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Únava, špatné soustředění, bledá pokožka, bušení srdce nebo zadýchávání mohou být příznaky nedostatku železa. Kde ho ale hledat? Špenát, který má pověst jednoho z nejlepších zdrojů, zdaleka nevede. Podívejte se na 30 potravin, které vám pomohou železo doplnit, a zjistěte, jak je jíst, aby ho tělo co nejlépe využilo.
Autor: Koláž AI/Petra Barochová
Vepřová játra patří k nejbohatším zdrojům železa. Ve 100 gramech ho obsahují přibližně 15 až 20 mg a tělo ho z nich dokáže dobře vstřebávat. Jsou také bohatá na vitamin B12. Nejlépe chutnají dušená s cibulkou, ale kvůli vysokému obsahu vitaminu A si je dopřávejte jen občas. V těhotenství se jejich konzumace nedoporučuje.
Autor: Profimedia.cz
Ve 100 gramech sezamových semínek najdete přibližně 14,6 mg železa, což je překvapivě vysoké množství. Jeho vstřebávání však omezují některé rostlinné látky a běžná porce semínek je podstatně menší. Sezam přisypávejte do salátů, na pečivo nebo ho využijte v podobě pasty tahini.
Autor: Profimedia.cz
Možná vás překvapí, že 100 gramů neslazeného kakaového prášku obsahuje přibližně 13,9 mg železa. V běžné porci ho však přijmete výrazně méně a jeho využitelnost mohou navíc snižovat kakaové polyfenoly. Kakao přidávejte do ovesných kaší, jogurtů nebo domácích dezertů.
Autor: Profimedia.cz
Hořká čokoláda se 70 až 85 procenty kakaa může obsahovat přibližně 11,9 mg železa ve 100 gramech. Přestože jde o zajímavý zdroj tohoto minerálu, kvůli vysoké energetické hodnotě a omezené využitelnosti železa se nevyplatí jíst ji ve velkém. Dopřejte si raději několik čtverečků jako dezert.
Autor: Profimedia.cz
Ve 100 gramech dušených kuřecích jater najdete přibližně 11,6 mg železa, jehož část tělo dokáže dobře využít. Játra navíc obsahují vitamin B12 a folát, které jsou důležité pro krvetvorbu. Hodí se na přípravu dušených pokrmů nebo domácí paštiky, ale kvůli vysokému obsahu vitaminu A se nedoporučují v těhotenství.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Sto gramů pšeničných otrub obsahuje přibližně 10,6 mg železa a zároveň velké množství vlákniny. Obsahují však také fytáty, které mohou jeho vstřebávání omezovat. Jednu až dvě lžíce otrub přidejte do kaše, jogurtu nebo domácího pečiva a doplňte ovocem bohatým na vitamin C.
Autor: Profimedia.cz
Mák obsahuje přibližně 9,8 mg železa ve 100 gramech a je také významným zdrojem vápníku. Železo z něj se ovšem vstřebává hůře než z živočišných potravin. Mletý mák přidávejte do kaší, domácích buchet nebo tvarohových dezertů.
Autor: ČTK
Ústřice patří mezi mořské plody bohaté na železo, ve 100 gramech tepelně upraveného masa ho mohou obsahovat přibližně 9,2 mg. Dodávají také vitamin B12 a zinek, přičemž část železa je v dobře využitelné hemové formě. Nejbezpečnější je konzumovat je důkladně tepelně upravené, například pečené nebo dušené.
Autor: Profimedia.cz
Dýňová semínka patří mezi dostupné rostlinné zdroje železa, kterého obsahují přibližně 8,8 mg ve 100 gramech. Dodávají také hořčík, zinek a nenasycené tuky. Hrst semínek přidejte do salátu, polévky nebo snídaňové kaše a doplňte potravinou bohatou na vitamin C.
Autor: Profimedia.cz
Loupaná konopná semínka mohou obsahovat přibližně 8 mg železa na 100 gramů, záleží však na konkrétním výrobku. Jsou také zdrojem rostlinných bílkovin a nenasycených mastných kyselin. Přisypávejte je do jogurtu, kaše, smoothie nebo na zeleninový salát.
Autor: Profimedia.cz
Sto gramů chia semínek poskytuje přibližně 7,7 mg železa, ale také vlákninu a rostlinné omega-3 mastné kyseliny. Kvůli obsahu fytátů se však všechno přítomné železo nevstřebá. Připravte si chia pudink s jahodami nebo kiwi, případně semínka přidejte do ovesné kaše.
Autor: Profimedia.cz
Kešu patří mezi ořechy bohatší na železo, ve 100 gramech ho obsahují přibližně 6,7 mg. Běžná třicetigramová porce tak dodá asi 2 mg železa a zároveň hořčík a měď. Menší hrst si dejte jako svačinu nebo ořechy přidejte do zeleninové směsi.
Autor: Profimedia.cz
Ve 100 gramech vařeného masa slávek najdete přibližně 6,7 mg železa, jehož část je v dobře využitelné hemové formě. Slávky navíc dodávají vitamin B12 a kvalitní bílkoviny. Připravujte je dušené s rajčaty, česnekem nebo bylinkami a dbejte na jejich čerstvost a správnou tepelnou úpravu.
Autor: Profimedia.cz
Dušená hovězí játra poskytují přibližně 6,5 mg železa ve 100 gramech a jsou také mimořádně bohatá na vitamin B12 a vitamin A. Připravujte je například s cibulkou a rýží nebo bramborami. Kvůli vysokému obsahu vitaminu A je však nejezte příliš často a v těhotenství je vynechte.
