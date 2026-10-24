Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Strach, který dokáže ochromit. Proč vznikají fobie a jak se jich zbavit

Marcela Kašpárková

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Pavouci, hadi, výšky, uzavřené prostory, ale třeba i motýli nebo obyčejné knoflíky. Strach může mít mnoho podob a někdy dokáže člověku pořádně zkomplikovat život. Fobie se přitom nevyhýbají ani slavným osobnostem či vrcholovým sportovcům. Proč vznikají, co se při nich děje s naším tělem a jak se jich můžeme zbavit?

Nějakým nepříjemným strachem trpí skoro každý, byť to třeba navenek nepřizná. Někoho fobie až tolik neomezuje, například pokud se vám dělá zle z výšek, nemusíte chodit na rozhledny a doma na štafle snad za vás taky někdo vyleze. Pacienti, které sžírá fobie ze zubařů, si dnes můžou dát opravit chrup během uspání. Zkrátka existují možnosti, jak se svým strachům vyhnout nebo s nimi alespoň nějak vycházet.

Jiným lidem ovšem vstupují strachy do života mocně a chorobně. Ti, které svazuje třeba klaustrofobie, tedy strach z uzavřených prostor, se můžou jednoho dne ocitnout uvěznění doma, jestliže bydlí ve vyšším patře. Už nejsou schopni sejít několik etáží po vlastních a do výtahu je nikdo nedostane.

Jsou i tací, co si vybírají zaměstnání podle toho, ve kterém patře by pracovali. Ale protože vhodné místo není vždycky v přízemí, berou, co se namane. Velmi trpí i osoby se strachem z lidí nebo z otevřených prostor, jimiž pro ně je i běžná ulice. Proč fobie vznikají a co se při nich děje?

Panická hrůza z jehel i ztráty penisu. Studie odhalují fobie různých národů

Může pomoct terapie

Stáli jste někdy nahoře na lyžařském skokanském můstku? I ten střední je pekelná výška, natož pak mamutí! Řeknete si, že muži a ženy, kteří jsou schopni spustit se dolů a skočit, milují pohled z vysokých míst. Je tu ovšem šestadvacetiletý německý skokan Philipp Raimund, stále usměvavý sportovec, který trpí akrofobií, tedy chorobným strachem z výšek.

Na letošní zimní olympiádě získal zlatou medaili ve skocích na středním můstku – ale na těch velkých zažívá traumata, i proto například vloni zrušil svou účast na závodě ve slovinské Planici, kde je vyhlášený mamutí můstek. „Jsem skokan, ne letec,“ řekl o sobě s pokorou, vědom si své zátěže.

Veřejně přiznal i to, že na vyšších můstcích ztuhne a přestane mít kontrolu nad tělem, což by mohlo být fatální. Na potlačení fobie spolupracuje s mentálním koučem a tahle terapie nese i „zlaté“ plody.

To čerstvě třiatřicetiletý francouzský profesionální cyklista Pierre Latour, který se účastní slavných silničních závodů a v roce 2018 získal na Tour de France bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce, má fobii z jízdy z kopce.

Je skvělý časovkář, ale ve chvíli, kdy se má pustit z vrchu, zažívá smrtelný strach. Pokud sledujete profi závody, víte, že cyklisté a cyklistky letí z kopce třeba sedmdesátikilometrovou i vyšší rychlostí. Pierre se strachy stále bojuje, zkoušel psychoanalýzu, hypnózu, mentální koučing i východní metody – každá pomůže prý vždycky jen na čas. I za to je ovšem vděčný. Terapie nevzdává, protože svůj sport miluje.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Ani vy se nemusíte obávat nebo stydět, pokud vás v životě něco svazuje anebo paralyzuje.

Vyhledejte terapeuta, se kterým se budete snažit najít příčinu vaší fobie a také metodu, co by vám od strachu aspoň trochu pomohla. Nebojte se, nikdo vás nebude bez vašeho vědomí léčit šokem, i když i šok je jedna z možností.

Většinou se využívá tzv. kognitivně behaviorální terapie, při níž se zaměříte na své myšlenky a emoce, případně virtuální realita nebo terapie expoziční, kdy si budete setkání se stresovou situací nejdřív jenom představovat, až časem dojdete k tomu, že jste schopni ji i zažít. Nenechte se zbytečně trpět, mnohých fobií se lze zbavit nebo je dostat pod kontrolu.

