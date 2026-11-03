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Zhubla 60 kilo a byla bez domova. Jak žije Dominika z Extrémních proměn?

Bibiana Martina Hykl
Hostem podcastu NA KAFI byla účastnice Extrémních proměn a koordinátorka na...

Hostem podcastu NA KAFI byla účastnice Extrémních proměn a koordinátorka na klinice Endohope Dominika Vymazalová. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Dominika Vymazalová
Dominika Vymazalová
Z Dominiky se pod dohledem odborníků stala krásná, sebevědomá dáma.
Dominika Vymazalová
14 fotografií
Dominika Vymazalová zhubla v Extrémních proměnách 60 kilogramů a svou váhu si drží i po dvou letech. V životě si ale prošla mnohem těžšími zkouškami než hubnutím. Zažila toxický vztah, ocitla se bez domova a dnes pomáhá lidem s obezitou. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, co všechno musela překonat.

Dnes jste štíhlá a málokdo by poznal, že jste v minulosti bojovala s obezitou. Odkud pramení vaše problémy s hmotností?
Jak se říká, že láska prochází žaludkem, tak u mě to rozhodně platilo. Když jsem byla v nějakém vztahu, přibrala jsem. Ale nebylo to jen tím. Já jsem nikdy nebyla dítě, které by bylo hubené. Už jako dítě jsem každou výrazně stresující situaci zajídala. A tím jsem se sebepoškozovala. Měla jsem období sebepoškozování se a právě v Extrémních proměnách mi pak můj redaktor řekl, že i tím jídlem jsem si ubližovala. Extrémně jsem se najedla a pak jsem si vyčítala, že jsem toho tolik snědla.

Zkoušela jste kila sama shodit? Držela jste nějaké diety?
Já říkám, že jsem zkusila snad každou dietu, která na světě existuje. Teď samozřejmě vím, jaký to byl nesmysl. V rámci obezitologické péče klientům říkáme, že nemají hubnout na chvíli, ale mají si to udržet dlouhodobě a to s dietou nejde. A upřímně za mě nemá smysl si nic zakazovat. I já ze své zkušenosti vím, že když jsem si nějaké jídlo zakázala, o to víc jsem pak na něj myslela. A nakonec se jím přejedla.

Jsem na sebe pyšná za to, že jsem to zvládla, že si stále držím váhu. A to i bez toho, aniž bych musela přehnaně dřít a něco si zakazovat. Nejsem každý den v posilovně.

Kdy jste zkusila první diety?
Bylo to zhruba ve dvanácti letech, když jsem začala vnímat víc, že vypadám jinak než spolužačky. Pak jsem ve čtrnácti letech už byla v lázních pro obézní děti. Tam jsem byla několik týdnů a opravdu jsem díky tomu režimu tam něco shodila. Ale pak jsem se vrátila domů, kde ten režim nebyl a vrátila jsem se opět do starých zajetých kolejí. Já jsem jako dítě byla velmi pohodlná, nechtěla jsem si připravovat svačinky do školy. Takže jsem tam mnohdy šla bez svačiny, nejedla jsem. A všechno jsem dojídala pak doma.

Měla jste podporu v rodině?
U mě to bylo složitější v tom, že moje maminka byla hodně nemocná. Nakonec jí zjistili roztroušenou sklerózu. A naši se rozvedli, když mi byly tři roky. Takže to bylo všechno na ní a nemohla to s tou diagnózou zvládat. A pak jsem tam měla jen tu ségru, která mi ale svačinky rozhodně nepřipravovala. (smích) Odbývala jsem se, nesnídala jsem. Maminka mi platila obědy, ale ty jsem téměř nejedla. Někdy jsem si jen nechala nandat jídlo na tác a pak jsem ho zase odnesla, aniž bych se jídla dotkla. Dodnes nechápu, proč jsem tam vůbec chodila, když to byly vyhozené peníze.

