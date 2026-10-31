Po menopauze už vaječníky neuvolňují vajíčka a tvorba ženských pohlavních hormonů výrazně klesá. Mohlo by se proto zdát, že orgány, které byly po desítky let důležitou součástí reprodukčního systému, svou práci dokončily. Nový výzkum amerických vědců ale ukazuje, že tak jednoduché to není.
Vaječníky po menopauze nespí, ukazuje studie
„Myslím, že většina lidí předpokládá, že po menopauze vaječníky jen nečinně leží, podobně jako slepé střevo,“ říká reprodukční bioložka Francesca Duncanová z Northwestern University v Chicagu, která se na výzkumu podílela. Společně s kolegy z Buck Institute for Research on Aging v Kalifornii se proto rozhodla zjistit, co se ve vaječnících odehrává dlouho poté, co žena přestane menstruovat.
Výsledky výzkumu provedeného na 28 ženách publikoval 13. října letošního roku odborný časopis Aging Cell. Ukázaly, že vaječníky se i ve vyšším věku proměňují. Některé procesy související s udržováním tkáně slábnou, jiné, včetně těch souvisejících se zánětlivými procesy, naopak nabývají na významu. Znamená to, že jsou vaječníky po menopauze stále biologicky aktivní. Co konkrétně vědci zjistili?
Co vědci zkoumali ve vaječnících 28 žen
Výzkumníci analyzovali tkáň vaječníků 28 žen ve věku od 50 do 75 let. Jejich průměrný věk byl 63 let. Vaječníky byly odebrány při plánovaných gynekologických operacích kvůli jiným zdravotním potížím. U všech vzorků patologové potvrdili, že tkáň neobsahuje nádor ani vajíčka.
|
Dá se v menopauze zhubnout i bez cvičení? Svaly přitom s věkem ubývají
Vědci ženy rozdělili do tří věkových skupin. Pomocí hmotnostní spektrometrie, laboratorní metody umožňující současně analyzovat velké množství látek, zkoumali ve vzorcích 5 812 skupin bílkovin.
Právě bílkoviny jsou důležitým ukazatelem toho, co se v tkáni děje. Některé pomáhají udržovat její strukturu a pružnost, další se účastní imunitních reakcí nebo zprostředkovávají komunikaci mezi buňkami.
Překvapivá souvislost: vaječníky a rakovina
Když vědci porovnali bílkoviny ve vaječnících padesátnic s těmi, které našli u šedesátnic a žen nad 70 let, všimli si překvapivých rozdílů. Zatímco po šedesátce roste množství bílkovin, které se podílejí na imunitě, rozpoznávání cílů pro obranné buňky a zánětlivých reakcích (změny našli vědci v množství 40 bílkovin), po sedmdesátce je složení bílkovin ve vaječnících ještě odlišnější (rozdíl u 117 bílkovin).
Výrazně ubývají hlavně ty, které jsou důležité pro stavbu tkání. Příkladem je takzvaný fibromodulin, bílkovina, která pomáhá správně uspořádat kolagenová vlákna. Její úbytek s věkem se podařilo potvrdit také při mikroskopickém vyšetření tkáně. Vyšší zastoupení měly také bílkoviny související se zánětlivou aktivitou. A překvapivě také ty, kterou jsou v odborné literatuře spojované s rakovinou.
Jde konkrétně o bílkoviny CA125 a HE4, které jsou považované za nádorové markety u žen s podezřením na rakovinu vaječníků. Nutno podotknout, že 28 zkoumaných vaječníků neneslo známky nádoru ani přednádorového stavu.
Nová studie · Aging Cell 2026
Co se mění ve vaječnících po menopauze?
Vědci porovnali zastoupení bílkovin ve vaječnících různě starých žen. U starších skupin zjistili následující počty rozdílů oproti ženám ve věku 50–59 let.
Co ukazují čísla? Mezi nejstarší a nejmladší skupinou se lišilo téměř třikrát více bílkovin než mezi šedesátnicemi a nejmladší skupinou (117 oproti 40). Neznamená to však třikrát rychlejší stárnutí.
Zdroj: Watson a kol., Aging Cell (2026), původní studie. Výzkum zahrnoval 28 žen a porovnával různé věkové skupiny, nikoli stejné ženy v průběhu času.
Nález „rizikových“ bílkovin ve vaječnících tak podle vědců spíše ukazuje, že některé procesy, které se v ženském těle odehrávají při normálním stárnutí, jsou podobné těm, které hrají roli i u nádorových onemocnění. Duncanová proto varuje před rychlou zkratkou, že by stárnoucí vaječník bylo lépe preventivně odstranit.
|
Přechod se týká i mužů. Aby ho zvládli, potřebují o 5 000 korun měsíčně víc
K čemu jsou vaječníky po menopauze?
Vaječníky dospělé ženy produkují zejména ženské hormony estrogen a progesteron, v menší míře ale také některé další hormony včetně androgenů (mužských pohlavních hormonů). Po menopauze produkce hormonů výrazně klesá, i nadále ale mohou vaječníky vyrábět určité množství androgenů.
Výsledky současné studie ukazují, že funkce vaječníků se nevyčerpává s produkcí hormonů, ale že v nich i nadále dochází k procesům, které ovlivňují zdraví celého těla. Spolu s některými staršími výzkumy se tak ukazuje, že vaječníky mohou po menopauze sloužit jako orgán důležitý pro imunitu.
Stejný tým například letos v létě publikoval studii provedenou na myších, v níž uvedl, že vaječníky získávají po menopauze „imunitní identitu“. Tyto závěry na myších ale nelze bez dalšího výzkumu přenášet na lidi.
Čerstvě publikovaný výzkum přesto ukazuje, že na stárnoucí vaječníky se nedá pohlížet jako na vysloužilý orgán, který už je v těle k ničemu. „Zatím nevíme, zda v životě ženy vůbec nastane okamžik, kdy tento orgán přestane být prospěšný a začne škodit,“ upozorňuje Francesca Duncanová.