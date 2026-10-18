Přibližně 50 až 60 procent hmotnosti dospělého člověka tvoří voda, její skutečný podíl ale závisí na věku, pohlaví a tělesné stavbě. Svalová tkáň obsahuje vody více než tuková, takže dva stejně těžcí lidé mohou mít její množství v organismu rozdílné.
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Během jediného dne navíc podíl vody kolísá podle toho, kolik vypijeme, co sníme, jak se hýbeme, potíme nebo kolik soli přijmeme. Změny se rychle projeví také na váze. Pokud ráno ukáže o kilogram více než předchozí den, prakticky jistě jsme přes noc nepřibrali kilogram tuku. Velkou část podobných krátkodobých výkyvů mají na svědomí právě tekutiny.
Zadržování vody v těle
Nadměrné zadržování vody poznáme často i bez váhy. Otečou prsty, kotníky nebo chodidla, prsten začne být těsný a po ponožkách zůstávají výrazné otisky. Někdy také napuchne obličej, přidá se pocit těžkých nohou nebo napjatá kůže.
Příčina přitom nemusí být nijak závažná. Vodu zadržujeme například po velmi slaném jídle, během horkých dnů, při dlouhém sezení nebo stání a její množství ovlivňují také hormonální změny nebo alkohol.
K většímu zadržování tekutin mohou přispívat i některé léky. Takto získaná kila navíc často rychle zmizí, jakmile organismus přebytečnou vodu vyloučí.
Dlouhodobé nebo výrazné otoky už ale není dobré automaticky svádět na sůl nebo počasí. Hromadění tekutiny v tkáních může souviset s poruchou funkce ledvin, srdce nebo jater, ale také s problémy žilního či lymfatického systému.
Zvláštní pozornost vyžaduje otok, který vznikne náhle, objeví se pouze na jedné noze, bolí nebo ho doprovází dušnost. Nadbytek vody může být ve výjimečných případech způsoben i jejím přílišným pitím.
Pokud člověk během krátké doby vypije extrémní množství čisté vody, může nebezpečně klesnout koncentrace sodíku v krvi.
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Když je vody málo
Často však řešíme i opačný problém, takzvanou dehydrataci. Ta vzniká ve chvíli, kdy ztrácíme více tekutin, než dokážeme doplnit. Její příčinou nemusí být jen to, že málo pijeme. Tekutiny totiž rychle ztrácíme při sportu a silném pocení, v horku, při horečce, průjmu nebo zvracení.
Prvními signály bývají žízeň, sucho v ústech, tmavší moč, únava, bolest hlavy a horší soustředění. Při větším nedostatku vody se mohou objevit závratě, výrazná slabost, zrychlený tep nebo pokles krevního tlaku. Zvlášť snadno se mohou dehydratovat malé děti a senioři.
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Voda je součástí krve i buněk, pomáhá regulovat tělesnou teplotu, podílí se na trávení, transportu živin i odvádění odpadních látek a potřebují ji ledviny i další orgány.
Proto také rychlý úbytek několika kilogramů při nemoci, intenzivním sportu nebo výrazném omezení jídla nemusí znamenat skutečné zhubnutí, značnou část může představovat právě voda. Stejně tak náhlý přírůstek nemusí znamenat, že člověk přibral tuk.
Číslo na váze zkrátka neukazuje jen tuk a svaly, ale také tekutiny, jejichž množství se může měnit mnohem rychleji.
Pro správný poměr vody v těle: