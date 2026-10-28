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Zjistil, že má cukrovku. Místo konce kariéry přišla životní příležitost

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Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Onemocnět cukrovkou neznamená konec sportu ani aktivního života. Jedenatřicetiletý Václav se díky pravidelnému sledování hladiny cukru a správně nastavené léčbě dostal až do profesionálního cyklistického týmu. Přečtěte si další díl seriálu můj boj s nemocí.

Diabetes 1. typu si Václav Šňupárek z Prahy odhalil sám před osmi lety při studiu na vysoké škole. Vedle fyzioterapie se závodně věnoval cyklistice a všiml si u sebe prudkého poklesu výkonu a velké únavy. Když se k potížím přidala také extrémní žízeň a časté močení, měl podezření na cukrovku.

„Byl jsem zrovna na stáži v nemocnici a nechal si udělat rozbor krve. S výsledky glykemie jsem přijel do Fakultní nemocnice Motol s tím, že mám podezření na cukrovku. Lékaři mi vzápětí diagnózu potvrdili,“ vzpomíná.

Z nemocnice zpět na kolo

V nemocnici zůstal čtyři dny, během kterých mu lékaři nastavili léčbu inzulinem. Už druhý den ale Václav oslovil Team Novo Nordisk, cyklistický tým složený pouze ze závodníků s diabetem 1. typu. Ve chvíli, kdy jeho sportovní kariéra kvůli náročnému studiu ustupovala do pozadí, mu diagnóza cukrovky paradoxně nabídla novou příležitost.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

„Kontaktoval jsem je s tím, že závodím na kole a mám čerstvě diagnostikovanou cukrovku. Uvědomil jsem si, že je to moje poslední šance zabojovat o místo v profesionálním cyklistickém týmu,“ vypráví několikanásobný juniorský medailista z mistrovství světa a Evropy v orientační cyklistice.

Na talentovém kempu se pak naučil, jak při sportu pracovat s hladinou glykemie, a potkal další závodníky se stejným onemocněním. Když zjistil, že rozvojový Development Team zakončí sezonu závody v Belgii, vyrazil tam poměřit síly s jeho jezdci.

„Věřil jsem, že většinu kluků dokážu porazit, což se nakonec potvrdilo. Na základě toho jsem dostal smlouvu do Development Teamu na další sezonu,“ říká.

V týmu strávil dva roky, absolvoval zahraniční soustředění i řadu závodů. Druhým místem v prologu závodu UCI 2.2 získal první silniční body, díky nimž se zařadil do světového žebříčku cyklistů, a také oblékl reprezentační dres, když byl osloven, aby doplnil český tým v závodu V4 Brno–Mikulov–Brno.

„Byl jsem nadšený. Cyklistice jsem věnoval opravdu hodně, v nelehkých podmínkách a víceméně na vlastní pěst, a měl jsem radost, že jsem si splnil dětský sen.“

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Hlídat si hladinu cukru

Oproti ostatním cyklistům měl ale jednu starost navíc. Při tréninku i závodech musel neustále sledovat glykemii a podle jejího vývoje upravovat příjem sacharidů i dávkování inzulinu.

„Musíte nad tím stále přemýšlet. Strava profesionálního cyklisty a cyklisty s diabetem se příliš neliší. Je ale nutné si pečlivě hlídat hladinu cukru v krvi a správně dávkovat inzulin,“ vysvětluje. Pomáhal mu senzor, jehož údaje viděl přímo na cyklistickém počítači na řídítkách. Zpočátku si inzulin aplikoval pomocí per, později přešel na přesnější pumpu. Její ovládání však během závodu nebylo vždy snadné. „Když fouká, závodí se naplno a vy musíte držet pozici, není možné něco vytahovat z kapsy.“

Při velké fyzické zátěži si musel dávat pozor především na přílišný pokles hladiny cukru v krvi. „Největší riziko pro mě představovala zejména hypoglykemie. Na závodu ale máte kolem sebe týmové auto nebo občerstvovací stanice, kde vám asistent podá lahev nebo gel,“ popisuje.

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Při závodech s týmem byl navíc přítomen lékař a při individuálních startech Šňupárek raději předem upozorňoval zdravotníky, že má diabetes. Pro užívání inzulinu při závodech také potřeboval terapeutickou výjimku, protože inzulin patří mezi látky zakázané antidopingovými pravidly.

Pohyb pomáhá i při léčbě

Profesionální cyklistickou kariéru už Václav ukončil, sportovat však nepřestal. Na kole jezdí rekreačně a v zimě ho baví například skialpinismus. Pravidelný pohyb má u diabetu své místo také proto, že zvyšuje citlivost organismu na inzulin a může snižovat jeho potřebu.

Důležité je podle Václava Šňupárka poznat reakce vlastního těla, sledovat glykemii a zátěž zvyšovat postupně. Možnosti průběžného měření hladiny cukru dnes lidem s diabetem usnadňují nejen běžný život, ale také sport. S diabetem se přitom dá dostat až na nejvyšší úroveň.

„Dnes vidíte sportovce s diabetem například i v NHL, tenise nebo právě na největších světových cyklistických závodech. Vzhledem k možnostem monitoringu stačí nabrat postupně zkušenosti a poté pomalu přidávat na výkonu. Člověk s diabetem už vyhrál Stanley Cup, ale například Tour de France ani jiné velké soutěže ne, takže motivace tady určitě je,“ povzbuzuje Václav Šňupárek další sportovce s diabetem.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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