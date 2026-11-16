Někdy za ním stojí únava, stres či nepozornost, jindy jen potřebujeme dát mozku trochu více času, aby danou informaci v přeplněné „knihovně“ informací našel. Co je ale důležité – nejsme bezmocní!
Paměť můžeme aktivně podporovat a trénovat
„Pokud je vám více než pětadvacet, máte na občasné zapomínání plný nárok,“ říká s nadsázkou Dana Steinová, předsedkyně České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
Právě kolem pětadvacátého roku je podle ní vývoj mozku ukončen a jeho funkčnost se začíná zhoršovat. Zpočátku si toho téměř nevšimneme, výrazněji začnou lidé změny subjektivně pociťovat zpravidla až v pozdějším věku. To však neznamená, že máme nad svou pamětí po padesátce zlomit hůl. Naopak.
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„Mozek v tomto ohledu funguje podobně jako sval a můžeme ho trénovat. Když ho používáme a pravidelně mu dáváme nové úkoly, budujeme si určitou rezervní kapacitu, ze které můžeme později čerpat,“ vysvětluje Dana Steinová.
Důležitá je proto celoživotní duševní aktivita, učení se novým věcem i běžné vystupování ze zajetých stereotypů.
Zapomínání, nebo nepozornost?
Než začneme svou paměť podezírat, že nám přestává sloužit, stojí za to položit si jinou otázku: měli jsme vůbec šanci danou informaci pořádně uložit? Typickým příkladem jsou věčně hledané klíče, brýle nebo telefon. Položíme je na neobvyklé místo ve chvíli, kdy telefonujeme, přemýšlíme nad pracovním problémem nebo už jsme myšlenkami u další činnosti. Později máme pocit, že jsme zapomněli, kam jsme je dali.
Kdy už je dobré zbystřit?
Zapomenuté jméno, hledání správného slova nebo občas založené klíče samy o sobě ještě neznamenají onemocnění.
Zalarmovat by nás měla především výraznější změna oproti tomu, jak člověk fungoval dříve, postupné zhoršování paměti a dopad na každodenní život. Pozornost si zaslouží například opakované zapomínání nedávných událostí a domluv, problémy s orientací i ve známém prostředí, výrazné potíže sledovat rozhovor nebo zvládat činnosti, které člověk dříve běžně zvládal. V takové situaci už není namístě spoléhat pouze na trénování paměti a je vhodné obrátit se na lékaře.
„Často ale neselhala paměť, nýbrž pozornost. Abych si mohla něco vybavit, musím tomu nejprve věnovat dostatečnou pozornost a informaci uložit,“ upozorňuje Dana Steinová.
Podobně může paměť ovlivnit dlouhodobý stres nebo komplikované životní období. Člověk je natolik zaměstnán problémem, který právě řeší, že na něj soustředí většinu své pozornosti. Hůře pak vnímá nové informace, zapomíná domluvené věci nebo hledá slova a sám může mít pocit, že se jeho paměť dramaticky zhoršila.
Mám to na jazyku!
Snad každý zná situaci, kdy přesně ví, co chce říct, ale správné slovo nebo jméno ne a ne přijít. O několik minut později, kdy už se rozhovor dávno posunul jinam, najednou samo naskočí.
„Ráda přirovnávám naši paměť k obrovské knihovně. Za život v ní nashromáždíme ohromné množství informací a někdy zkrátka chvíli trvá, než se dostaneme právě k té, kterou hledáme. S trochou nadsázky říkám, že je to daň za to, že jsme tak chytří a tolik toho víme,“ říká Dana Steinová.
Vybavení si správného výrazu může komplikovat také jev označovaný jako „zlé sestry“. Při hledání určitého slova se nám opakovaně nabízí jiné, často podobně znějící, které funguje jako blokátor a brání přístupu k hledanému výrazu. Přirovnání odkazuje k Popelce: nesprávné slovo se snaží nacpat do střevíčku, který mu nepatří, stejně jako Popelčiny sestry. V takové situaci někdy pomůže přestat na sebe tlačit a věnovat se něčemu jinému. Správné slovo si cestu do vědomí často najde později.
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Když přestaneme vlastní paměti věřit
Dana Steinová při kurzech trénování paměti dlouhodobě pozoruje ještě jeden problém: lidé svou paměť často podceňují. Několik nepříjemných zkušeností stačí k tomu, aby si začali říkat: už jsem starý, nic si nezapamatuji. K nové informaci pak přistupují s přesvědčením, že ji stejně neudrží. Právě proto při tréninku používá úkoly, které na první pohled vypadají téměř nesplnitelně. Pomocí mnemotechnik, asociací a vizualizace si lidé dokážou zapamatovat dlouhé číselné řady, seznamy nebo množství dalších informací.
„Nejde o to, aby člověk chodil po světě a předváděl, co všechno umí zpaměti. Důležité je, že zažije úspěch. Najednou zjistí, že jeho paměť dokáže mnohem víc, než si myslel. A ke každé další informaci už přistupuje s pozitivním očekáváním,“ vysvětluje Dana Steinová. Právě obnovení důvěry ve vlastní schopnosti považuje za jeden z největších přínosů trénování paměti.
Co můžeme pro paměť udělat?
Paměť nepotřebuje křížovky nebo sudoku. Pro mozek je důležité učit se něco nového a nevystačit si s tím, co už dobře ovládáme. Cizí jazyk, tanec, práce s technologií, hudební nástroj nebo nový koníček představují větší výzvu než stále stejný typ úkolu.
Chcete-li si něco zapamatovat, věnujte tomu plnou pozornost. Informace si spojujte s představou, příběhem nebo něčím, co už znáte – pomoci mohou mnemotechniky. Nezapomínejte ani na pohyb a společenský život. Kombinace mentální aktivity, pohybu a kontaktu s lidmi dává mozku různorodé podněty.
„Nečekejme, až začneme mít pocit, že nám paměť už neslouží. Rezervu je nejlepší vytvářet v době, kdy ji ještě nepotřebujeme,“ uzavírá Dana Steinová. Kurzy vedené certifikovanými trenéry paměti najdou zájemci na trenovanipameti.cz.
Článek vyšel v říjnovém vydání časopisu Zdraví.