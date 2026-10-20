Jaký byl Marek Vala před proměnou a jaký je dnes?
Největší rozdíl vnímám v množství energie. Ten rozdíl před a nyní je obrovský. A otevřelo se mi do života neskutečné spektrum možností. Jsem sice hendikepovaný, takže určitá omezení jsou i dnes. Ale s tak vysokou váhou jsem se prakticky ihned potil, celkově jsem se cítil nekomfortně a byl uzavřený ve svém vlastním světě, který za nic nestál. Takže teď opravdu žiji a dělám, co mě napadne. Opravdu si teď života mnohem víc užívám.
Dokázal jste se už dřív alespoň za něco pochválit?
Já jsem měl vždy rád svou povahu. Jsem hodný člověk a to jsem měl na sobě vždycky rád. Ačkoli jsem se za to také dlouhou dobu styděl – za to, že jsem hodný chlap. Ale pak jsem si srovnal v hlavě, že to není nic špatného. A věděl jsem, že bych měl se sebou něco udělat po fyzické stránce. Ale protože jsem se postupně kvůli workoholismu dopracoval k vyhoření, tak jsem nebyl schopen sám sebe nastartovat, abych v tomto směru něco změnil a udržel si trvalý režim, změnu životního stylu.
Co všechno se změnilo kromě toho, že jste zhubl?
Já jsem si řekl, že chci být co nejlepší verzí sebe sama. Mentálně i fyzicky. Po proměně jsem si poprvé řekl, že jsem to konečně já, že to dohromady dává tak nějak smysl.
Vnímáte vůči vaší osobě nějaký větší zájem žen? Poté, co se vám podařilo shodit tolik kilo?
Vnímám ho dost. Nesmírně si toho vážím a děkuji za to! První týdny po odvysílání proměn jsem si to všechno musel dost srovnat v hlavě, aby mě to nesemlelo a nechoval jsem se jako s prominutím debil… Měl jsem pocit, jako by mě někdo vzal a postavil do úplně jiného života. První týdny byly zkrátka kolotoč. Řekl jsem si, že musím zklidnit hlavu a ustát to. Bylo potřeba se chovat chytře, slušně a s rozmyslem. Nechtěl jsem přestat být gentlemanem.
Když Extrémní proměny skončily, přišla nějaká úleva?
Mně to bylo líto. Bavilo mě to, mám rád dobrodružství. Za ten rok jsem se naučil o svém těle strašně moc nových věcí, byl to takový rychlokurz o sobě samém. A když to skončilo, bylo pro mě vlastně zvláštní, že už jsem netočil video deníky, nikomu jsem neposílal svá data, nikdo mi neustále nevolal. Takže to pro mě bylo svým způsobem divné. Pro někoho je těžké pracovat pod tlakem, já to mám naopak svým způsobem rád, takže pro mě bylo příjemné, že jsem pod nějakým drobnohledem a něco se očekává.
Neměl jste někdy chuť se na to během toho roku vykašlat?
To ne. Krizi jsem měl jednou jedinkrát před závodem. To mě chytla nějaká nervozita, že to nezvládnu. Ale nikdy jsem nechtěl hubnutí vzdát.
Nakonec jste to dal. A je to opravdu obdivuhodné…
Já jsem věděl, že už v mém případě jde o přežití. Že pokud tu změnu neudělám, tak to nedopadne dobře. Moje srdce by to nezvládlo. Tušil jsem, že bych se možná nemusel dožít čtyřicítky. Takže pro mě ta proměna byla velká motivace, protože jsem chtěl žít. A mým velkým štěstím bylo, že mě do proměn vybrali, protože já sám bych takovou proměnu nastartovat už nedokázal. Potřeboval jsem pomoc, vedení.
Vnímáte na sobě kromě úbytku hmotnosti nějaké další změny?
Já mám neskutečnou chuť do života. Chci žít, chci zkoušet nové věci. A říkám si, že mám štěstí, že mě vlastně v určitých věcech limituje fakt, že nemám nohu. Protože já bych se pustil do ledasčeho. (smích)
V kolika letech jste přišel o nohu?
Bylo mi šestnáct let.
Jak se vám to stalo?
