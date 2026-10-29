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Velký zdravotní horoskop 2027: Co hrozí vašemu znamení a na co si dát pozor

Milan Gelnar
aktualizováno  0:41
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Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Jak na tom budete se zdravím v roce 2027? Některá znamení by podle hvězd měla více odpočívat, jiná si dát pozor na stres, přetížení či úrazy. Astrolog Milan Gelnar připravil zdravotní horoskop pro všech dvanáct znamení zvěrokruhu. Zjistěte, co vás čeká a které části těla jsou podle astrologie vašimi slabými místy.

Každé znamení zvěrokruhu má podle tradiční astrologie své silné i slabé stránky, a to nejen v povaze, ale také v oblasti zdraví. Zatímco některá znamení jsou spojována s citlivějším zažíváním, jiná se srdcem, páteří nebo nervovou soustavou. Hvězdy také naznačují, kdy bychom měli více odpočívat, zpomalit nebo věnovat větší pozornost svému tělu.

Beran

Beran

Rok 2027 prověří vaši schopnost hospodařit s vnitřním ohněm a životní energií. Zima bude vyžadovat důslednou prevenci, otužování a zvýšenou péči o zuby či nosní dutiny. Pokud varovné signály podceníte, tělo vás může rychle zastavit.

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