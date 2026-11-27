Žena se narodila s Klippel-Trenaunayovým syndromem, kvůli kterému má na jedné noze bolestivé léze. Jedná se o vrozenou vadu cév a konkrétně Arianna kvůli tomu často trpí na infekce. Musí být hospitalizována a lékaři nasazují antibiotika. S ohledem na předchozí zkušenosti už se bojí o její život.
„Měla jsem sepse. Stalo se mi, že jsem do nemocnice dorazila opravdu za minutu dvanáct. Někdy jsem ani netušila, v jak vážném stavu jsem, dokud mě lékaři v nemocnici nevyšetřili. Je to onemocnění, které mi nedovoluje žít zcela normální živit,“ uvedla žena.
Dnes pětatřicetiletá Arianna trávila většinu svého dospívání po nemocnicích. Trávila týdny na nemocničním lůžku, neměla možnost být s přáteli a do školy se vracela s tím, že tam na ni nejspíš čeká další nálož šikany. Doba puberty pro ni rozhodně nebyla jednoduchá.
„Jsem vděčná za lékaře v Bostonu, kteří mi poskytli průlomovou léčbu. Aplikuje se u lidí s onkologickým onemocněním a dobře funguje i v mém případě. Můj život není procházka růžovým sadem, ale konečně mohu říct, že si ho užívám,“ doplnila.
Když jde do města na nákupy, má před sebou vozík, na který si dává nohu, aby ulevila pnutí a bolestem. Díky tomu se tak může volně pohybovat. Ačkoli si myslela, že ve svém věku už bude její život někde úplně jinde, je vděčná za každý den. „Chtěla jsem rodinu, ale jsem ráda, že mohu být vůbec na světě,“ dodala. Přestože každý den bojuje s chronickými bolestmi, vzkazuje vždy svým fanouškům na sociálních sítích, že si užívá života, jak jen to jde.