Autor: Profimedia.cz
Lněná semínka obsahují přibližně 5,7 mg železa ve 100 gramech a jsou také zdrojem vlákniny a rostlinných omega-3 mastných kyselin. Nejlépe je konzumujte čerstvě namletá, protože z celých semínek tělo některé živiny využívá hůře. Přidávejte je do ovesné kaše, jogurtu nebo domácího pečiva.
Autor: Profimedia.cz
Vaječný žloutek obsahuje přibližně 5,5 mg železa ve 100 gramech, jeden žloutek však váží jen asi 15 až 20 gramů. Navíc se železo z vajec nevstřebává tak dobře jako z masa. Vejce připravujte natvrdo, jako omeletu nebo míchaná a doplňte čerstvou zeleninou.
Autor: Canva
Některé druhy tofu obsahují přibližně 5,4 mg železa na 100 gramů, přesné množství však závisí na výrobku a způsobu výroby. Tofu je zároveň zdrojem rostlinných bílkovin a může být vhodnou alternativou masa. Opečte ho se zeleninou, přidejte do salátu nebo připravte s brokolicí a červenou paprikou.
Autor: Profimedia.cz
Sójové boby patří mezi luštěniny s vyšším obsahem železa, po uvaření ho obsahují přibližně 5,1 mg ve 100 gramech. Poskytují také rostlinné bílkoviny a vlákninu. Přidejte je do zeleninového salátu, polévky nebo teplé směsi s paprikou.
Autor: Profimedia.cz
Slunečnicová semínka obsahují přibližně 5 mg železa ve 100 gramech a zároveň poskytují vitamin E a nenasycené tuky. Jejich výhodou je nízká cena a snadná dostupnost. Přidávejte je do salátů, domácího pečiva, pomazánek nebo snídaňových kaší.
Autor: ČTK
Sto gramů suchých ovesných vloček obsahuje přibližně 4,7 mg železa, ale také vlákninu a další minerální látky. Jeho vstřebávání mohou částečně omezovat fytáty přirozeně přítomné v obilovinách. Připravte si ovesnou kaši s jahodami nebo kiwi, které dodají vitamin C.
Autor: Getty Images
Arašídy obsahují přibližně 4,6 mg železa ve 100 gramech a zároveň poskytují rostlinné bílkoviny, vlákninu a nenasycené tuky. Vybírejte nejlépe nesolené arašídy, které si můžete dopřát jako svačinu nebo přidat do zeleninových směsí. Využít můžete také stoprocentní arašídové máslo bez přidaného cukru.
Autor: Profimedia.cz
Pistácie poskytují přibližně 3,9 mg železa na 100 gramů a zároveň obsahují rostlinné bílkoviny, vlákninu a nenasycené tuky. Vybírejte nejlépe nesolené a dopřejte si menší hrst jako svačinu. Hodí se také do salátů, jogurtů nebo domácích dezertů.
Autor: Profimedia.cz
Bílé fazole obsahují po uvaření přibližně 3,7 mg železa ve 100 gramech a jsou také dobrým zdrojem vlákniny a rostlinných bílkovin. Připravte z nich polévku, pomazánku nebo zeleninový salát. Kombinace s červenou paprikou pomůže zlepšit vstřebávání železa.
Autor: ČTK
Mandle dodají přibližně 3,7 mg železa ve 100 gramech a jsou také zdrojem vitaminu E, hořčíku a nenasycených tuků. Menší hrst mandlí se hodí jako svačina, do snídaňové kaše nebo ovocného salátu. Pro lepší využití rostlinného železa je můžete kombinovat například s kiwi nebo jahodami.
Autor: Profimedia.cz
Sto gramů vařeného špenátu obsahuje přibližně 3,6 mg železa, což není zanedbatelné množství. Jeho využitelnost však omezují některé přirozeně přítomné látky, takže špenát není ideálním hlavním zdrojem železa. Připravte ho krátce podušený, přidejte do omelety nebo těstovin a doplňte zeleninou bohatou na vitamin C.
Autor: Profimedia.cz
Vařená čočka poskytuje přibližně 3,3 mg železa ve 100 gramech a zároveň je bohatá na vlákninu, bílkoviny a folát. Díky dostupnosti a širokému využití patří mezi praktické rostlinné zdroje železa. Připravte si čočkový salát s paprikou, polévku nebo čočku na kyselo.
Autor: Canva
Sto gramů pečené hovězí svíčkové může obsahovat přibližně 3,1 mg železa, jehož část je v dobře využitelné hemové formě. Hovězí maso navíc poskytuje kvalitní bílkoviny a vitamin B12. Podávejte ho například s pečenými bramborami a zeleninou, ale červené maso je vhodné konzumovat střídmě.
Autor: Profimedia.cz
Ve 100 gramech konzervovaných sardinek najdete přibližně 2,9 mg železa a zároveň omega-3 mastné kyseliny a vitamin B12. Pokud konzumujete také jejich měkké jedlé kosti, získáte navíc vápník. Sardinky přidejte do salátu, těstovin nebo na celozrnný chléb.
Autor: Profimedia.cz
Cizrna obsahuje po uvaření přibližně 2,9 mg železa ve 100 gramech a poskytuje také vlákninu a rostlinné bílkoviny. Je proto vhodnou součástí jídelníčku i pro lidi, kteří omezují maso. Připravte z ní hummus s citronovou šťávou, salát s paprikou nebo zeleninové kari.
Autor: Profimedia.cz
Sušené meruňky obsahují přibližně 2,7 mg železa ve 100 gramech a dodávají také vlákninu a draslík. Jsou příjemným zpestřením jídelníčku, ale protože obsahují koncentrované přírodní cukry, stačí menší porce. Přidejte je do ovesné kaše, jogurtu nebo si je dejte s hrstkou ořechů.
Autor: ČTK