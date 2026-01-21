V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok

Jana Fuksová
  9:27
Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost dorazila teprve nedávno, proces posuzování proto stále trvá. Počet registrovaných partnerství v kraji je jeden z nejnižších v republice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Úředníci začali v těchto dnech vyřizovat vůbec první žádost stejnopohlavního páru o adopci ve Zlínském kraji. Region je přitom silně věřící a počet registrovaných párů je čtvrtý nejnižší v zemi.

„Doba se ale posunula. Ani v našem kraji už lidé tolik neřeší, když někdo uzavírá registrované partnerství,“ konstatovala krajská náměstkyně pro sociální oblast Eliška Olšáková. „I ve Valašských Kloboukách jsme takovou svatbu měli a žádné pozdvižení to nevyvolalo. Bere se to jako fakt.“

Žadatelský pár teď čeká dokládání různých dokumentů, lékařských zpráv, potvrzení, výpis z katastru nemovitostí, informace o bydlení a podobně. Celý proces trvá zhruba rok a nebude se lišit od toho, který podle platné legislativy podstupují heterosexuální páry. Úřad zkoumá kromě jiného rodinnou, sociální a ekonomickou situaci páru.

Na nás oba volá táto. Pár gayů o předsudcích, péči i osvojení dítěte

„Krajský úřad posuzuje například schopnost řádně pečovat o dítě, bezúhonnost, zdravotní stav, spolehlivost, motivaci k přijetí dítěte, stabilitu vztahu, sociální prostředí a další,“ upřesnila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. „Smyslem posuzování žádosti o náhradní rodičovství je zajistit, aby dítě, které už zažilo ztrátu nebo selhání péče, přišlo do rodiny, která mu dokáže dlouhodobě poskytnout bezpečí, stabilitu a porozumění.“

Ještě před několika lety se podle celoevropského průzkumu cítili gayové a lesby ve Zlínském kraji méně přijímaní svým okolím než v jiných částech republiky.

Ve Zlíně vznikl spolek Q prostor

Atmosféra ve společnosti se ale mění a LGBTQ komunita už se může opřít například o spolek Q prostor, který vznikl před třemi lety ve Zlíně. Je v něm zastoupená mladší i starší generace, spolek pořádá po celý rok různé akce, přednášky a setkání.

„Musím říct, že většinu času trávím v Brně, kde je situace pro nás přívětivější než tady. Je tam více barů a akcí, ale také organizací,“ prozradila Sára Vašičková, která je součástí Q prostoru.

Silná víra, menší města. Ve Zlínském kraji je málo registrovaných párů

„Tady jsme jen my. Určitě se to v posledních letech zlepšuje, myslím, že člověk z LGBTQ komunity může o své orientaci otevřeně mluvit, osobně mám třeba velmi vstřícnou rodinu, ale samozřejmě znám i opačné případy, kdy to lidé raději tají.“

Partnerství uzavřelo přes 40 párů

Komunita se rozrůstá, přibývají aktivity i spolupráce se zlínskou univerzitou. „Setkáváme se i tak s extremistickým chováním, kdy nám lidé na netu třeba píší nenávistné komentáře nebo nám při akci strhnou vlajku a vyhodí ji do koše,“ poukázala. „Pořád je to tady ale lepší než vedle na Slovensku.“

Naše děti mají dva tatínky. Jak žijí Češi, kteří vybojovali adopci u soudu

Oficiální informace o tom, kolik párů uzavřelo registrované partnerství, se nevedou. Ministerstvo vnitra tato data získává dotazováním matrik v jednotlivých městech. Z nich vyplývá, že do roku 2020, tedy za 14 let existence této možnosti, se ve Zlínském kraji zaregistrovalo 73 párů. Předloni jich bylo šest.

Loni už homosexuálové a lesby využili nového institutu partnerství, které pro ně přinesl nový zákon o partnerství pro stejnopohlavní páry. Podle ministerstva vnitra uzavřelo partnerství v kraji do konce loňského srpna 40 párů.

