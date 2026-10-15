Anet, mohla byste nám přiblížit, jak začaly vaše potíže?
Já jsem nemocná od dvou a půl let. Nemám život zdravého člověka, ačkoli jsem se podle lékařů narodila jako naprosto zdravá holčička. Když mi ale byly dva roky a půl a ráno jsme se ségrou vstávaly, všimla si, že nemohu vstát, a běžela to říct mamce. Když za mnou mamka přišla, byla jsem jako hadrová panenka. Tak to aspoň znám z jejího vyprávění. Měla jsem svěšený koutek, nemohla sama sedět.
V bytě nemohu cvičit, stále narážím do věcí. Ale není pro nás reálné zaplatit si klasický pronájem. Podávali jsme i žádost na magistrát, ale bylo nám to zamítnuto.