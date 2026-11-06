Čtrnáct typů nádorových onemocnění na vzestupu, devatenáct na ústupu. Takový výsledek přinesla rozsáhlá americká studie, která sledovala výskyt rakoviny u lidí mladších padesáti let. Vědci zjistili také něco, čemu se v médiích věnuje podstatně méně pozornosti: Přestože některé nádory přibývají, celková incidence rakoviny se v této věkové skupině nezvyšovala.
Podrobnější analýza však odhalila rozdíly mezi věkovými skupinami. Zatímco mezi staršími lidmi výskyt výrazně klesal, ve věku 45 až 49 let spíše stagnoval nebo mírně rostl.