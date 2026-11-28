V jednom rozhovoru jste řekla, že je vaše práce trochu jako detektivka. V čem?
Naše „detektivní práce“ spočívá v tom, že si musíme skládat jednotlivé střípky dohromady. Vždycky se snažím, aby jako první mluvil pacient. Často má jinou představu, co od nás chce, než jeho příbuzný a než odesílající lékař. Snažím se vyhovět všem. Někteří pacienti si nepamatují svou anamnézu, jiní přinesou neúplnou dokumentaci, a další naopak stoh lékařských zpráv. Je potřeba se v tom zorientovat, trošku si utřídit informace a hledat souvislosti. A to je poměrně časově náročné. V medicíně všechno souvisí se vším, a u seniorů o to více. Zároveň pracujeme nejen s pacientem, ale i s celou rodinou.
Kdy je čas vyhledat geriatra? Jaký by měl být pro rodinu a příbuzné ten impulz?
Ne každý člověk, který má nemocné srdce, potřebuje kardiologa. A stejně tak ne každý senior potřebuje geriatra. Každý z nás má svého praktického lékaře, který má široký přehled a většinu problémů dokáže vyřešit. Geriatr přichází na řadu hlavně tehdy, když je situace složitější. Když má senior více chronických onemocnění, užívá mnoho léků, dochází k několika specialistům nebo se u něj rozvíjí porucha paměti či geriatrická křehkost. V takových případech je potřeba dát všechny informace do souvislostí, zhodnotit medikaci a koordinovat péči. Právě to je role geriatra.
Zdravý senior není člověk bez diagnóz nebo léků. Je to člověk, který si zachová chuť být mezi lidmi, hýbat se a dělat věci, jaké ho baví.