Kdy jste si poprvé opravdu uvědomila, že byste měla něco dělat s nadváhou?
Bylo to po porodu. Narodili se mi kluci – dvojčata. Nevnímala jsem to hned po narození dětí, ale zhruba půl roku poté jsem si sama říkala, že to není dobré. Chtěla jsem být zdravá máma, která tu pro kluky bude.
A byla to vyloženě kila, která jste nabrala během těhotenství?
Já jsem paradoxně v těhotenství zhubla. Měla jsem o tři kila méně než před otěhotněním. Když jsem porodila, měla jsem asi sto jedenáct kilo. A před tím na začátku těhotenství to bylo sto čtrnáct. Měla jsem opravdu náročné těhotenství v tom, že jsem hodně zvracela. Bylo mi strašně špatně. Byly dny, kdy jsem v sobě neudržela ani čaj. Mohla jsem jen jíst zmrzlinu, takže jsem pak zkoušela jíst jídla společně se zmrzlinou, abych do sebe vůbec něco dostala. Když si na to tak vzpomenu, tak jsem zvracela i na porodním sále.
Na sto jedenácti kilech se ale vaše váha nezastavila a přibírala jste dál. Co byl hlavní spouštěč?
Období covidu, kdy jsem byla doma, nikam jsme nemohli. Nakonec jsem měla sto třicet kilo. Vliv na to měly samozřejmě i další věci. U mě hrál největší roli alkohol.
Jaká je péče o dvě tak malé děti, když má žena sto třicet kilo?
Kupodivu jsem neměla pocit, že by to byla hrůza. Měla jsem jen problémy s tím, že jsem nemohla někam dostat dvojkočár, ale to nesouviselo s váhou. Vždy jsem se o ně dokázala postarat i s tak velkou obezitou. Měla jsem ale obavy, aby to negativně neovlivnilo mé zdraví, nezlomilo se to a já najednou nemohla dělat nic. To mě trápilo.
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Objevilo se nakonec něco?
Sama jsem byla překvapená, že jsem neměla ani vysoký cholesterol nebo cukr. Jen jsem neměla v dobrém stavu játra a mohl za to samozřejmě už zmíněný alkohol, který jsem si nedokázala odpustit a mohl za to, že jsem tolik nabírala. Upřímně mohu říct, že jsem se k té váze propila. Pila jsem hodně. Teď, když si na to vzpomenu, sama tomu nemůžu uvěřit, že jsem toho vypila tolik. Dnes už téměř nepiji. Dám si maximálně jednou za čas skleničku vína. Jsem ráda, že už alkohol v mém životě nehraje takovou roli. Skoro jsem nejedla, pila jsem a váha mi ukázala sto třicet kilo. To bylo šílené. Lidé si myslí, že se k takové váze projíte, ale já se k tomu propila.
Takže vám pak dělalo největší problém naučit se správně a hodně jíst?
Nebyla jsem na to zvyklá. Najednou jsem musela myslet na to, že si mám udělat svačinu, oběd, večeři. Nemohla jsem nad tím mávnout rukou, zapomenout. To jídlo je základ. A nemůžete se vymlouvat na to, že si nestíháte připravit jídlo, pokud opravdu hubnout chcete. Protože bez toho to nejde. Měla jsem režim, který jsem dodržet musela, abych dosáhla nějakého výsledku.
Extrémní proměny vám převrátily život vzhůru nohama. Nastavily vám zdravý režim a přinesly obrovskou proměnu. Daří se vám i dnes držet zdravá jídla a pravidelně jíst?
Snažím se. Někdy mám také dny, kdy si s klukama uděláme doma filmový večer nebo si jednou do měsíce zajdeme někam do KFC nebo McDonaldu. To máme jako takovou tradici, kdy se odměníme jídlem z restaurace a samozřejmě kluci vybírají rychlé občerstvení. Ale jinak se stále držím, už je to pro mě přirozené. Stále to pro mě není jednoduché, protože často vstávám ve čtyři hodiny ráno, jedu do práce a vracím se domů v deset hodin večer. Ale byly dny, kdy jsem se hecla a ještě před prací jsem ve tři hodiny šla cvičit.
Měla vaše proměna vliv i na děti? Že by se přidaly se zdravou stravou?
Vliv na ně měla, a ne úplně v dobrém. Jeden ze synů se pak začal v jídle hodně hlídat, protože se bál, aby také nezačal hodně přibírat. Ale už je to v pořádku, promluvili jsme si o tom. Já o všem s dětmi mluvím, aby se nikdy nebály přijít za mnou pro radu nebo pomoc.
Dokázala jste se po proměnách pochválit a uznat, že se líbíte sama sobě?
Ne. A neumím to doteď. Stále na sobě vidím nedostatky, které mi vadí. Potřebovala bych ještě na nějaké zákroky. Udělat plastiky. Nelíbí se mi paže třeba. Nemám ráda své tělo. Zlepšení vidím třeba v obličeji. Potřebovala bych tam odebrat kůži, která po hubnutí zůstala. Ale plastiky nejsou teď v nejbližší době v plánu, myslím, že se k tomu dopracuji tak za dva roky. Ještě stále mám problém sehnat oblečení, které by mi pasovalo a já jsem se v něm cítila dobře. Mám dost velkou celulitidu, ta vytahaná kůže mi vadí. Ještě mě čeká dlouhá cesta.
Co pro vás je největší hnací motor?
Děti. A od jejich narození to tak mám každý den. Dělám všechno hlavně pro ně. I po císařském řezu jsem se zvedla, vstala a chtěla jít za nimi.
V Extrémních proměnách jste zhubla jednapadesát kilo. Nabrala jste od té doby zase něco zpět?
Mám nahoře dvanáct kilo. Když jsem byla v proměnách, nechodila jsem do práce a měla možnost držet přísný režim. Teď to tolik nejde. Přijdu večer domů a mohla bych jít cvičit, ale musím klukům připravit na druhý den snídaně, postarat se o ně. Už to není tak jednoduché, jako to bylo. Přesto se ale snažím dál na sobě makat. Když si vzpomenu na proměny, tak jsem měla i velké štěstí, že jsme se sešli skvělí lidé. Měli jsme výbornou partu, sedlo si to.
Jak vaši proměnu vnímal partner? Co na to říká dnes?
No dnes už nic, protože jsme se rozešli. Teď partnera nemám. Dva roky jsem to tutlala, ale teď už, myslím, nastal čas, abych to řekla veřejně. Ještě spolu bydlíme, ale prakticky se díky práci nevídáme a už nežijeme jako partneři. Už bych chtěla nový začátek, s vlastní domácností. Tak se těším na to, co bude. Ještě to necháme na Vánoce, ale od nového roku bych to ráda intenzivně začala řešit. Jen bych chtěla podotknout, že jako táta je můj bývalý partner skvělý. Je to suprový táta. A i když nám to nevyšlo, doufám, že na nás oba čeká někde ještě štěstí. Je mi pětatřicet let, tak snad mě láska ještě čeká. (smích)
Na co jste ve svém životě pyšná?
Jednoznačně na děti. Jsou to úžasní kluci.
A na svou proměnu?
To nejsem, protože jsem to nezvládla tak, jak jsem si představovala. Takže to bych do toho nezahrnovala. (smích) Ale jsem vlastně pyšná na to, že jsem se rozhodla ukončit nefungující vztah, který nevyhovoval ani jednomu z nás. Udělat za tím tlustou čáru. Abych mohla začít znovu.