A co jste doma jedla?
Co tam bylo. Neřešila jsem, co je zdravé, co není zdravé. A neměli to se mnou jednoduché. Nakoupily se jogurty a já jsem je všechny snědla. Hodně u sebe vnímám, že jsem si všechny špatné stravovací návyky už nesla z dětství. Ale nikdy jsem rodině nechtěla nic vyčítat, neměli to jednoduché. Jsem ráda, že dnes je na tom mamka zdravotně relativně dobře, že má medikaci. Když vím, jak u někoho může roztroušená skleróza probíhat. Jezdívali jsme na kontroly do Prahy a já si pamatuji, jak jsem z toho jako dítě byla ve stresu. Viděla jsem, jak jsou na tom jiní lidé a neuměla jsem si to vysvětlit. Bála jsem se.

Dominika Vymazalová

Jste ještě generace, kterou ovlivňovaly především časopisy, reklamy v televizi. Vnímala jste i vy v tomto směru nějaký tlak, abyste byla hubenější, dokonalejší?
Já si samozřejmě pamatuji, jak jsem obdivovala všechny ty nádherné holky z časopisů s krásnou pletí. Ale říkám si, že dnes je ta masáž pro holky možná ještě horší. Mají sociální sítě, realita je zkreslená, používají se filtry. Ale co si já osobně pamatuji, tak mě spíš ovlivňovaly seriály, které v té době běžely v televizi. Já jsem milovala Buffy, která zametla se všemi upíry a ještě u toho vypadala dokonale. (smích)

Vzpomenete si na okamžik, kdy jste se poprvé styděla za svou váhu?
Bylo to už v první třídě. Tehdy si holky říkaly, kolik váží a mě se samozřejmě také ptaly, tak jsem odpověděla, že mám čtyřicet. A to bylo jednou tolik, co měly ony. Je ta váha zarazila, ale já jsem neřešila, že jsem jiná. To přišlo až ve chvíli, kdy se chodilo na nákupy. Já jsem nemohla jít do klasických obchodů, které tehdy frčely. To bylo Kenvelo, New Yorker. Tam jsem oblečení nesehnala, protože mi nebylo. Takže jsem musela chodit nakupovat s mamkou k Vietnamcům. Co si ale z této doby pamatuji, tak je to fakt, že mi v hlavě vždy utkvěly jakékoli rýpavé poznámky. A to, si myslím, má každá holčička. Takže bych všem doporučila, aby si u těch malých holčiček dávali pozor na to, jaké mají na jejich vzhled poznámky. A já to tak mám například dodnes. Deset lidí mi může pochválit vzhled, ale já si zapamatuji jen tu jedinou poznámku, která nebyla pozitivní, a ta mi zní v hlavě celý den.

Navzdory všem drsným zkušenostem v životě jste ale dokázala vše zúročit a dnes pomáháte lidem, kteří jsou obézní. Jak jste se dostala na tuto cestu?
Já si pamatuji ještě z Extrémních proměn, že jsem měla období, kdy jsem si říkala, proč jsem vlastně na světě. Připadala jsem si jako naprosto zbytečná osoba, která nemá žádné poslání. Měla jsem pocit, že kdybych tu nebyla, nic by se nestalo. Ale po Extrémních proměnách jsem si uvědomila, že právě tato moje zkušenost by se měla předávat dál. Protože ta roční intenzivní zkušenost, ta proměna, to je něco, co by se předávat mělo. Je mnoho lidí, kteří potřebují pomoct, nedokážou to sami. Nebyla jsem ve fázi, že bych si řekla, že teď všechny spasím. To ne. Ale cítila jsem, že je to ta cesta, kterou se mám vydat. Takže by se dalo říct, že to byl tak trochu osud. Sice jsem si prožila opravdu náročné období, ale vše vyústilo v to, že nyní dělám něco, co mě opravdu těší a naplňuje. Po proměnách jsem se přihlásila i na vysokou školu, abych opravdu byla připravená pomáhat se vším všudy. A díky Role Brzobohaté jsem se dostala ke spolupráci s gastroenterologem panem doktorem Machytkou.

