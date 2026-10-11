„Měla jsem dvanáct let implantáty, které ale praskly. A já jsem o tom neměla tušení. Silikon vytékal do mého těla, způsobilo to infekci, zánět a přivodilo mi to zdravotní problémy. Stále jsem návštěvu u lékaře odsouvala, říkala jsem si, že na kontrolu je ještě čas, že mám spoustu času. V životě stále něco odsouváme na jindy, ale je potřeba si uvědomit, že to jindy už nemusí nastat,“ sdělila svým fanouškům na Instagramu podnikatelka, která skončila kvůli zdravotním obtížím způsobeným prasklými implantáty v nemocnici.
Čekala ji pak operace a výměna starých implantátů za nové. Ačkoli měla pocit, že když nemá bolesti, nic jí nemůže být, opak byl pravdou. A zdůrazňují to i plastičtí chirurgové. Podle nich by se mělo chodit na kontroly každé dva roky a v případě potíží je potřeba provést operaci a prasklé implantáty co nejdříve vyměnit.
„Dnešní doba je až příliš uspěchaná. Myslíme si, že není třeba chodit k lékaři, když nám zdánlivě nic není. Ale v těle mohou být skryté hrozby, na které my sami doma nepřijdeme,“ podotkla.
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Její plastický chirurg jí prý zachránil život. Apeloval na kontrolu tak dlouho, až konečně přišla. V tu dobu už ale v těle probíhal zánět a operace proběhla za pět minut dvanáct. Právě podle odborníka z Miami by stačilo pár týdnů a její stav by byl vážný s možnými fatálními následky. „Krása našeho těla není jen na povrchu. Je hezké, když o sebe pečujeme. Ale pečovat o tělo musíme i zevnitř. A tam nevidíme, tam vidí jen lékař,“ dodala s tím, že má na mysli i pravidelné kontroly u jiných odborníků z oblasti gynekologie a dalších.
Jako veřejně známá osobnost s větším dosahem míní, že je potřeba dělat osvětu o zdraví a nezavírat oči před problémy. „Tělo máme jen jedno. A pokud chceme na světě být delší dobu, musíme se o něj starat,“ dodala.