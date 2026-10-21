Shatavari: Ájurvédská bylina pro hormonální rovnováhu žen

Proč je v ájurvédě tak ceněná
Pokud vás zajímá, co je shatavari, tak se jedná o kořen rostliny, který je součástí tradiční ájurvédské medicíny již tisíce let. Samotný název bývá překládán jako „ta, která má sto manželů“, což odráží význam, který této rostlině připisovala tradiční indická kultura. Ájurvédská bylina shatavari bývá tradičně spojována především s péčí o ženský organismus. Často bývá uváděna v souvislosti s hormonální rovnováhou, obdobím menopauzy nebo podporou kojení. Tyto informace vycházejí z tradičního využití byliny a nenahrazují doporučení lékaře ani individuální odbornou péči.
Shatavari účinky v tradičním využití
Při vyhledávání informací o shatavari účincích se nejčastěji setkáte právě s odkazy na ájurvédu. Vedle péče o ženy bývá bylina tradičně spojována také s celkovou vitalitou a rovnováhou organismu. V některých ájurvédských směsích se kombinuje s dalšími rostlinami a tvoří součást komplexních receptur. Je ale také pravdou, že pokud je žena těhotná, kojí, užívá léky nebo řeší hormonální či jiné zdravotní obtíže, je vhodné zařazení shatavari vždy konzultovat se svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.
Jak se shatavari užívá
Dnes je shatavari dostupná v několika podobách. Tradičně se používá jemně mletý prášek z kořene rostliny, který lze rozmíchat ve vodě, mléce nebo přidat do smoothie. K dispozici jsou také kapsle s přesně odměřenou dávkou nebo bylinné čaje. Při výběru doplňku stravy se vyplatí sledovat složení výrobku a vždy dodržovat doporučené dávkování výrobce. Stejně jako u ostatních bylinných doplňků platí, že by měly být součástí pestrého životního stylu, nikoliv náhradou vyvážené stravy nebo odborné léčby.
Ájurvédou jako celostním přístupem k životu se nedávno zabýval i magazín Spa.cz, který přiblížil, jak tento tisíciletý indický systém pohlíží na zdraví a dlouhověkost.
Shatavari představuje jednu z nejznámějších bylin ájurvédské tradice. Ať už vás zaujme její dlouhá historie, nebo místo, které si po staletí udržuje v indické kultuře, stále patří mezi rostliny, které vzbuzují zájem lidí hledajících tradiční přírodní suroviny. Pokud vás ájurvéda zaujala a chcete se dozvědět víc i o jiných bylinách a rituálech, inspiraci nabízí například magazín Marianne v článku o ájurvédě pro začátečníky.