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Hosté pořadu
doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Protonové centrum Praha
Jiří Kubeš je radiační onkolog s více než třicetiletou praxí. Vedl radioterapeutický úsek onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a následně oddělení radiační onkologie v Praze, kde zaváděl moderní metody fotonového ozařování. Od roku 2012 působí v Protonovém centru Praha a zaměřuje se především na léčbu nádorů hlavy a krku a karcinomu prostaty. Dlouhodobě se věnoval také výuce budoucích lékařů na Univerzitě Karlově. Odborně ho zajímá mimo jiné působení protonové radioterapie na imunitní systém pacienta.
doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Protonové centrum Praha
Je zkušenou onkoložkou, která svou profesní dráhu spojila především s Fakultní nemocnicí v Motole. Více než dvacet let zde působila jako primářka radioterapeuticko-onkologického oddělení a v letech 2013 až 2022 vedla Onkologickou kliniku 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol. Má specializace v radioterapii i klinické onkologii, získala také doktorát, titul docentky a manažerské vzdělání MBA. Nyní vede Onkologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, působí v Protonovém centru Praha a podílí se na vzdělávání radiologických asistentů na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.
MUDr. Kateřina Dědečková
Protonové centrum Praha
Kateřina Dědečková je radiační onkoložka s více než pětadvacetiletou praxí. Profesní dráhu zahájila v Nemocnici Jičín a následně působila v Ústavu radiační onkologie v Nemocnici Na Bulovce. Od roku 2012 pracuje v Protonovém centru Praha. Dlouhodobě se specializuje na ozařování pacientů s nádorovými onemocněními krvetvorby a v posledních letech se zaměřuje také na vztah mezi ionizujícím zářením a imunitním systémem. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací, zejména o částicové radioterapii.
Mgr. Lubomír Zámečník, Ph.D.
Protonové centrum Praha
Lubomír Zámečník je klinický radiologický fyzik s jednatřicetiletou praxí. Začínal u kobaltových a céziových ozařovačů, později uváděl do provozu lineární urychlovač a pomáhal zavádět moderní ozařovací postupy. Od roku 2012 se podílel na zahájení protonové léčby v Protonovém centru Praha. Specializuje se na plánování léčby, měření dávek záření a ověřování ozařovacích plánů. Dlouhodobě se věnuje také radiační ochraně a rozvoji technických standardů protonové terapie.
Na základě vyšetření z CT je před ozařováním potřeba vytvořit prostorový model pacientova těla. Lékaři v něm vymezují nádor i okolní orgány, které chtějí před zářením chránit. Práci, kterou dříve prováděli ručně, dnes výrazně urychluje umělá inteligence. „Tohle jsme před deseti lety dělali třeba půl dne. Jeden člověk – půl dne. AI to teď má za pět minut,“ popsal Jiří Kubeš.
Technologie pomáhá také fyzikům připravujícím ozařovací plány. „U nás pomáhá při nastavování a plánování léčby, kontrole kvality a následném ověřování všech klinických plánů,“ uvedl Lubomír Zámečník. Jana Prausová však připomněla hranici automatizace. „Co nenahradíme umělou inteligencí, je dobré lidské slovo v péči o pacienta. A to je velmi důležité.“
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Zasáhnout nádor a šetřit okolí
Protonová léčba je jedním ze způsobů ozařování nádorů. Její přednost podle hostů spočívá především v rozložení dávky záření: umožňuje omezit zátěž některých zdravých tkání kolem ozařované oblasti.
„Protony předají maximum energie v závěru své dráhy,“ vysvětlil Zámečník princip takzvaného Braggova peaku. Právě hloubku, v níž částice předají největší množství energie, lze při plánování léčby nastavit.
Samotnému ozařování proto předchází několik kroků. „Nejdříve musí pacient absolvovat zobrazovací metody, abychom věděli, jakou oblast budeme ozařovat,“ popsala Kateřina Dědečková. Následuje plánovací CT, vymezení ozařované oblasti a příprava plánu. „Stanoví se počet sezení, takzvaných frakcí, a potom je možné zahájit radioterapii.“
Důležité je i to, aby poloha těla při jednotlivých návštěvách odpovídala plánování. U vybraných oblastí pomáhá řízené zadržení dechu. „Pacient v brýlích vidí, jak dýchá,“ přiblížil Zámečník. Ozařování pak probíhá jen v předem stanovené fázi nádechu, aby se omezil vliv pohybu orgánů.
Pro každého vhodná není
Přesné zacílení má význam také kvůli dlouhodobým následkům léčby. Čím více pacientů se podaří vyléčit, tím důležitější je jejich zdraví v dalších letech. „Řadě lidí umíme výborně pomoci a dokážeme je vyléčit nebo jim významně prodloužit život,“ zdůraznila Prausová. Výběr ozařovací metody však musí zapadat do celé léčby, která může zahrnovat operaci, léky i podpůrnou péči.
Protony nejsou univerzální volbou pro všechny nádory. Kubeš mezi diagnózami léčenými v centru zmínil například vybrané nádory mozku, hlavy a krku, prsu, prostaty či maligní lymfomy. U některých oblastí je překážkou proměnlivá poloha orgánů.
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„Nádory žaludku, střeva a konečníku většinou neléčíme právě kvůli variabilitě, která se nedá zopakovat,“ uvedl. Také upozornil, že míra odborné shody na využití protonů se mezi diagnózami liší.
Pacienti mohou centrum kontaktovat a zaslat dokumentaci k posouzení. „Pokud je pacient pro naši léčbu vhodný, pozveme ho ke konzultaci,“ vysvětlila Dědečková.
Lékaře stále zaměstnávají papíry
Vedle nových technologií podle Prausové rozhoduje i organizace péče. Koordinátoři pomáhají pacientům s termíny, přípravou na vyšetření a kontaktem s lékařem. Zdravotníkům tím uvolňují čas.
Překážkou podle ní zůstává předávání dokumentace. „Veškeré zprávy, které dostáváme, máme v papírové podobě a přepisujeme je,“ popsala zkušenost pracoviště. Za důležité považuje také zkrácení cesty od podezření na nádor k léčbě. Opakovaná vyšetření a přesuny mezi specialisty ji podle ní někdy prodlužují o týdny.
Budoucnost vidí hosté také v propojení ozařování s imunoterapií. Cílem je zasáhnout nádor a přitom co nejméně poškodit obranyschopnost organismu. „Vidíme budoucnost právě v kombinaci radioterapie zejména s imunoterapií,“ uvedl Kubeš. Jde podle něj o směr, který může dále změnit způsob, jakým lékaři k léčbě nádorů přistupují.
Jak úspěšná je protonová léčba? Proč někteří lékaři neposílají pacienty na protony? Hradí léčbu pojišťovny? Jak dlouho se čeká na léčbu? Dokáže ozařování aktivovat imunitu proti nádoru? I na to odpovídali hosté iDNES Lounge.