Mají i nemají příčinu

Pokud jste kdysi spadli z koně, nebude divu, že se orosíte, i jakmile se na televizní obrazovce objeví ztepilý oř. Jestli jste se někdy topili, může vám dělat problémy i plná vana. A jestliže se s vámi někdy hodně zhouplo letadlo, je pochopitelné, že od té doby radši volíte jiné způsoby dopravy.

Některé fobie mají svůj důvod, jímž je prodělaná špatná zkušenost nebo trauma, takovým situacím lze velmi dobře rozumět. Co ale se strachy, které postrádají jakoukoli logiku?

Připadáte si vyšinutí, když omdlíváte při pohledu na myš, a to už od dětství, přestože vám ta zvířátka nikdy nic neudělala? Fobie nemusí mít žádný racionální důvod, nemusí za ní stát stresující zážitek.

Odborníci bohužel nevědí, proč podobný druh panik vzniká. Prostě mozek vyhodnocuje nějaký stav jako varovný, téměř život ohrožující, a donutí organismus reagovat. Oba druhy chorobných strachů jsou stejně závažné, o žádném nelze říct: Tenhle je na místě a ten ne, tady zbytečně hysterčíte.

OBRAZEM: Slavné osobnosti a jejich fobie, se kterými se potýkají

Tělo zažívá trauma

Fobie se projevují různě. Někdo dostane regulérní hysterický záchvat, takže křičí, pláče, nedá se s ním nijak domluvit, může dělat nepředložené věci, například se svíjet na zemi i zvracet, pomočit se nebo omdlít. Někdy chorobný strach způsobí ztuhnutí těla, člověk jako by zmrtvěl. Tomu všemu odpovídá i prostředí v těle – postiženému může vylétnout krevní tlak, nadlimitně se zvýšit tep, přidá se neovladatelný třas či problémy s dýcháním, pocení.

Nic z toho ale není ostuda, kvůli žádné fobii nejste míň cenní než ostatní, kdo se skoro ničeho nebojí. Panické strachy mají i různé intenzity – záleží na tom, v jakém rozpoložení se dotyčný právě nachází, jestli třeba je nebo není unavený a také zda „útok“ očekává.

Když půjdete po horách, asi budete připraveni na to, že můžete potkat zmiji. Pokud na vás ale známí v rámci hloupého kanadského žertíku bez varování hodí gumovou napodobeninu hada, můžete skončit i na koronární jednotce. Fobie není radno podceňovat.

Z čeho šílejí slavní?

Vymyslete si jakoukoli věc nebo činnost a jistě z ní někdo bude mít fobii, existují například i ty z papírových kapesníků, kachen, tkaniček do bot a prázdných sklenic od piva. Přibývají nové, například nomofobie – panika z toho, že člověk nemá u sebe mobil nebo je mimo signál. Co svazuje některé známé osobnosti?

Nicole Kidman omdlívá při pohledu na motýly.

Lenka Zahradnická má fobii z knoflíků.

Orlando Bloom se děsí prasat.

Patricie Pagáčová nemá ráda pilníky a pilování nehtů.

Rackové dokážou příšerně vyděsit Adele.

Žvýkačky nalepené na chodníku působí panický strach Leonardu DiCapriovi.

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Akce Z, remo plátky, amara. Jestli nevíte, co to je, nezažili jste socialismus

Ilustrační símek

Tahle slova znal v ČSSR úplně každý, dnešním dvacátníkům a třicátníkům ale možná znějí spíše jako cizí jazyk nebo zaklínadla. Pamatujete si ještě, co se dělo na akci Z, co přinesla maminka domů, když...

Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek

České krásky dříve a dnes

Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak...

Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky

Alexander McQueen považoval spodní část páteře za nejerotičtější oblast těla, a...

Naditý dekolt, oblé boky, dlouhá šíje – některé části ženského těla móda oslavuje často a ráda. Jen málokdy se však model točí kolem zadnice. Návrhář Alexander McQueen hýždě miloval. Stvořil proto...

Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků

Polská kráska boduje na sítích.

Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou...

Na mateřství si počkaly. 60 slavných žen, které otěhotněly po čtyřicítce

Známé ženy, které se rozhodly pro těhotenství po čtyřicítce.

Zatímco dříve bývaly ženy ve čtyřiceti letech mnohdy už babičkami, dnes si pořizují první potomky nebo je teprve těhotenství čeká. Podívejte se do galerie na šedesát slavných žen, které si...