Zájem o osvojení stoupá

I když jde o čtvrtý nejnižší počet mezi kraji, zájem výrazně stoupl. „Ne, že bychom byli spokojení se zněním zákona, protože to opět neznamená manželství. Ale mělo by být jednodušší například osvojení dítěte partnera,“ naznačila Vašičková.

Zákon se snaží přiblížit institut partnerství klasickému manželství. Například tím, že na rozdíl od registrovaného partnerství už jde o rodinný stav, takže se zapisuje do občanského průkazu a v rodině vznikají vztahy jako je švagr, tchán, zeť a podobně. A také usnadňuje osvojení dětí.

Stále sice dovoluje adopci pouze jednomu z partnerů, ale druhý už může jednodušeji požádat o tzv. přiosvojení dítěte partnera.

Sedmnáct tisíc na dítě je málo. Zájem o práci pěstounů klesá, říká odbornice

Během posledních pěti let si heterosexuální páry ve Zlínském kraji osvojily 48 dětí. Každý rok se na krajském úřadě sejde do deseti žádostí, loni jich bylo celkem sedm. Kraj ale vyřizuje i další formu náhradní rodinné péče, tedy pěstounství.

Na seznam k osvojení se dostalo 26 párů

Ze statistik je vidět, že zájem o pěstounství i osvojení v kraji stoupá. Zatímco v roce 2020 přijali úředníci 46 žádostí, předloni už jich bylo 54. Kraj musí páry nejdříve prověřit a posoudit jejich žádost a následně je teprve zařadí do evidence. V roce 2020 se na seznam dostalo 29 párů, loni 26.

Teprve z tohoto seznamu může kraj vybírat vhodné rodiče. „Předloni jsme pomohli zprostředkovat osvojení u devíti dětí do osmi rodin. Loni to bylo šest dětí do šesti rodin, navíc jedna rodina z našeho kraje si osvojila dítě z jiného kraje,“ popsala Ličková.

Co se týče pěstounské péče, přišlo do rodin 19 dětí v předminulém roce, v loňském 15.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Čunek spadl při úklidu střechy. Prozradil následky, ukázal i otisk těla ve sněhu

Čunek při odklízení sněhu ze střechy spadl ze čtyř metrů

Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se chlubí, že v rámci udržování kondice pravidelně odklízí sníh ze střechy svého domu. Tentokrát měl ale při této aktivitě namále a zároveň velké štěstí v...

Nehoda ochromila semafory na klíčové křižovatce ve Zlíně

Světelná křižovatka v centru Zlína na křížení třídy Tomáše Bati a ulice...

Dopravu ve Zlíně ráno komplikoval výpadek semaforů na klíčové křižovatce, která bývá každý den přehlcená nejen v ranní a odpolední špičku. Ve středu večer se totiž na křížení třídy Tomáše Bati a...

Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny. Lákat chce na freestylové aktivity

Kancelář architekta města Zlína má návrh, jak by mohl vypadat Kozlův žleb pod...

Je to místo, které není moc útulné, ale současně poskytuje zajímavé možnosti do budoucna. Kozlův žleb, který se nachází pod mostem u zastávky Česká na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, by se...

Obří drak i Budulínek. Na Pustevnách vznikly postavy z 45 tun ledu, podívejte se

Tématem 26. ročníku festivalu ledových soch na Pustevnách je Ledový svět...

Ve stanu na zasněženém vrcholu beskydských Pusteven jsou opět k vidění neobvyklá sochařská sídla. Jakmile návštěvník vejde dovnitř, po levé straně uvidí ledového obra. Je to norský trol, jediná...

V kraji žádá o adopci první stejnopohlavní pár, posouzení potrvá asi rok

ilustrační snímek

Zlínský kraj vyřizuje historicky první žádost stejnopohlavního páru o osvojení dítěte. Žádost dorazila teprve nedávno, proces posuzování proto stále trvá. Počet registrovaných partnerství v kraji je...

21. ledna 2026  9:27

Vědci vyvíjejí model lidského tenkého střeva, může nahradit pokusy na zvířatech

Vývoj modelu tenkého střeva na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. (leden 2026)

Na unikátním laboratorním modelu lidského tenkého střeva pracují experti z Fakulty technologické a Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podle vědců model co nejvěrněji napodobí...

