Lednice vážící dvě stě sedmdesát kilogramů ženu málem rozmáčkla. „Bylo to jako blesk z čistého nebe. Nečekala jsem to. Šla jsem okolo a lednice se nahnula, já ji chtěla odstrčit a pak na mě najednou spadla. Byla jsem pod ní přimáčknutá ke kuchyňské lince. Jsem svobodná matka, takže jsem byla doma jen já a mé dvě malé děti. A v hlavě mi běžely myšlenky o tom, jak se z mých dětí stanou sirotci,“ uvedla Laura pro Nzherald.
Z posledních sil zvládla s klepající se rukou vyndat mobilní telefon, který měla v kapse, a zavolat záchrannou službu. Když sanitka dorazila, záchranáři si museli na pomoc zavolat ještě hasiče, protože nebyli schopni z ženy lednici dostat sami. „Bylo to štěstí, protože jsem předtím měla mobil na kuchyňské lince. Nedosáhla bych na něj, nepřivolala bych si pomoc. Ještě teď se při vzpomínce na ten den klepu,“ pokračovala.
Lednici z ní museli sundávat tři hasiči a ihned poté byla odvezena do nemocnice. Tam s lékaři řešila, jak se vůbec mohla lednice sama od sebe pohnout. Později i s bývalým manželem a dětmi přišla na to, že se na ni její malý syn pokoušel ten den vylézt a pravděpodobně se uvolnila a nahnula.
„Nikdy mě nenapadlo, že se to může stát. Ale stalo se to a od té doby apeluji na všechny, aby si zkontrolovali veškeré spotřebiče a skříně. Protože kdyby ta lednice spadla například na některé z mých dětí, byla by to tragédie. A takovým situacím musíme předcházet. Já jen děkuji osudu za to, že jsem ještě stále tady. A bez vážných následků. Kdyby záchranka nepřijela, lednice by mi prý rozdrtila břicho,“ vzkázala všem.