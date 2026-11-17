Máte za sebou už nějaký ten pátek proměnu, díky které jste dal dolů šedesát jedna kilogramů. Daří se vám to držet?
Víceméně ano. Nabral jsem teď přes léto víc kil, než jsem měl na konci Extrémních proměn, ale pořád je to myslím v normě. I když já sám si říkám, že bych chtěl mít takových pětadevadesát a teď jsem trochu přes stovku. Ale věřím, že do Vánoc se zase dostanu do formy i přes zdravotní problémy. Já to nemám jednoduché se sportem, takže to jsou pak pro mě i větší výzvy.
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Co vás trápí?
Ještě jako mladý kluk po dvacítce jsem měl vážnou autonehodu a od té doby mám dost velké problémy s kyčlemi. Nohy mi nefungují, jak by měly. Mohu být rád, že jsem vůbec přežil, protože jsem tehdy měl i krvácení do mozku. Nic si z té nehody nepamatuji, mám vzpomínky jen na období po nehodě. A to pro mě byla docela drsná rána. Doživotní následky mám. Takže pro mě bohužel skončil fotbal, který jsem miloval. A celkově teď nemůžu běhat a dělat sporty, které jsou zaměřené na nohy. Vlastně mi zbylo plavání a to jsem si docela zamiloval. Bez toho už si to neumím představit. A posilovna. Pořád se snažím nějaký režim držet, abych z formy úplně nevypadl, a to plavání mě baví.
Jaký byl život po proměnách, kdy jste byl pod drobnohledem a najednou to ze dne na den skončilo?
Bylo to těžké. Protože jsem nad sebou neměl nikoho, kdo by to hlídal. Už jsem si to musel hlídat sám, sám si to srovnat v hlavě, abych to udržel a nedostal se zase tam, kde jsem byl. A to jsem pochopitelně nechtěl. Nemám moc chutě na sladké, asi i díky té změně stravy. Horší bylo vyrovnat se s tím, že je na tom moje maminka špatně zdravotně, dcera měla zdravotní problémy a vlastně byla v ohrožení života. To mi pak třeba trvalo pár dní, než jsem se plně dokázal zase vrátit do toho režimu správné stravy a pohybu. Když se na vás ještě podepíše stres, tak je pak cvičení a nějaký režim to poslední, na co myslíte.
Co bylo hlavním problémem opětovného nabírání váhy?
Já jsem měl v těch proměnách nastavený extrémní kalorický deficit. Pochopitelně. Abychom se dostali tam, kam jsme chtěli. A to pro mě pak dlouhodobě udržitelné nebylo. Takže jsem začal hodně jíst. Teď mám od proměn těch dvacet kilo navíc.
Nedávno jste i přes své zdravotní problémy zkusil zápas v boxu. Nebál jste se, že byste mohl přijít během zápasu k nějakému velkému úrazu?
Bál jsem se, ale naštěstí to tak hrozivě nedopadlo. Dostal jsem do obličeje, skončil jsem na zemi a už jsem se nezvedl. S tím postavením mých kyčlí jsem se sám ze země nedostal. (smích) Jsem za tu zkušenost rád, i když je to bláznovství. Ale upřímně říkám, že znovu bych do toho nešel.
Jaké byly po zápasu reakce lidí?
Objevily se hejty, lidi mi psali nechutné věci. Naprosté nesmysly. Psali i mé dceři, ženě. Nechápal jsem, kde se to v nich bere. Ale asi je to záležitost té komunity lidí okolo boxu. Když se někdo do mě naváží, tak to beru s rezervou. Já se z toho nehroutím. Jen mě mrzelo, že psali naprosté lži. Ale co já s tím nadělám. A já jsem zvyklý už od mládí, že se do mě lidé naváží. Právě i kvůli bráchovi, že byl slavný fotbalista, tak měli lidé tendence do mě šít. Tak jsem zvyklý. (smích) A hlavně to o těch lidech ledacos vypovídá, když tak pomlouvají a šíří hlouposti. Já to zvládnu, ale mrzí mě to kvůli blízkým.
