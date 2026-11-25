„Naprosto nechápu, jak rychle se to semlelo. Když jsem procházela dveřmi ven, praskla mi voda. Ale nečekala jsem, že následovat bude prakticky okamžitě tak silná kontrakce, že během několika sekund přivedu na svět miminko,“ uvedla žena.
Na porod vzpomíná jako na nejšílenější okamžik v životě. Měla hlavně obrovský strach, aby bylo miminko v pořádku. V první chvíli byla v tak obrovském šoku, že si nedokázala plně uvědomit, že už je dvojnásobnou mámou. A v šoku byl pochopitelně i její manžel, který držel v ruce tašky do porodnice.
„Nevěděl, co má dělat. Jen mi mlčky pomáhal. Myslím, že si sám také v tu chvíli opravdu neuvědomil, že právě přichází na svět naše dítě. Ležela jsem pak v šoku před vchodem na dece s miminkem na hrudi a čekala na příjezd sanitky,“ pokračovala maminka dnes již téměř dvouleté holčičky, která se má čile k světu.
Holčička dostala jméno Lillybell a navzdory tomu, jak dramatický byl její příchod na svět, je to prý ta nejhodnější dcera. Má ještě o necelé dva roky staršího brášku. Jeho narození ale zdaleka takové drama nebylo. „Naopak byl jeho porod dlouhý a náročný. Toto asi mělo být za odměnu, ale dost mě to vyděsilo,“ uzavřela dvojnásobná maminka s úsměvem.