Skočil jsem pod vlak. Vždy jsem byl hodně citlivý a empatický člověk. Úzkostlivý. A v pubertě se propojil ten hormonální koktejl právě v kombinaci s úzkostmi a už jsem to nedokázal ustát a myslel si, že to mohu vyřešit jedině tak, že skočím pod vlak. Všechny emoce jsem v sobě dusil, nikomu se neotevřel a dnes vím, že to bylo špatně. Nikdo to netušil, navenek jsem působil naprosto normálně. Když jsem pak i přestal spát, to byl začátek konce. Už se to nedalo vydržet. Teď jsem rád, že jsem tu, že jsem přežil. A že jsem to nakonec všechno zvládl. Navíc jen se svou hlavou a bez medikace.
Co vás nyní žene kupředu?
Právě ta chuť žít. A strašně rád zkouším nové věci a těším se na nové věci, které v životě zažiji a které mi život přinese…
Co je podle vás na cestě k novému já stěžejní?
Být k sobě naprosto upřímný. Pokud chcete něco udržet dlouhodobě, nejlépe na celý život, je potřeba pochopit sám sebe a být k sobě upřímný. V uvozovkách vyříkat si sám v sobě, co a proč je problém. A pak je také potřeba vyříkat si to případně s okolím, promluvit si o tom, uvést všechno na pravou míru. Nic v sobě nepotlačovat, nic nezatajovat.
Myslíte si, že je vůbec možné, aby někdo do takové proměny šel sám?
Já bych do toho osobně, se zkušenostmi, které teď mám, nikdy nešel sám. Kdokoli je obézní a chce se změnit, měl by zajít k obezitologovi, k odborníkům. A nechat si pomoct. Troufnu si i říct, že každý obézní by měl vyhledat i psychologickou pomoc. Popovídat si s někým tzv. na neutrální půdě, kdo je odborník, rozumí tomu. Kdo nikdy nebyl u psychologa, nepochopí, proč si je lidé tolik chválí. Ale já vždycky říkám, že největší výhodou psychologa je to, že tam hodinu můžete být, mluvit a někdo vám bude aktivně naslouchat. Já si pamatuji na jedno sezení u psycholožky, kdy ona promluvila za celé sezení tři věty a já jsem jen mlel. (smích) A velmi mi to pomohlo. Celkově ve společnosti se totiž vytrácí komunikace. Lidé stále méně spolu mluví, poslouchají se, naslouchají si a pro společnost to dobré není.
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Jaký jste byl dříve a jaký dnes?
Já jsem vždy hodně řešil, jak se má mé okolí. Dělal jsem vše pro to, aby se lidé kolem mě měli dobře. Ale nemyslel jsem na sebe. Úplně jsem upozaďoval své potřeby. A to byl kámen úrazu. Dnes už vím, že člověk by měl pečovat předně o sebe.
Když jste mluvil o psychologovi, vyhledal jste nějakou pomoc v době dospívání?
Pocházím z města, kde ta psychologická péče tehdy opravdu vůbec nebyla snadno dostupná. Bylo to jiné, než je to dnes. Psychologové byli asi dva. Z toho jeden připadal na nemocnici a k té jsem musel docházet nějaký čas po úrazu. Nicméně o věcech jako jsou úzkosti se vlastně nemluvilo a mezi obyčejnými lidmi ani moc nevědělo. Takže i své vlastní úzkosti jsem více pochopil až na vysoké škole, kdy jsem zabředl do psychologie. Když to člověk pak více pochopí, ví, co se s ním děje, tak mnohem lépe chápe situace, které se mu děly. Jako že jsem třeba nebyl schopný vyjít ven, že jsem nebyl schopný třeba i v dospělosti vůbec několik dní opustit byt. Já už to období mám za sebou, ale je dobré o tom mluvit, protože o takových stavech by se mělo vědět. Dřív bylo nepředstavitelné, aby chlap přiznal, že má úzkosti. Jsem rád, že se o tom ve společnosti mluví víc a víc.
Dnes už jste se sebou spokojený?
Myslíte fyzicky? Já jsem měl takovou vizi, že bych chtěl mít six pack. Jenže když jsem se bavil o mé postavě s panem doktorem Měšťákem, tak mi řekl, že nejspíš nikdy nebudu ten „kluk z plakátů“, jak já rád říkám. Prostě ten, co by i po sebevětší dřině měl právě na břiše ten pekáč buchet. Odstranili mi tu vytahanou kůži, vypadám dobře, zhubl jsem. Ale musel jsem se také smířit s tím, že holt nebudu takový, jak jsem si asi představoval. Respektive jak jsem si vysnil třeba pod vlivem sociálních sítí. Což je taky takový zkreslující fenomén dnešní doby. Nakonec můžu říct, že jsem teď se sebou spokojený.
