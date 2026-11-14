Rýma patří k nejčastějším onemocněním a většinou během několika dní sama odezní. Někdy se ale vleče celé týdny, opakovaně se vrací nebo se objevuje jen za určitých okolností. Příčinou totiž nemusí být pouze nachlazení, ale také alergie, hormonální změny nebo třeba dlouhodobé používání nosních sprejů.
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Jak si rychle ulevit od rýmy, osvědčené tipy a triky
Pokud potíže trvají déle než deset dní, výrazně se zhoršují nebo je provází horečka či silná bolest obličeje, je vhodné navštívit lékaře. Pozornost si zaslouží také dlouhodobě ucpaná jen jedna nosní dírka nebo opakované krvácení z nosu.
Virová rýma
Nejčastější podobu rýmy způsobují viry, které napadají sliznici nosu a vyvolávají zánět. Začíná kýcháním, pálením v nose, vodnatým výtokem, později může hlen zhoustnout. Často se přidává bolest v krku, únava nebo zvýšená teplota.
Jde o běžné nachlazení, které většinou odezní během sedmi až deseti dnů. Pomáhá odpočinek, dostatek tekutin a proplachování nosu solným roztokem. Při výrazném ucpání lze krátkodobě použít nosní spreje uvolňující sliznici, zpravidla nejvýše pět až sedm dní podle příbalového letáku.
Bakteriální rýma
Bakterie mohou někdy způsobit komplikaci původně virové infekce, zejména zánět vedlejších nosních dutin. Typická je výrazná nosní neprůchodnost, hustý sekret, tlak nebo bolest v obličeji.
Poznat lze především tehdy, když potíže trvají déle než deset dní bez zlepšení nebo se po počáteční úlevě znovu zhorší. Lékař pak posoudí, zda jsou potřeba antibiotika.