nazdobené vyhlídkové kolo. Oficiální adventní program tu začal ve čtvrtek večer rozsvícením vánočního stromu, lidé se tu však zabaví až do konce roku.

„Sváteční atmosféru letos navodí řada doprovodných akcí,“ ujistila mluvčí Obchodního domu Martina Žáčková. Organizátoři vsadili na program, který fungoval už v minulosti, proto tradičně přichystali například Ježíškovu poštu.

„Až do Vánoc je otevřená v přízemí obchodní pasáže. Děti i dospělí do ní mohou vložit své přání a vyhrát některý z hodnotných dárků,“ vysvětlila Žáčková.

Hlavní taháky programu jsou nachystány na adventní neděle a cílí především na rodiny s dětmi. Jde například o cukrářskou dílnu s vítězkou soutěže Peče celá země Monikou Kynstlerovou, populárně naučnou hru s vánoční tematikou nebo zdobení baněk.

Zhruba pětadvacet metrů vysoké vyhlídkové kolo bude v provozu až do 6. ledna s výjimkou 24., 25. a 31. prosince. „Od pondělí do pátku od 13 do 20 hodin, o sobotách a nedělích od 10 do 20 hodin,“ upřesnila Žáčková.

Pohádky promítnou na budovu vedle radnice

Další velké centrum adventních radovánek bude ve Zlíně nedaleko. Tradiční trhy na náměstí Míru startují dnes a potrvají až do 23. prosince. Nabídnou přes padesát prodejních a řemeslných stánků, tři desítky stánků s občerstvením a množství hudebních vystoupení a dalších akcí.

„Letošní akce se ponesou v duchu pohádky Tři oříšky pro popelku, která k Vánocům neodmyslitelně patří,“ prozradil primátor Zlína Jiří Korec. Návštěvníci trhů si budou moci vychutnat přímo projekci vánočních pohádek, které se budou promítat na budovu bývalé Minutky vedle radnice a budou vidět ze všech koutů náměstí.

„Atrakcí jsme však přichystali více, třeba vánoční les, velký dřevěný betlém nebo dětské dílničky,“ nastínil Korec.

Podobně jako v minulých letech je v plánu řada koncertů. Ti nejznámější interpreti vystoupí na náměstí během adventních nedělí. Zlínskému publiku zahrají postupně Jana Kirschner, Adam Mišík, Tomáš Klus a Lenny.

Hned prvnímu koncertu tuto neděli bude předcházet slavnostní rozsvícení vánočního stromu, který bude letos unikátně nazdobený. „Rozzáří jej světelné stříbrné řetězy a trojrozměrné zlatostříbrné hvězdy. Vše doplní denní dekorace v podobě zlatých andílků a stříbrných a zlatých baněk. Nainstalujeme také oblíbená světelná andělská křídla a světelné glitrové koule,“ prozradila vedoucí cestovního ruchu Eva Manišová. Slavnostně nazdobená bude i budova radnice, sad Svobody včetně zámku i park Komenského.

Ohňová show i vědomostní kvíz

Čtvrteční rozsvícení vánočního stromu už za sebou mají v Kroměříži. Hlavní program vánočních trhů se na Velké náměstí vrátí v úterý 10. prosince. Potrvají 12 dní a kromě tradičních stánků s výrobky a občerstvením nabídnou řadu koncertů nejrůznějších žánrů od koledy, přes cimbálovku a gospel až po rockové skladby.

Kromě tradičních aktivit tentokrát kroměřížská radnice vsadila i na některé novinky. „Speciální program je připravený na oba adventní víkendy. Připravená je ohňová show, vánoční party, vědomostní kvíz i workshopy všeho druhu pro malé i velké,“ popsal radní Jiří Kašík.

Včera se rozzářil vánoční strom také na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Zároveň také začal prodej ve stáncích lemujících náměstí.

Samotný Velký vánoční jarmark tu odstartuje v sobotu 14. prosince. Kromě tradičních výrobků nabídne také regionální dárky – například balíčky s předměty s motivem Uherského Hradiště, lokální vína nebo originální Slovník lokálních nářečí Dolního Poolšaví.

Adventní čas ve Vsetíně načne pondělní Mikulášský den. Od rána bude městem projíždět mikulášská družina na koňském povozu a v centru města budou moci zájemci navštívit jarmark. Hlavní program začne od půl čtvrté odpoledne, nabídne mimo jiné andělskou poštu či vážení dětí na čertovských vahách.

„Večer vyvrcholí zvonečkovým průvodem a slavnostním rozsvícením vánočních stromů. První z nich se rozzáří na náměstí Svobody od 16:30 a poté se průvod v čele s Mikulášem a čertovskou družinou z Valašské Polanky přesune na Dolní náměstí, kde rozsvítí druhý vsetínský vánoční strom,“ přiblížil vsetínský místostarosta Pavel Bartoň.

Jarmek ozdobí stovka maskovaných

Vánoční program s trhy, nazvaný Veselé vánoční hody pak začne v neděli 15. prosince. I tady se lidé mohou těšit na řadu koncertů, na náměstí svobody vystoupí třeba Bára Basiková, Tomáš Kočko a orchestr nebo Fleret se Zuzanou Šulákovou. Každému ze známých umělců bude předskakovat místí amatérský soubor. Trhy doplní charitativní Dětské vánoční městečko s ukázkami foukání a malování baněk, kovářského řemesla i rukodělných workshopů v předsálí kina Vatra.

Program ve Vsetíně vyvrcholí den před Vánocemi společným zpíváním koled s folkloristy ze souboru Vsacan na Dolním náměstí.

V předvánočním čase nebudou chybět ani tradiční jednorázové akce. Tou nejznámější je Valašský mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách, kam se sjíždějí tisíce lidí z celé republiky. Koná se v sobotu 7. prosince a největším lákadlem bude více než stovka nadšenců v tradičních maskách pocházejících ze zdejšího regionu.

„Další součástí je samotný trh, při kterém své poctivé produkty i ukázky řemesla nabídnou na tři stovky řemeslníků a prvovýrobců,“ vyzdvihla organizátorka Pavlína Žídková.

Atmosféru přicházející zimy si ale lidé mohou vychutnat i jinak než návštěvou trhů a koncertů. Na své si přijdou například zájemci o bruslení, protože hned několik měst otevírá umělá kluziště. V Uherském Hradišti si mohou lidé využívat už od včerejška plochu vedle sportovní haly, o týden později zprovozní mobilní kluziště na Hanáckém náměstí Kroměříž. Bruslit už se dá také například ve stanové hale v Napajedlích.