Jak se stavíte k lékům na snížení hmotnosti?
Dnes už i díky Extrémním proměnám vím, že ne každý má hlavu nastavenou tak, že se dokáže opravdu zakousnout a makat. Já jsem to zvládl. Někdo to prostě ale nedokáže a potřebuje v začátku pomoc, která mu ten rozjezd usnadní. Takže já to neodsuzuji. A rozhodně věřím, že pro některé morbidně obézní je to jediné řešení. A dokonce jsem nyní i já sám přemýšlel o tom, že bych to možná zkusil. Ale jen pro to, abych věděl z vlastní zkušenosti, jaké to má účinky, jak se po tom člověk cítí. Abych třeba při své praxi v obezitologii nedoporučoval něco, o čem nemám osobně sebemenší tušení, jak funguje. Rád bych ale řekl, že je z mého pohledu nezbytné, aby se jakékoli léky na hubnutí aplikovaly pod dozorem lékaře. Nikomu bych nedoporučoval, aby si injekce sháněl někde na černém trhu a dělal to bez porady s lékařem.
Dovedete si představit život bez jídla?
Vůbec ne. Já mám jídlo rád, rád jím. A jím i dost často. Někomu stačí najíst se dvakrát denně, funguje mu to, nemá hlad, hubne. Nebo si udržuje nějakou stabilní váhu. Já ale potřebuji jíst častěji a jím rád. A navíc, co jsem zhubl, stal se ze mě nově i velký milovník sladkého. (smích)
Kdybyste měl zhodnotit, co vám Extrémní proměny vzaly a daly, co by to bylo?
Vzaly mi spoustu kil a daly mi šanci na život. Otevřely mi dveře do jiného světa, protože před pár lety by mě ani náhodou nenapadlo, že bych pro někoho mohl být inspirací. A také mě naučily, že nemá smysl hledat zkratky. Že je potřeba důvěřovat procesu jako celku, být trpělivý a nemyslet si, že zázraky přijdou za týden. Všechno má svůj čas a obzvlášť u toho hubnutí není dobré to uspěchat. A „Proměny“ mi také daly skvělé přátele.
Díky vaší proměně máte dnes úplně jinou práci. Prozradíte víc?
Dostal jsem nabídku od pana doktora Machytky, který je mimo jiné lékařem v pořadu Extrémní proměny, zda bych neměl zájem přidat se do jejich týmu na obezitologii Endohope. Spolu s Dominikou Vymazalovou, která prošla skvělou proměnou v první sérii pořadu, tak máme možnost předávat své zkušenosti z boje s obezitou dalším lidem a pomáhat jim tuhle nemoc zvládnout.
A na co nejraději vzpomínáte?
Když pominu zážitek ze samotného závodu, který byl samozřejmě velmi silný a emotivní, tak to jsou vše věci, které se vážou na lidi. Bylo zvláštní, jak najednou, když jsem dokázal být otevřenější já, začalo ke mně být otevřenější i mé okolí. Když vám dokázali najednou říct kamarádi a známí, že vás mají rádi a váží si vás. Když vám dámy řekly, že je z vás fakt hezký chlap. Když vás rodina podporovala bez mrknutí oka, i když to mnohdy znamenalo, že jim nemůžete pomoct. To vše pro mě moc znamenalo a znamená. Stejně jako to, že jsem v Proměnách potkal Toma Fremra. Prapodivného fousatého morouse s obrovským srdcem, se kterým nám to dohromady fakt sedlo a on i jeho rodina se stali nedílnou součástí mého života.
Ještě byste měl prozradit, jestli jste single nebo si vás láska našla?
Možná to bude znít trochu jako nějaká filmová love story, ale tak se to skutečně stalo. Ve všem tom chaosu, který se okolo mě po odvysílání mého dílu především v online světě odehrával, se stalo to, že jsem potkal v reálném světě úžasnou ženu, která vůbec neviděla můj díl a neznala ani pořad Extrémní proměny. Navíc na místě, kde jsem původně vůbec ani neměl být. Prostě osud. Takže odpověď na vaši otázku: ne, již nejsem singl.