Slavné ženy promluvily o sexuálním obtěžování. Na ty chvíle nikdy nezapomenou

Ženy, které měly odvahu říct světu pravdu.

Pro ženy není vždy jednoduché promluvit o sexuálním obtěžování, protože se bojí odsouzení a celkových reakcí svého okolí. Některé známé ženy však sebraly odvahu a otevřeně o svých traumatizujících...

24. října 2026

Dřív několik dní v nemocnici, dnes pár hodin. Chirurgie se mění, říká primář

MUDr. Petr Zeithaml

Operace kýly, odstranění žlučníku nebo některé ortopedické zákroky dnes už nemusí znamenat několikadenní pobyt v nemocnici. Díky moderním chirurgickým postupům mohou pacienti často odcházet domů...

24. října 2026

Strach, který dokáže ochromit. Proč vznikají fobie a jak se jich zbavit

Ilustrační fotografie

Pavouci, hadi, výšky, uzavřené prostory, ale třeba i motýli nebo obyčejné knoflíky. Strach může mít mnoho podob a někdy dokáže člověku pořádně zkomplikovat život. Fobie se přitom nevyhýbají ani...

24. října 2026

Kráska ze stokoruny. Jarmila Novotná dobyla svým hlasem Evropu i Ameriku

Premium
Jarmila Novotná ve svém bytě na Manhattanu v NewYorku v květnu1986. Ve výřezu...

Zadáte-li do vyhledávače jméno sopranistky Jarmily Novotné, začnou se na vás sypat samé superlativy. Elegance, aristokratický šarm a mimořádný hlas, kterým dobyla Evropu i Ameriku. Byla žákyní Emy...

23. října 2026

Hořčík není jen v tabletách. Těchto 30 potravin ho obsahuje nejvíce

Ilustrační fotografie

Únava, svalové křeče nebo slabost mohou být jedním ze signálů, že tělu chybí hořčík. Kde ho však získat dostatek, aniž bychom museli sahat po doplňcích stravy? Překvapivě bohaté zdroje se skrývají i...

23. října 2026,  aktualizováno  10:11

Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků

Polská kráska boduje na sítích.

Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou...

23. října 2026  9:01

Děti mají 5 dní volna, rodiče jen jeden. Jak zvládnout podzimní prázdniny

ilustrační snímek

Děti už počítají dny do prázdnin, vy počítáte dovolenou. Podzimní prázdniny letos vycházejí tak, že školáci budou doma od středy do neděle, zatímco vám zákon přeje volno jen ve středu. Než začnete...

23. října 2026

Když tělo odmítá potraviny. Histaminová intolerance se hlásí kopřivkou

Ilustrační snímek

Představte si, že byste si nemohli dát tvrdé sýry, uzeniny ani kousek čokolády. Že je to neuvěřitelné? To je jen hrstka omezení, která musí dodržovat lidé s náročnou histaminovou intolerancí.

23. října 2026  4:30

Nebojte se netradičních kosmetických přísad, zkuste hlemýždí sliz či perly

Ilustrační snímek

Víte, co mají společného hlemýždi, kaktusy, perly či houby? Možná to, že stojí vedle sebe na poličce ve vaší koupelně. Lépe řečeno, stojí tam přípravky obsahující složky z nich vyrobené. A ne...

23. října 2026  4:30

Sex z milosti může posílit blízkost i dlouhodobý vztah. Kdy je za hranou?

Řekni, jak si hraješ ty? I taková otázka může rozšířit sexuální život.

Nemáme na něj chuť, přesto na sex s partnerem kývneme, protože ho chceme potěšit. Znáte fenomén sexu z milosti, neboli „mercy sexu“? Rozkol mezi sexuální touhou a intimitou může vztahu prospět i bez...

23. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Akce Z, remo plátky, amara. Jestli nevíte, co to je, nezažili jste socialismus

Ilustrační símek

Tahle slova znal v ČSSR úplně každý, dnešním dvacátníkům a třicátníkům ale možná znějí spíše jako cizí jazyk nebo zaklínadla. Pamatujete si ještě, co se dělo na akci Z, co přinesla maminka domů, když...

vydáno 23. října 2026

Do světa za sexuálními zážitky. Co vás nadchne a co možná nemile překvapí

Premium
ilustrační snímek

Možná vás to nikdy nenapadlo, možná už jste to zažila. Pod kalhotky se vám podíval exotický Masaj nebo jste slyšela vyprávět kamaráda o divoké noci s temperamentní Peruánkou. Jenže při postelových...

22. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×