V minulosti už jste si zažil vlnu nenávistných komentářů kvůli bratrovi, když jste uvedl, že jste se pár let neviděli. Jak to je nyní?
Mrzelo mě, že se objevila sestříhaná videa jen s těmi negativními věcmi, které jsem řekl o bráchovi. Já jsem se nechal unést. To dobré už tam pak nezaznělo. Já jsem rád, že díky bráchovi má máma kde dožít, protože je vážně nemocná. Žije v bytě, který mu patří. Byl se na ni podívat. A i já jsem mu vděčný, že mi v životě několikrát pomohl. Nikdy jsem o tom nemluvil veřejně, ale je to tak. Teď po tom zápase v boxu se mi ozval, ptal se, zajímal se. Takže není to všechno tak černé, jak to bylo vylíčeno. Ale každý jsme jiný, každý máme jiné názory na život, na rodinný život. A tak to prostě beru.
Jak rodina prožívala vaši proměnu?
Drželi mi palce, podporovali mě, abych to nevzdal. Když už jsem se na tu cestu dal. A že nebyla jednoduchá. Ale nejen já, i oni viděli, jak mně ta tloušťka ničí, jak špatně by to mohlo dopadnout. Já mám o devatenáct let mladší partnerku a dvě malinké děti. Chtěl jsem jim stačit, být fit už kvůli nim. První děti jsem si v podstatě jako mladý hloupý kluk moc neužil, teď si to chci užívat, když to jde. Jezdíme na dovolené, blbneme. Rozhodně bych si čas s nimi tak neužil, kdybych byl pořád obézní.
Když jste zhubl, dopřál jste si pak něco za odměnu?
Vůbec nic. Já jsem měl jako odměnu to, že jsem to dokázal, že jsem to zvládl až do konce a splnil jsem si to, co jsem si na začátku slíbil. To byla ta největší odměna.
Kdy jste si v životě sáhl na největší dno?
Asi po té bouračce. Když jsem jako mladý kluk slyšel, že už se nikdy nebudu moct vrátit k fotbalu, tak to pro mě bylo hodně těžké. To pak nějaká taková proměna, kdy jsem musel zatnout zuby, to byla oproti tomu vlastně pohoda. Ten fotbal jsem obrečel. Ale nakonec jsem si zvykl.
Co vám dělá největší radost?
Děti. Protože jak jsem řekl, tak teď si je užívám úplně jinak. Jsou to samozřejmě rošťáci. (smích) Mám holčičku Sofinku a kluka Benjamina. Dceru máme z umělého oplodnění a druhé už jsme podle lékařů ani neměli mít, ale prostě nějak se stalo a partnerka Dominika otěhotněla a máme ještě syna. (smích) A pak mám dvě báječné dospělé dcery.
Co považujete teď s odstupem času za nejlepší benefit shození těch celkem jednašedesáti kil?
Že mám mnohem víc energie. Je to strašně znát. To je jako úplně jiný život. A zpětně si hlavně říkám, že se mi to všechno povedlo kvůli těm dětem. Děti jsou pro mě opravdu to nejvíc na světě.
A co byl po proměně největší benefit podle vaší ženy?
Tak já nemůžu mluvit za ni, ale myslím, že byla ráda, že jsem zase víc doma. (smích) A určitě byla ráda, že mám zase víc energie, že jen neležím na gauči.
Co byste si v životě opravdu přál?
Abych byl na světě co nejdéle, v rámci možností zdravý. Aby si mě jako tátu děti mohly užít, jak jen to půjde. Abych tu byl pro mou partnerku, byl jí oporou a dobrým parťákem. Brzy mi bude padesát, mé poslední dvě děti jsou malé, tak myslím na to, kolik let tady ještě budu. A doufám, že dlouho! A ne jen pro ty malé. Ale samozřejmě i pro mé dvě dospělé dcery, které jsou pro mě také v životě vším.