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Vstávání ze země bez rukou ukáže, co o kondici neprozradí běh. Stačí koberec

Tereza Hrabinová
  5:00
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Test vstávání ze země prověří souhru síly, pohyblivosti a rovnováhy. Za sednutí a postavení bez opory a zakolísání získáte deset bodů. | foto: Profimedia.cz

Kondici si často spojujeme s tím, kolik uběhneme nebo jak rychle vyjdeme schody. Jenže výdrž je pouze jedna její část. Při obyčejném vstávání ze země se uplatňuje také svalová síla, pohyblivost a schopnost udržet rovnováhu.

Test na pět minut, který si uděláte na koberci

Nepotřebujete činky, sportovní hodinky ani běžecký pás. Stačí volné místo na zemi. Test vstávání ze země se odborně jmenuje sitting-rising test, zkráceně SRT.

Pět minut vám vystačí na přípravu i zaznamenání výsledku. Samotný pohyb není závod na čas. Cílem je sednout si a vstát s co nejmenší oporou, kterou bezpečně zvládnete.

Domácí pokus proto berte jako orientační vyzkoušení pohybu, nikoli jako náhradu odborného vyšetření.

Vstávání ze země: postup krok za krokem

  1. Připravte si místo. Potřebujete rovný, neklouzavý povrch a přibližně dva krát dva metry volného prostoru. Vhodný je pevný koberec, který se neposouvá. Oblečení nesmí omezovat pohyb. Můžete být naboso.
  2. Ze stoje si sedněte na zem. Nohy můžete zkřížit. Snažte se použít co nejméně opor, ale nesnažte se zabránit opření za cenu pádu.
  3. Zaznamenejte sednutí. Začínáte s pěti body. Odečtěte body za použité opory a případnou ztrátu stability podle pravidel níže.
  4. Ze sedu se postavte. Opět použijte jen tolik opor, kolik potřebujete pro bezpečné provedení.
  5. Zaznamenejte vstávání a výsledky sečtěte. Také za vstávání můžete získat nejvýše pět bodů. Celkové skóre se pohybuje od nuly do deseti.

Bodování: za co se odečítají body

Za každou použitou oporu se v příslušné části testu odečítá jeden bod. Počítá se opření:

  • rukou o zem,
  • předloktím o zem,
  • kolenem o zem,
  • boční stranou nohy o zem,
  • rukou o vlastní koleno.

Jak jsem dopadla ve svých 32 letech?

Test zatím zvládám bez potíží, bez opory a bez zakolísání, tedy za plných deset bodů. Sednout si na zem bylo snadné, vstávání vyžaduje více soustředění. Zapojují se při něm zejména svaly stehen a hýždí, zatímco svaly trupu pomáhají udržet stabilitu. Věkově ale ještě nepatřím do skupiny, kterou vědci sledovali.

Za viditelné zakolísání neboli částečnou ztrátu rovnováhy se z hodnocení dané části odečítá dalších půl bodu. Hodnocení sednutí ani vstávání nemůže klesnout pod nulu.

Například: sednete si s pomocí jedné ruky, bez zakolísání. Máte čtyři body. Při vstávání použijete jednu ruku a jedno koleno, opět bez zakolísání. Získáte tři body. Celkem tedy sedm z deseti.

Co o skóre říká studie se 4 282 lidmi

Jak souvisí vstávání ze země se zdravím, zkoumala studie zveřejněná online 18. června 2025 v časopise European Journal of Preventive Cardiology. Zahrnovala 4 282 lidí ve věku 46 až 75 let, kteří absolvovali test na soukromé klinice v brazilském Riu de Janeiru.

Účastníci podstupovali vstupní vyšetření postupně mezi červencem 1998 a prosincem 2023. Vědci zaznamenali jejich skóre a následně z úředních záznamů zjišťovali případná úmrtí a jejich příčiny, a to do konce března 2024. Polovina účastníků byla sledována méně než 12,3 roku, polovina déle.

Lidé s vyšším skóre měli během sledování nižší úmrtnost na přirozené příčiny, tedy nemoci. Nejčastěji šlo o onemocnění srdce a cév, rakovinu a nemoci dýchací soustavy. Úmrtí na covid-19 a z vnějších příčin, například při nehodách, autoři nezapočítali.

