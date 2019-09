Zlín i Slovácko jedou ve fotbalovém poháru opět ven. Roli favorita berou

„Je zvláštní, že jsme dlouho nehráli pohárové utkání doma, ale jedeme na třetiligového soupeře a je potřeba se na to připravit,“ řekl po sobotní domácí remíze s Teplicemi kouč Slovácka Martin Svědík.

Hradišťský tým nastoupil v MOL Cupu naposledy na svém stadionu před třemi lety a Benešov bude jeho devátým pohárovým duelem na cizím hřišti za sebou. Fastav měl výhodu vlastního prostředí z jedenácti posledních utkání pouze jedno v loňském semifinále.

„Pro nás je cesta do Varnsdorfu z hlediska vzdálenosti to nejhorší, co nás mohlo potkat. Ale museli jsme to přijmout, nejde to ovlivnit,“ uvedl k losu asistent zlínského trenér Jan Kameník.

Oba krajské celky jsou jasným favoritem. Benešov patří k nejslabším mužstvům České fotbalové ligy, Varnsdorf je na dně druhé nejvyšší soutěže.

„Roli favorita se těžko vyhneme, ale nebude to pro nás snadné utkání,“ míní Kameník.

Ani Zlín totiž není v pohodě. Před páteční remízou v Praze prohrál tři prvoligové zápasy. „Pohár je pro nás další možnost hrát utkání proti kvalitnímu soupeři. Už bychom také potřebovali vyhrát. Můžeme se nastartovat do ligové soutěže,“ přeje si Kameník.

Stejně nahlížejí na pohár také ve Slovácku, které stejně jako Zlín čeká na ligové vítězství čtyři kola.

„Je potřeba to zvládnout a dobře se nachystat na Olomouc,“ myslí Svědík už na příští mač.

Ve druhém kole proti Vrchovině protočil zahajovací sestavu a stejný scénář plánuje i v úterý v Benešově. „Dostanou příležitost hráči, kteří byli v sobotu na lavičce.“

Větší rotaci mu nedovoluje marodka. Juroška léčí poraněný loket, Dvořák si přivodil další svalové zranění a fit není ani Franič.

Zdravotní potíže limitují také fotbalisty Zlína. Páteční ligový duel na Bohemians nedohrál pokopaný Bartošák, který zůstal doma v péči fyzioterapeuta.

„Sestava se změní dost. Hráčů, kteří nejsou připravení, je více. A pohár je šance pro hráče, kteří tolik možností nedostávají,“ doplnil Kameník.