Každé znamení zvěrokruhu má podle tradiční astrologie své silné i slabé stránky, a to nejen v povaze, ale také v oblasti zdraví. Zatímco některá znamení jsou spojována s citlivějším zažíváním, jiná se srdcem, páteří nebo nervovou soustavou. Hvězdy také naznačují, kdy bychom měli více odpočívat, zpomalit nebo věnovat větší pozornost svému tělu.
Beran
Rok 2027 prověří vaši schopnost hospodařit s vnitřním ohněm a životní energií. Zima bude vyžadovat důslednou prevenci, otužování a zvýšenou péči o zuby či nosní dutiny. Pokud varovné signály podceníte, tělo vás může rychle zastavit.