Jakmile doběhla společně se sestrou k odletové bráně, začala se u ní v důsledku alergické reakce objevovat kopřivka a červené skvrny a měla potíže s dýcháním. Nejprve si vzala několik tablet antihistaminik, ale vzhledem k tomu, že nezabíraly, muselo se na palubě letadla přikročit k radikálnějšímu řešení.
„Potřebovala jsem EpiPen. Kdybych si ho nevzala, dopadlo by to špatně. Naštěstí jsem ho měla u sebe. Letušky se o mě navíc skvěle postaraly. A nebyla to má ojedinělá zkušenost. Už jsem kvůli tomu skončila v minulosti několikrát v nemocnici. Nebyla jsem si jistá, jestli to způsobuje stres, nebo běh. Ale v tu chvíli to byla kombinace obojího a můj stav byl v tu chvíli vážný,“ uvedla žena, pro kterou byla obrovskou podporou sestra.
Během chvíle ji totiž zachvátila panika a měla náběh i na panickou ataku. V takovou chvíli si sama není jistá, co se s ní děje. „Je to alergie, se kterou si ani lékaři neví rady. Je to tak bizarní, že mi k tomu nemají co říct. Stále jen radí léky na alergii a obezřetnost. A já nikdy nevím, kdy mě to zase postihne,“ podotkla.
Všem pak vzkázala, aby na sebe dávali pozor a nepřehlíželi žádné podivné fleky nebo svědění. „Když jsem měla kopřivku poprvé, vyděsilo mě to. Nevěděla jsem, co to je. Ale nenapadlo mě, že bych se také mohla začít dusit. To byla nová a velmi nepříjemná zkušenost,“ doplnila pro Ndtv.
Ačkoli jí zatím nebyla stanovena oficiální diagnóza, domnívá se, že trpí anafylaxí vyvolanou fyzickou námahou – vzácnou poruchou, při níž se příznaky objevují po fyzické aktivitě. „Raději necvičím a nesnažím se dělat nic, co by mi zase vyvolalo alergickou reakci,“ dodala.