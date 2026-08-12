Demolici zlínského torza zastavil vetřelec. Muž pronikl až do čtvrtého patra

Oznámení o vniknutí do blízkosti 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně přijali policisté na tísňové lince v pondělí v 15.45. Neznámého člověka na kameře zahlédla bezpečnostní agentura společnosti Cream, která budovu vlastní a ji i její okolí sleduje nepřetržitě ve dne i v noci. Muži se dokonce podařilo vniknout dovnitř ohořelého torza.
„Pořád hrozí nekontrolované zřícení části budovy i ve východním křídle. To riziko stále trvá, takže tato událost znamenala extrémní hazard se zdravím,“ prohlásil Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream.
Demoliční firma musela okamžitě zastavit veškeré práce. Na místo vyrazili policisté z pohotovostního a eskortního oddělení, kteří muže za pomoci megafonu několikrát vyzvali, aby prostor, kam je zakázán vstup, opustil. Ten ale neposlechl.
|
Demoliční firma převzala vyhořelou budovu ve Zlíně, bourání začne do soboty
„Policisté proto přivolali hasiče, aby za pomoci dronu prohledali budovu a zjistili, kde se osoba nachází. Hasiči našli muže ve čtvrtém patře,“ popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Policisté vetřelce pak znovu vyzvali, aby z budovy odešel. „Po pár minutách z budovy vyšel, policisté jej zajistili a převezli do policejní cely. Je podezřelý z protiprávního jednání, kterým se budeme dále zabývat,“ doplnila mluvčí.
Podle neoficiálních informací si chtěl muž uvnitř budovy odpočinout a být sám.
Pokusů o vniknutí bylo více
Nebylo to přitom poprvé, kdy se někdo pokusil dostat do oploceného prostoru. „Nějaké snahy o vniknutí do bezpečnostního perimetru tady už byly, ale tento byl nejzásadnější, protože už jsme museli volat policii. V předchozích případech se nikdo nedostal až do budovy a mohla to vyřešit sama bezpečnostní agentura,“ vysvětlil Schmidt.
Spekulace o tom, že se v torzu budovy někdo v minulých dnech pokusil vloupat do skladů Zásilkovny, kde zůstalo množství zboží, policie nepotvrdila.
|
OBRAZEM: Bourání ve Zlíně pokračuje, hrozí zřícení další části torza 34. budovy
Bourání v této chvíli běží podle plánu. Firma v úterý zahájila práce na východním křídle ve směru od jihu a odstříhala několik metrů zdí po první výtahovou šachtu a banner s ikonickou podobiznou Tomáše Bati.
„Dnes se řeší příprava podloží kolem odbourané části, aby těžký stroj mohl najet blíž k torzu. Menší stroje teď jezdí a připravují pro něj dostatečně bezpečné podloží,“ doplnil mluvčí Creamu.