20. ledna 2026  16:10

Studie ukáže, jak se rozdělí zóna Rybníky. Firmy mají obavy o své podnikání

Zlínskou průmyslovou zónu Rybníky město plánuje rozdělit na dvě části, jednu...

Vedení zlínské radnice se chce v nejbližších měsících setkat se zástupci firem, které působí v západní části průmyslového areálu Rybníky. Ukáže jim první návrh studie, jak se může lokalita rozdělit,...

20. ledna 2026  12:09

Muž chtěl zabránit rozšíření ohně, hořící matraci hodil z okna. Má vážné popáleniny

Letecká záchranná služba transportuje popáleného muže z Otrokovic. (19. leden...

S vážnými popáleninami transportoval v pondělí odpoledne vrtulník do nemocnice muže, který se pokoušel zachránit svůj požárem zasažený byt v Otrokovicích na Zlínsku. Z okna vyhodil hořící matraci a...

20. ledna 2026  10:20

Až otevřou celou D55, kraj zpoplatní kamionům souběžný silniční tah

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Když stát v prosinci 2024 zprovoznil dálnici D55 z Babic do Starého Města a Moravského Písku, ulevilo se od tranzitní dopravy obcím, přes které vede stávající silniční tah I/55. Dotčení starostové...

19. ledna 2026  15:51

Opavu stále trápí chytré semafory, nyní je bude řešit i soud

Doprava v Opavě má do plynulosti daleko, systém stále hapruje. (15. dubna 2024)

Trápení Opavy s chytrým řízením dopravy i tři a půl roku poté, co mělo být hotovo, pokračuje. Z opavských ulic se však přesunulo do rukou právníků. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) městu...

19. ledna 2026  14:28

Souzený za požár baru se ve vazbě pořezal na krku i paži a chtěl zapálit okno

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech,...

19. ledna 2026  11:48,  aktualizováno  13:54

Záchranku netvoří jen sanitky, ale hlavně lidé, říká její nový ředitel

Novým ředitelem Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje je od 1. prosince...

Brzy po svém nástupu do funkce se hned začal seznamovat se zaměstnanci, poskytl první rozhovory médiím a založil si nový profesní profil na sociálních sítích. Už to napovídá, jaké budou priority...

19. ledna 2026  9:09

„Pančelko, mně už se to tak líbí.“ Zlínské gymnázium Lesní čtvrť má 90 let

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť letos slaví 90. let. Při té příležitosti se v...

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť letos slaví devadesáté výročí svého založení. Při příležitosti tohoto jubilea se v Městském divadle Zlín koná výstava nazvaná Pančelko, mně už se to tak líbí. Představuje...

18. ledna 2026  9:51

Kozlův žleb ve Zlíně se dočká proměny. Lákat chce na freestylové aktivity

Kancelář architekta města Zlína má návrh, jak by mohl vypadat Kozlův žleb pod...

Je to místo, které není moc útulné, ale současně poskytuje zajímavé možnosti do budoucna. Kozlův žleb, který se nachází pod mostem u zastávky Česká na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy, by se...

17. ledna 2026  10:11

Čunek spadl při úklidu střechy. Prozradil následky, ukázal i otisk těla ve sněhu

Čunek při odklízení sněhu ze střechy spadl ze čtyř metrů

Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek se chlubí, že v rámci udržování kondice pravidelně odklízí sníh ze střechy svého domu. Tentokrát měl ale při této aktivitě namále a zároveň velké štěstí v...

16. ledna 2026  16:38

Obří drak i Budulínek. Na Pustevnách vznikly postavy z 45 tun ledu, podívejte se

Tématem 26. ročníku festivalu ledových soch na Pustevnách je Ledový svět...

Ve stanu na zasněženém vrcholu beskydských Pusteven jsou opět k vidění neobvyklá sochařská sídla. Jakmile návštěvník vejde dovnitř, po levé straně uvidí ledového obra. Je to norský trol, jediná...

16. ledna 2026  15:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.