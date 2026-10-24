Nějakým nepříjemným strachem trpí skoro každý, byť to třeba navenek nepřizná. Někoho fobie až tolik neomezuje, například pokud se vám dělá zle z výšek, nemusíte chodit na rozhledny a doma na štafle snad za vás taky někdo vyleze. Pacienti, které sžírá fobie ze zubařů, si dnes můžou dát opravit chrup během uspání. Zkrátka existují možnosti, jak se svým strachům vyhnout nebo s nimi alespoň nějak vycházet.
Jiným lidem ovšem vstupují strachy do života mocně a chorobně. Ti, které svazuje třeba klaustrofobie, tedy strach z uzavřených prostor, se můžou jednoho dne ocitnout uvěznění doma, jestliže bydlí ve vyšším patře. Už nejsou schopni sejít několik etáží po vlastních a do výtahu je nikdo nedostane.
Jsou i tací, co si vybírají zaměstnání podle toho, ve kterém patře by pracovali. Ale protože vhodné místo není vždycky v přízemí, berou, co se namane. Velmi trpí i osoby se strachem z lidí nebo z otevřených prostor, jimiž pro ně je i běžná ulice. Proč fobie vznikají a co se při nich děje?
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Může pomoct terapie
Stáli jste někdy nahoře na lyžařském skokanském můstku? I ten střední je pekelná výška, natož pak mamutí! Řeknete si, že muži a ženy, kteří jsou schopni spustit se dolů a skočit, milují pohled z vysokých míst. Je tu ovšem šestadvacetiletý německý skokan Philipp Raimund, stále usměvavý sportovec, který trpí akrofobií, tedy chorobným strachem z výšek.
Na letošní zimní olympiádě získal zlatou medaili ve skocích na středním můstku – ale na těch velkých zažívá traumata, i proto například vloni zrušil svou účast na závodě ve slovinské Planici, kde je vyhlášený mamutí můstek. „Jsem skokan, ne letec,“ řekl o sobě s pokorou, vědom si své zátěže.
Veřejně přiznal i to, že na vyšších můstcích ztuhne a přestane mít kontrolu nad tělem, což by mohlo být fatální. Na potlačení fobie spolupracuje s mentálním koučem a tahle terapie nese i „zlaté“ plody.
To čerstvě třiatřicetiletý francouzský profesionální cyklista Pierre Latour, který se účastní slavných silničních závodů a v roce 2018 získal na Tour de France bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce, má fobii z jízdy z kopce.
Je skvělý časovkář, ale ve chvíli, kdy se má pustit z vrchu, zažívá smrtelný strach. Pokud sledujete profi závody, víte, že cyklisté a cyklistky letí z kopce třeba sedmdesátikilometrovou i vyšší rychlostí. Pierre se strachy stále bojuje, zkoušel psychoanalýzu, hypnózu, mentální koučing i východní metody – každá pomůže prý vždycky jen na čas. I za to je ovšem vděčný. Terapie nevzdává, protože svůj sport miluje.
Ani vy se nemusíte obávat nebo stydět, pokud vás v životě něco svazuje anebo paralyzuje.
Vyhledejte terapeuta, se kterým se budete snažit najít příčinu vaší fobie a také metodu, co by vám od strachu aspoň trochu pomohla. Nebojte se, nikdo vás nebude bez vašeho vědomí léčit šokem, i když i šok je jedna z možností.
Většinou se využívá tzv. kognitivně behaviorální terapie, při níž se zaměříte na své myšlenky a emoce, případně virtuální realita nebo terapie expoziční, kdy si budete setkání se stresovou situací nejdřív jenom představovat, až časem dojdete k tomu, že jste schopni ji i zažít. Nenechte se zbytečně trpět, mnohých fobií se lze zbavit nebo je dostat pod kontrolu.
Mají i nemají příčinu
Pokud jste kdysi spadli z koně, nebude divu, že se orosíte, i jakmile se na televizní obrazovce objeví ztepilý oř. Jestli jste se někdy topili, může vám dělat problémy i plná vana. A jestliže se s vámi někdy hodně zhouplo letadlo, je pochopitelné, že od té doby radši volíte jiné způsoby dopravy.
Některé fobie mají svůj důvod, jímž je prodělaná špatná zkušenost nebo trauma, takovým situacím lze velmi dobře rozumět. Co ale se strachy, které postrádají jakoukoli logiku?
Připadáte si vyšinutí, když omdlíváte při pohledu na myš, a to už od dětství, přestože vám ta zvířátka nikdy nic neudělala? Fobie nemusí mít žádný racionální důvod, nemusí za ní stát stresující zážitek.
Odborníci bohužel nevědí, proč podobný druh panik vzniká. Prostě mozek vyhodnocuje nějaký stav jako varovný, téměř život ohrožující, a donutí organismus reagovat. Oba druhy chorobných strachů jsou stejně závažné, o žádném nelze říct: Tenhle je na místě a ten ne, tady zbytečně hysterčíte.
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Tělo zažívá trauma
Fobie se projevují různě. Někdo dostane regulérní hysterický záchvat, takže křičí, pláče, nedá se s ním nijak domluvit, může dělat nepředložené věci, například se svíjet na zemi i zvracet, pomočit se nebo omdlít. Někdy chorobný strach způsobí ztuhnutí těla, člověk jako by zmrtvěl. Tomu všemu odpovídá i prostředí v těle – postiženému může vylétnout krevní tlak, nadlimitně se zvýšit tep, přidá se neovladatelný třas či problémy s dýcháním, pocení.
Nic z toho ale není ostuda, kvůli žádné fobii nejste míň cenní než ostatní, kdo se skoro ničeho nebojí. Panické strachy mají i různé intenzity – záleží na tom, v jakém rozpoložení se dotyčný právě nachází, jestli třeba je nebo není unavený a také zda „útok“ očekává.
Když půjdete po horách, asi budete připraveni na to, že můžete potkat zmiji. Pokud na vás ale známí v rámci hloupého kanadského žertíku bez varování hodí gumovou napodobeninu hada, můžete skončit i na koronární jednotce. Fobie není radno podceňovat.
Z čeho šílejí slavní?
Vymyslete si jakoukoli věc nebo činnost a jistě z ní někdo bude mít fobii, existují například i ty z papírových kapesníků, kachen, tkaniček do bot a prázdných sklenic od piva. Přibývají nové, například nomofobie – panika z toho, že člověk nemá u sebe mobil nebo je mimo signál. Co svazuje některé známé osobnosti?
Nicole Kidman omdlívá při pohledu na motýly.
Lenka Zahradnická má fobii z knoflíků.
Orlando Bloom se děsí prasat.
Patricie Pagáčová nemá ráda pilníky a pilování nehtů.
Rackové dokážou příšerně vyděsit Adele.
Žvýkačky nalepené na chodníku působí panický strach Leonardu DiCapriovi.
Článek vznikl pro časopis Tina.