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Mladá maminka toužila po kráse. Po výplních jí odumřela část obličeje

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  8:45
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Chtěla jen omladit obličej a skončila s dírami ve tvářích.

Chtěla jen omladit obličej a skončila s dírami ve tvářích. | foto: koláž iDNES.cz

Tressa
Tressa
Tressa
Tressa
10 fotografií
Tressa Louise Annová dala na rady kamarádek a vydala se k samozvanému odborníkovi na estetické zákroky, aby si nechala do obličeje vpravit injekcí výplně. Zdánlivě jednoduchý zákrok měl ovšem fatální následky. Tkáň na obličeji začala odumírat a dnes má na tvářích díry, kterými jsou vidět zuby.

„Čekala nás zrovna rodinná cesta. Těšili jsme se na společný zážitek, ale můj zdravotní stav se začal zhoršovat z minuty na minutu. Otoky, bolesti, kůže začala měnit barvu a v místech vpichu odumírala. Došlo k nekróze, která mohla mít fatální následky,“ uvedla žena.

Chtěla jen omladit obličej a skončila s dírami ve tvářích.
Tressa
Tressa
Tressa
10 fotografií

Tressa žije v USA, je maminkou tříleté dcerky a sama říká, že jí obyčejný zákrok udělal ze života peklo. Kdyby se svěřila do rukou odborníka, pravděpodobně by si dnes užívala klidný rodinný život a nic by ji netrápilo. Bohužel se svěřila do rukou člověka, který neměla na provádění podobných zákroků žádné oprávnění.

O všem informovala své fanoušky na Instagramu a vše řeší policie. Tressu čekají opravné zákroky. Ačkoliv chtěla ušetřit za původní zákrok, nakonec bude muset zaplatit mnohonásobně víc a věřit, že dojde alespoň k částečné nápravě.

„Když jsem měla ve tváři díru a všechno se hojilo, bylo skrz tu díru vidět na můj chrup. Když teď jdu ven, lepím si na tvář náplasti, aby na mě lidé nezírali. Je to velmi nepříjemné. Lidé si myslí, že jsem si také nechala zvětšit rty, ale jde jen o trvalý otok. Nejvíc mě mrzí, že se nemohu smát. Na několik měsíců mám z vnitřní strany tváří stehy, abych neměla v obličeji permanentní díru. A nemohu se kvůli tomu na svou tříletou dcerku smát a to mě moc bolí,“ podotkla.

Dnes Tressa velmi lituje toho, že se rozhodla jít k člověku, jehož si předem důkladně neprověřila a naletěla. „Je to pro mě náročné. Viním pochopitelně především sebe,“ dodala.

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Mladá maminka toužila po kráse. Po výplních jí odumřela část obličeje

Chtěla jen omladit obličej a skončila s dírami ve tvářích.

Tressa Louise Annová dala na rady kamarádek a vydala se k samozvanému odborníkovi na estetické zákroky, aby si nechala do obličeje vpravit injekcí výplně. Zdánlivě jednoduchý zákrok měl ovšem fatální...

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