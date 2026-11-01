Za plastiku v Turecku dala v přepočtu necelých sto sedmdesát tisíc korun. V rodné zemi by to bylo zhruba třikrát víc. A to se pro ženu jevilo jako příliš velká investice. Navíc zvolila kliniku, se kterou měla dobré zkušenosti i její kamarádka.
Odcestovala do Istanbulu na hluboký lifting obličeje a krku, horní a dolní blefaroplastiku, tukové injekce a ošetření CO2 laserem. „Drtivá většina mých přátel mi řekla, že vypadám dobře. Už nechci ukazovat své staré já, protože se po plastice cítím mnohem lépe a jsem spokojená. Vždy se najde někdo, kdo bude váš vzhled komentovat negativně. Děje se to všem ženám,“ myslí si.
Sama je překvapená, kolik lidí plastiky v Turecku odsuzuje a myslí si, že jsou špatnou volbou. O své proměně tak chce co nejvíc mluvit, aby prolomila tabu, které okolo plastik v této zemi stále je. „Musela jsem se obhajovat. Lidé moje rozhodnutí nechápali. Ale je tam špičková péče, skvělé kliniky a zaplatíte o mnoho méně. Za ušetřené peníze raději pojedu na dovolenou,“ pokračovala žena pro The Mirror.
Po operaci měla několik týdnů velmi oteklý obličej a těžko se jí pilo i jedlo. Měla problémy i s mluvením a nebylo jí dobře. Musela hodně odpočívat a dny trávila doma v posteli. Přesto by nic neměnila a plastiku považuje za povedenou. „Před patnácti lety jsem měla nehodu, během které jsem se doma omylem polila chemikálií, která můj obličej změnila. Spolu s přibývajícími roky se můj obličej měnil víc, než jsem chtěla. Teď jsem nadšená,“ dodala.