Dominika Vymazalová
Hostem podcastu NA KAFI byla účastnice Extrémních proměn a koordinátorka na klinice Endohope Dominika Vymazalová.
Dominika Vymazalová
Z Dominiky se pod dohledem odborníků stala krásná, sebevědomá dáma.
14 fotografií

Máte pocit, že se vám klienti víc otevřou, když vidí, že jste v podstatě byla jednou z nich?
Určitě. Vnímám, že ke mně mají důvěru. Já jim rozumím, chápu, jak se přesně cítí, čím si procházejí. A pak jsou tu spíš takové úsměvné záležitosti. Když se vybavovala obezitologická ordinace, prosazovala jsem křesílka bez podpěrek. Ptali se mě proč a já jim vysvětlila, že obézní lidé se prostě do takových křesílek nevejdou. Vlastní zkušenost. (smích)

Vnímáte jako žena, že je proces hubnutí jiný než u mužů? Přeci jen máme různé fáze cyklu, mění se nám nálady, hormony s námi dělají divy...
Určitě je to jiné. Ženy v každé fázi cyklu pochopitelně i váží jinak, někdy zadržují vodu, jindy zase mají opravdu chutě na jídla, která by si normálně nedávaly. Musí se s tím také pracovat a myslet na to, že je to jiné než u mužů. I já to sama na sobě pozoruji. Proto ale doporučuji, že je vždy důležité mít dostatek zdravých tuků ve stravě. Hlídat si bílkoviny, pít vodu. Často přijdou klientky s tím, že za den vypily jen kávu. Pak se ta voda zadržuje v těle.

Dominika je přirozený dříč. Stačilo si jen trochu věřit, aby dokázala zhubnout...

Máte nějakou univerzální radu pro obézní? Přestože každé tělo je jiné...
Z vlastní zkušenosti a zkušenosti desítek dalších lidí mohu jen říct, aby se vždy v počátku svěřili do péče odborníka, byli pod dohledem a měli nějaké vedení.

Takže ideálně najít si obezitologa?
Ano, ale najít si takového, který je opravdu zkušený. Já jsem třeba chodila na obezitologii v Plzni v nemocnici a výsledky tam nebyly v podstatě žádné. Vážili mě na obyčejné váze, takže se neřešily žádné další důležité parametry. Řešila se jen váha a obvod pasu. A doporučení jídla bylo naprosto tristní. Já jsem měla na snídani jíst půlku krajíčku chleba, dva plátky šunky, plátek sýra a zeleninu. K svačině jsem měla mít bílý jogurt, k obědu jsem měla mít zeleninu a plátek masa. K druhé svačině jsem měla mít zase nějakou zeleninu a jogurt nebo něco. A k večeři tu druhou polovinu chlebíku a zase jen dva plátky šunky. Takže jsem měla stravu na úrovni dítěte. A tak byla paní doktorka spokojená. Nedoporučila mi ani silový trénink, ani dostatek vody. Prostě mi jen řekla, ať toto držím, přijdu za měsíc a ona si mě zváží, jak jsem na tom. A dnes vím, že to je neudržitelné a nezdravé. Tehdy jsem si i zakázala všechny nezdravé věci. Dnes už to tak nemám, miluji třeba smažený sýr, ale dělám si ho v horkovzdušné troubě. Mučit se není řešení.

Všechno bylo v hlavě. Dominika v Extrémních proměnách shodila 60 kilo

Máte teď dva roky od galavečera. Jak se cítíte?
Jsem na sebe pyšná za to, že jsem to zvládla, že si stále držím váhu. A to i bez toho, aniž bych musela přehnaně dřít a něco si zakazovat. Nejsem každý den v posilovně, cvičím, když se na to cítím, když na to mám dostatek energie. Nepřepínám se, nemám na sebe zbytečně vysoké nároky. Nezakazuji si ani nic v jídle, jsem prostě spokojená a to je myslím základ. Být ve stresu nikomu nepomáhá.

