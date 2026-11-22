Osteoporóza neboli řídnutí kostí patří mezi nejčastější onemocnění kosterní soustavy, zejména ve vyšším věku. Při této nemoci postupně ubývá kostní hmota a narušuje se vnitřní struktura kostí, které ztrácejí pevnost a stávají se křehčími.
Zatímco zdravá kost vydrží běžnou zátěž, kost postižená osteoporózou se může zlomit i při relativně malém nárazu nebo pádu z vlastní výšky. Typické jsou zlomeniny zápěstí, krčku stehenní kosti nebo obratlů. Právě zlomenina přitom bývá prvním upozorněním na nemoc, o které člověk do té doby vůbec nevěděl.
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Ohroženější jsou ženy
Osteoporóza postihuje ženy i muže, výrazně častější je však u žen po menopauze. Důvodem je pokles hladiny estrogenu, který pomáhá udržovat pevnost kostí. Kostní hmota přirozeně ubývá s věkem, riziko ale zvyšuje také dědičnost, nízká tělesná hmotnost, nedostatek pohybu, kouření nebo nadměrná konzumace alkoholu.
Nepříznivý vliv mohou mít i některá chronická onemocnění a dlouhodobé užívání určitých léků, například kortikoidů.
Protože osteoporóza sama o sobě nebolí, je důležité věnovat pozornost i nenápadným změnám. Varováním může být postupné snižování tělesné výšky, zakulacování zad nebo náhle vzniklá bolest zad způsobená zlomeninou obratle. Některé zlomeniny obratlů však mohou zůstat téměř bez příznaků.
Hustotu kostí dokáže změřit speciální vyšetření zvané denzitometrie. Je rychlé, nebolestivé a využívá velmi nízkou dávku rentgenového záření. V České republice je navíc dostupný program časného záchytu osteoporózy, do kterého se mohou podle stanovených podmínek zapojit ženy od 50 let a muži od 65 let.
Jak si udržet pevné kosti
Základem prevence je dostatečný příjem vápníku a vitaminu D. Vápník je důležitou stavební složkou kostí, vitamin D zase pomáhá jeho vstřebávání. Mezi vhodné zdroje vápníku patří mléčné výrobky, některé druhy zeleniny, mák nebo ryby konzumované i s měkkými kostmi.
Vitamin D si tělo vytváří působením slunečního záření na pokožku, v menším množství ho získává také z potravy. Zejména ve vyšším věku nebo při jeho nedostatku může být vhodné jeho doplňování po poradě s lékařem.
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Neméně důležitý je pravidelný pohyb, především chůze, posilování a cvičení zaměřené na rovnováhu. Kosti totiž potřebují přiměřenou zátěž, která podporuje udržování jejich pevnosti.
Pokud už lékař osteoporózu diagnostikuje, samotná úprava jídelníčku a pohyb zpravidla nestačí. Existují léky, které dokážou zpomalit odbourávání kostní hmoty nebo podpořit její tvorbu a tím snížit riziko zlomenin. Včasné odhalení nemoci je zásadní zejména proto, že zlomenina krčku stehenní kosti může u starších lidí znamenat dlouhodobou ztrátu soběstačnosti.
CO ZVYŠUJE RIZIKO OSTEOPORÓZY
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.