Černá smrt, jak se přezdívalo moru, připravila během opakovaných epidemií o život desítky až stovky milionů lidí. Cholera dokázala během krátké doby usmrtit velké množství obyvatel měst a vesnic, zatímco lepra neboli malomocenství odsuzovala nemocné k dlouholetému utrpení a vyloučení ze společnosti. Tuberkulóza zase po staletí patřila k nejčastějším příčinám úmrtí.
Díky pokrokům v medicíně, očkování a lepším hygienickým podmínkám už tyto nemoci nepředstavují takovou hrozbu jako kdysi. Rozhodně však zcela nevymizely.
Mor
Historikové rozlišují tři velké morové pandemie. První zasáhla Evropu už v 6. století, druhá začala ve 14. století a její další vlny se vracely až do 18. století. Třetí vypukla v 19. století v Číně a rozšířila se do dalších částí světa. Jen ve 14. století připravil mor v Evropě podle odhadů o život desítky milionů lidí, přibližně polovinu tehdejší populace.
Nemoc přenášely především blechy nakažených hlodavců, její plicní forma se však mohla šířit přímo mezi lidmi. Mor se dodnes objevuje například na Madagaskaru, v Demokratické republice Kongo nebo ojediněle v USA. Léčí se antibiotiky, která je nutné podat co nejdříve. V Evropě je riziko nákazy velmi nízké.
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Plicní mor: jaké jsou příznaky, jak se šíří a proč je nejnebezpečnější formou nemoci