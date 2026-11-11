Mariana nezvolila neprověřenou kliniku. Svěřila se do rukou profesionálů na klinice plastické chirurgie v Sao Paolu, kam chodí podstupovat plastiky ty největší hvězdy z celé Brazílie. Ani dokonalá klinika ovšem nezaručí, že po operaci nenastanou problémy. Právě jako v případě krásné influencerky, která si nechala zvětšit ňadra a upravit pozadí pomocí silikonových implantátů.
Hlavní chybou byl podle lékařů fakt, že nedala na jejich doporučení a nechala si operace udělat pouhé čtyři měsíce po narození její dcerky. Podle lékaře měla počkat alespoň osm měsíců. „Implantát v jednom ňadru začal cestovat směrem nahoru a měla jsem každé prso jinak velké. Vypadalo to děsivě. Nechtěla jsem se na sebe koukat ani v zrcadle. Bylo to velmi náročné období,“ uvedla.
A problémy měla i se zadkem. I tam se implantát na jedné straně pohyboval víc, než by měl. „Retušovala jsem si fotky, aby nikdo nic nepoznal. Nedokázala jsem veřejně v té době přiznat, že se mi to stalo. Operatér navíc zvolil moc velké implantáty. Všechno tam bylo špatně. U plastiky zadku zase nejprve odebrali moc tuku a následná operace mi ještě víc uškodila. Chtěla jsem po porodu proměnu, abych se zase cítila sama sebou, ale dopadlo to katastrofálně. Vše bylo náročné o to víc, že jsem měla doma malou holčičku,“ pokračovala.
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VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní
Původně dala za operace v přepočtu asi tři sta tisíc. Následné nápravné operace ji ovšem stály mnohem víc. „Nejvíc mě mrzí, že se mi poškodily během plastiky prsou mléčné žlázy. Další miminko nebudu moct kojit. Mrzí mě to. Ale už to nevrátím a nedá se s tím nic dělat,“ dodala. Dříve o svých problémech nechtěla mluvit, dnes o nich naopak ráda veřejně mluví, aby varovala ostatní ženy.