Skóre při vstupním testuPočet účastníkůZ nich během sledování zemřelo na nemociPodíl
10 bodů434163,7 %
8,5–9,5 bodu952677 %
8 bodů1 18513211,1 %
4,5–7,5 bodu1 24325320,4 %
0–4 body46819742,1 %

Souvislost mezi nižším skóre a vyšší úmrtností přetrvala i po zohlednění věku, pohlaví, BMI a dalších zdravotních ukazatelů. Výsledek domácího testu ale není osobní předpověď. Potřeba opřít se při vstávání sama o sobě neznamená, že máte nemocné srdce, a studie neprokazuje, že horší provedení pohybu zdravotní potíže způsobuje.

V souboru převažovali muži a lidé z vyšších společenských a vzdělanostních vrstev. Účastníci navíc neměli omezení, která by provedení testu znemožňovala nebo zhoršovala. Závěry proto nelze automaticky vztahovat na každého. Test může být užitečným podnětem věnovat pozornost síle, pohyblivosti a rovnováze, nikoli důvodem k obavám kvůli několika ztraceným bodům.

Co z výsledku nevyvozovat

Špatná fyzická kondice a její příznaky

Nižší kondice se může projevit při sportu i běžných činnostech. Pozornost si zaslouží zejména změna oproti tomu, co jste dříve zvládali bez větších obtíží. Co můžete pozorovat?

  • Snadnější zadýchání při námaze. Schody, chůze do kopce nebo svižnější tempo vás nutí častěji zastavovat. Nedostatečná kondice může být jednou z příčin, samotné zadýchávání ji ale nepotvrzuje.
  • Menší výdrž při každodenních činnostech. Obvyklá procházka nebo domácí práce vám připadají namáhavější. Při úbytku svalové síly mohou běžné úkoly vyžadovat větší úsilí.
  • Úbytek síly. Hůře se vám vstává z nízkého sedu nebo přenáší nákup. Svalová síla může klesat při dlouhodobém nedostatku pohybu, například po období nemoci a pobytu na lůžku.
  • Menší jistota při pohybu. Po delší neaktivitě se může zhoršit také rovnováha. Opakované zakopávání či ztrácení stability však není vhodné automaticky přičítat jen slabší kondici.
  • Častější únava. Nedostatek pohybu k ní může přispívat, ale stejně tak nedostatek spánku, stres nebo zdravotní potíže. Dlouhodobá nevysvětlitelná únava patří ke konzultaci s lékařem.

Když ze země bez rukou nevstanete, znamená to především, že pro tento způsob vstávání potřebujete oporu. Nízké skóre není diagnóza. Test sám nerozliší, nakolik vás omezuje síla, pohyblivost, rovnováha nebo jejich kombinace. Výkon ovlivňuje i tělesné složení.

Stejně tak deset bodů nepotvrzuje, že jste po všech stránkách zdraví. Test nenahrazuje vyšetření srdce a plic ani měření vytrvalosti. Závěry studie u lidí od 46 do 75 let navíc nelze automaticky vztáhnout na mladšího člověka.

Proč na síle a rovnováze s věkem záleží?

Síla a rovnováha pomáhají zvládat každodenní činnosti a udržet samostatnost. S přibývajícím věkem je důležité tyto schopnosti zachovávat i kvůli prevenci pádů. Schopnost zvednout se z podlahy má navíc praktický význam právě tehdy, když člověk upadne.

Dá se výsledek testu zlepšit?

Výsledek testu se může časem zlepšit. Přiměřená pohybová aktivita může pomoci rozvíjet sílu, rovnováhu i pohyblivost, které se při vstávání ze země uplatňují. Svou roli může hrát také větší jistota při samotném pohybu. Nižší skóre berte jako podnět k péči o svou kondici.

Pokud vám vstávání dělá potíže, praktický lékař nebo fyzioterapeut může pomoci zjistit, co vás omezuje a jaký pohyb je pro vás vhodný. Konzultace je namístě zejména tehdy, když se obtíže zhoršují, pohyb bolí nebo ztrácíte rovnováhu.

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