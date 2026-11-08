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Zázrak proti stárnutí, nebo vyhozené peníze? Pravda o kolagenu

Tereza Dusová
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Slibují hladší pleť, pevnější nehty i úlevu od bolesti kloubů. Kolagenové nápoje, prášky a tablety jsou stále populárnější. Co však jejich účinkům říkají vědecké studie? Má vůbec smysl za tyto produkty utrácet?

Kolagen tvoří přibližně 30 procent všech bílkovin v našem těle. Je důležitou součástí kůže, kostí, šlach, vazů i dalších pojivových tkání. Pro správné fungování těla je tato bílkovina velmi důležitá.

Že trpíme jeho nedostatkem, napoví projevy, jako jsou stárnutí kůže, bolesti kloubů a zhoršená kvalita vlasů a nehtů. S věkem navíc přirozená tvorba kolagenu klesá. A právě na to v posledních letech reagují výrobci stále větší nabídkou kolagenových doplňků slibujících mladší vzhled, pevnější nehty a zdravější klouby. Vyplatí se do nich investovat?

Pozor na doplňky stravy, některé mohou škodit zdraví

Výzkumy hovoří ve prospěch doplňků

Tvorbu kolagenu v těle můžeme ovlivnit i životním stylem. K jeho úbytku přispívá například nadměrné vystavování UV záření, kouření, konzumace alkoholu nebo nedostatek sportovní aktivity. Pokud však vše selže, může být tato „berlička“ přínosná.

V British Journal of Sports Medicine zjistili, že kolagenové doplňky snížily během tří měsíců bolest rukou a kyčlí u pacientů trpících osteoartrózou.

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Některé výzkumy navíc naznačují, že léky na bázi kolagenu mohou pomoci posílit křehké kosti a u pokožky výsledky ukázaly zlepšení její hydratace a pružnosti. Neznamená to ovšem, že kolagenové doplňky stravy dokážou zastavit stárnutí nebo vymazat vrásky.

Zdravé potraviny jsou nutnost

Kolagen navíc nemusíme přijímat pouze v podobě tablet nebo nápojů. Nachází se i v potravinách obsahujících pojivové tkáně, jako jsou maso, želatina nebo vývary z kostí a chrupavek. Mějte však na paměti, že červené maso také obsahuje nasycené tuky a jíst takové potraviny ve větším množství může zvýšit hladinu cholesterolu.

Rostlinné potraviny kolagen neobsahují, ale dodávají tělu živiny (vitamin C, zinek a specifické aminokyseliny), které tělo potřebuje k jeho vlastní výrobě. Zařaďte proto do jídelníčku pravidelně listovou zeleninu nebo citrusy.

Nutno ještě podotknout, že i kdybychom konzumovali ten nejlepší možný kolagen, jeho spolehlivým zabijákem je strava bohatá na cukry (vyhněte se zejména slazeným nápojům).

A tím se dostáváme k tomu, co uvádíme hned na začátku. Bez zdravého životního stylu neočekávejte od doplňků stravy žádný zázrak.

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Jaký zvolit doplněk stravy?

Pokud se rozhodnete kolagen doplňovat formou nápoje nebo pilulek, doporučujeme obrnit se trpělivostí. První výsledky se totiž dostaví v horizontu měsíců a zázraky se skutečně nedějí na počkání. Kolagen zkrátka neumí vymazat roky ani nahradit léčbu.

Sledujte hlavně složení přípravku. Kromě kolagenu by měl obsahovat i vitamin C, bez kterého tělo nedokáže kolagen vstřebat a syntetizovat. Pro krásu pleti je nejlepší rybí kolagen a pro sportovce, kteří potřebují podpořit pohybový aparát, se zase doporučuje hovězí a vepřový kolagen. Dávejte pozor na přidaný cukr, umělá barviva a chemické konzervanty.

Jídelníček proti stárnutí. 28 receptů, které podpoří tvorbu kolagenu

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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