Jaké byly vaše pocity bezprostředně po proměnách?
Najednou jsem měla pocit, že mi v tom životě něco chybí. (smích) Byla jsem zvyklá na to, že jsme byli pod dohledem, že jsme pravidelně oznamovali ty naše výsledky. A pak byl galavečer a konec. Už se nikdo neozýval ze štábu a já jsem potřebovala najít v životě ten balanc, aby mi to fungovalo dál a byla jsem spokojená. Měla jsem někdy docela šílené ambice, jako třeba uběhnout půlmaraton. Ale brzy jsem zjistila, že to není nic pro mě. (smích)

Váš život je dnes úplně jinde než před lety. V minulosti jste zmiňovala, že se z vás vlastně stal bezdomovec. Jak to tehdy bylo?
Čtvrtého října byl den, kdy se ze mě stal bezdomovec. Před lety. Šla jsem do práce a tam jsem dostala textovou zprávu od tehdejšího přítele, že mi vystěhoval věci před byt a bude mi je hlídat pár hodin, ale pak už to nebude řešit a je mu jedno, co se s nimi stane. A mezi těmi věcmi jsem například měla své dvě kočky v přepravkách. Z toho jedna z těch koček potřebovala ještě dvakrát denně inzulín a ten stres jí také neprospěl. Nicméně mě kolegové z práce dovezli před ten dům a tam jsem měla skutečně všechny své věci. A neměla jsem kam jít. Naštěstí jsem měla možnost být přechodně v takové chatce u rybníka. Bylo to dva na dva, byla tam postel, umyvadlo, skříň, lednička. Ta pro mě byla důležitá kvůli tomu inzulínu. Musela jsem si zacpávat díru u dveří dekou, protože už byla zima. Bylo to poměrně dost náročné období. Umývárnu jsem měla v tom areálu, ale nedalo se tam zamknout, takže jsem měla strach, aby se mi tam něco nestalo. A tak jsem žila měsíc, než jsem si našetřila na lepší bydlení. Žila jsem o čínské polévce.

Nepřemýšlela jste nad pomocí od rodiny?
Já jsem byla na Plzeňsku a mamka i ségra na Moravě. A sama ani nevím, proč jsem si tehdy neřekla o pomoc, nesbalila se a neodjela tam. Ale jsem za tu zkušenost nesmírně ráda. Do té doby jsem žila v toxickém vztahu, nikam jsem nechodila. Pak jsem se musela postavit na vlastní nohy, postarat se sama o sebe. Pracovala jsem následně v cukrárně, pak jsem montovala vodovodní baterie. Všechny ty věci ze mě udělaly osobu, kterou jsem dnes, a jsem opravdu ráda, že jsem si tím vším prošla. Naučilo mě to pokoře a vděčnosti.

Upřímně se není čemu divit, že jste v takových chvílích neřešila postavu a obezitu..
Moje tělo bylo ve stresu neustále, tuky si ukládalo do zásoby. Nějaké hubnutí tehdy opravdu vůbec nebylo má priorita. Tehdy jsem na sebe v tomto směru vůbec nemyslela.

Máte teď ještě nějaký sen?
Já bych si moc přála rodinu. Vždy jsem si přála být mladá maminka. Milovala jsem Gilmorova děvčata a líbilo se mi, jaký vztah právě měly ty dvě ústřední postavy. Tak to už nestihnu. (smích) Ale děti bych si přála moc. Ale zase nechci takový extrém, abych si jen našla v uvozovkách nějaký genetický materiál. Ráda bych měla úplnou rodinu. Naši se rozvedli, když mi byly tři roky, takže já jsem úplnou rodinu neměla a vždy jsem o ní snila. A věřím, že se mi ten sen jednou splní.

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