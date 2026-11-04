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Kašel se během nachlazení mění. Jak poznat, co právě potřebuje?

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Kašel se během nachlazení mění. Jak poznat, co právě potřebuje? | foto: Canva

Podzim umí během pár dnů změnit domácí provoz. Sychravá rána, přeplněná MHD i školní třídy totiž právě otevírají sezonu viróz. Co k ní bohužel neodmyslitelně patří, je vedle únavy a rýmy také nepříjemný kašel, který dokáže potrápit celou rodinu. Zatímco suchý kašel bývá dráždivý a narušuje spánek, ten vlhký souvisí s tvorbou hlenu, který je potřeba uvolnit, aby dýchací cesty zůstaly průchodné.

„Něco na mě leze.“ Touhle neoblíbenou větou většinou začíná nachlazení, které se během dalších dnů může vyvíjet pokaždé trochu jinak. Někdo si párkrát odkašle a za několik dní je po všem. U jiného se však kašel postupně zhoršuje a z občasného pokašlávání se stane nepříjemný společník, který provází člověka při práci, cestou do školy i při běžném fungování doma.

Kašel je přirozenou obrannou reakcí dýchacích cest. Pomáhá tělu zbavovat se nečistot, které se v nich nahromadí. Není jednotvárný, charakter kašle se proměňuje. Na začátku bývá suchý a dráždivý, narušuje spánek i běžné aktivity, později může přejít ve vlhký kašel související s tvorbou hlenu. V tu chvíli už nejde jen o nepříjemný pocit v krku. Organismus se snaží hlen dostat z dýchacích cest ven – a kašel je součástí tohoto procesu.

Když se přidá hlen

U vlhkého kašle je proto žádoucí podpořit vykašlávání a s odstraněním hlenu z dýchacích cest pomoci. Základem zůstává dostatek tekutin a odpočinek, ale při výraznějším kašli může přijít na řadu také léčivý přípravek určený právě pro tento typ obtíží.

Jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení

Jednou z možností je Prospan, volně prodejný léčivý přípravek s obsahem extraktu z listů břečťanu. Ten podporuje vykašlávání a používá se při kašli spojeném s onemocněním dýchacích cest.

Prospan®

  • lékárenský přípravek s rostlinným extraktem EA 575® z listů břečťanu
  • podporuje vykašlávání, uvolňuje hlen a napomáhá průchodnosti dýchacích cest
  • bez obsahu cukru, alkoholu a barviv, bez omezení denní dobou
  • klinicky ověřený účinek doložený studiemi
  • vhodný pro celou rodinu včetně dětí od narození
  • volně prodejný v lékárnách
Prospan, volně prodejný léčivý přípravek s obsahem extraktu z listů břečťanu

Praktickou výhodou pro běžný chod domácnosti je i to, že jeho užití není potřeba plánovat jen na první polovinu dne. Prospan lze užívat i po 17. hodině, takže jeho podání je možné přizpůsobit tomu, kdy kašel člověka skutečně trápí. Vždy je samozřejmě potřeba dodržovat doporučené dávkování uvedené v příbalové informaci.

Kdy už domácí režim nestačí

Ne každý kašel ale patří do kategorie běžného nachlazení. Důležitou roli hraje jeho průběh, intenzita i další příznaky, které se k němu přidávají. Zpozornět je potřeba například tehdy, když se stav výrazně zhoršuje, objeví se potíže s dýcháním, vysoká horečka nebo jiné neobvyklé obtíže.

Pozornost si zaslouží také kašel, který přetrvává déle, než odpovídá běžnému průběhu nachlazení. V takové situaci už není namístě pouze hledat další způsob, jak ho doma zvládnout, ale poradit se s lékařem.

U běžného nachlazení však často pomůže hlavně klid, dostatek tekutin, čerstvý vzduch a čas. A když se k tomu přidá nepříjemný kašel, může mít v léčbě své místo i přípravek určený právě pro podporu vykašlávání.

Léčivý přípravek Prospan® obsahuje léčivo suchý extrakt z břečťanového listu a je určen k vnitřnímu použití. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci nebo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: MagnaPharm CZ, s.r.o., Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5. Datum přípravy: 7. 10. 2026. PRO_26_28_CZE

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