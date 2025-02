Fotbalisté Zlína odletěli na soustředění do Turecka i s uzdraveným Tkáčem

David Tkáč se po dlouhých zdravotních problémech zapojil do plné přípravy fotbalistů Zlína. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

„Dostává se do toho zpátky. Musíme s ním ale velmi opatrně, postupně, aby se neudělala nějaká chyba a scházel nám pak v úvodu jara,“ řekl zlínský trenér Bronislav Červenka na adresu Tkáče, který se zapojil do společné přípravy po dlouhých zdravotních lapáliích. „Kača je důležitý hráč. Bez něj je náročnější zápasy zvládat.“

Tkáč si poranil kotník 18. října v televizním utkání s Opavou, kterou pomohl porazit 3:0, od té doby nehrál. Zlín měl bez své opory bilanci jedné výhry a tří remíz. Zahájení zimní přípravy pak Tkáč nestihl kvůli zánětu v šlapce nohy.

„Limitovalo ho to v pohybu. Ale jezdil na kole, má spousty odběhaných kilometrů. Věřím, že měsíc přípravy do startu jara mu bude stačit. V Turecku by už mohl odehrát část prvního zápasu,“ nastínil Červenka.

Do letoviska v Antalyi na pobřeží Středozemního moře vzal tři brankáře a dvacet hráčů do pole. Doma zůstalo trio Brandner, Reiter, Simerský, kteří se nestihli uzdravit tak, aby zvládli plnou zátěž a mohli zasáhnout alespoň do jednoho utkání.

V Antalyi proti Ukrajincům a Uzbekům

V pátek se Zlín střetne s ukrajinským FK Oboloň-Brovar Kyjev a příští čtvrtek před návratem domů s uzbeckým FK Andijon.

„Uzbeci jsou nepříjemní, dynamičtí. Hrával jsem proti nim, když jsem působil v Ázerbájdžánu. Věřím, že budou mít kvalitu a prověří nás,“ prohodil Červenka, který byl v lednových zápasech hodně limitovaný absencemi. „Bylo jich strašně moc. Sestavu jsme látali, jak se dalo.“

V Žilině se musel obejít bez devíti hráčů, poprvé nastoupil střeďák Nombil a šanci dostali dva testovaní hráči. Zatímco německý záložník Kimi Merk nepřesvědčil, Slovinec Tilen Ščernjavič zaujal a čerstvě podepsal smlouvu.

„Může hrát v obraně i na křídle. Je sice postavou menší, ale správně otravný, dotěrný, dobře navazuje hráče, dynamický a má dobrou levou nohu,“ shrnul Červenka.

Ščernjavič odehrál za Muru 23 zápasů v nejvyšší slovinské soutěži a v jednadvaceti letech je perspektivní. A pro Zlín představuje vítanou alternativu na levý kraj, kde má Červenka k dispozici jen Bartošáka, který se zotavoval po operaci kýly. Ščernjavič je v kádru druhým zimním přírůstkem, už předtím uspěl na testech nigerijský útočník Stanley Kanu (25).

V Turecku absolvuje Zlín osm kompletních tréninkových dnů na přírodní trávě, kterou si vyzkoušel na Vršavě už týden předtím. První část přípravy pak zakončil povedeným představením v Žilině (1:1).

„Byli jsme důstojným soupeřem. Byli jsme kompaktní, dobře bránili, měli jsme spoustu zisků ve středním pásmu. Jen škoda, že jsme nevyřešili více šancí ve finální fázi. Každopádně to byl náš nejlepší výkon v přípravě, je pro nás povzbuzením,“ dodal Červenka.