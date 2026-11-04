„Něco na mě leze.“ Touhle neoblíbenou větou většinou začíná nachlazení, které se během dalších dnů může vyvíjet pokaždé trochu jinak. Někdo si párkrát odkašle a za několik dní je po všem. U jiného se však kašel postupně zhoršuje a z občasného pokašlávání se stane nepříjemný společník, který provází člověka při práci, cestou do školy i při běžném fungování doma.
Kašel je přirozenou obrannou reakcí dýchacích cest. Pomáhá tělu zbavovat se nečistot, které se v nich nahromadí. Není jednotvárný, charakter kašle se proměňuje. Na začátku bývá suchý a dráždivý, narušuje spánek i běžné aktivity, později může přejít ve vlhký kašel související s tvorbou hlenu. V tu chvíli už nejde jen o nepříjemný pocit v krku. Organismus se snaží hlen dostat z dýchacích cest ven – a kašel je součástí tohoto procesu.
Když se přidá hlen
U vlhkého kašle je proto žádoucí podpořit vykašlávání a s odstraněním hlenu z dýchacích cest pomoci. Základem zůstává dostatek tekutin a odpočinek, ale při výraznějším kašli může přijít na řadu také léčivý přípravek určený právě pro tento typ obtíží.
Jednou z možností je Prospan, volně prodejný léčivý přípravek s obsahem extraktu z listů břečťanu. Ten podporuje vykašlávání a používá se při kašli spojeném s onemocněním dýchacích cest.
Prospan®
Praktickou výhodou pro běžný chod domácnosti je i to, že jeho užití není potřeba plánovat jen na první polovinu dne. Prospan lze užívat i po 17. hodině, takže jeho podání je možné přizpůsobit tomu, kdy kašel člověka skutečně trápí. Vždy je samozřejmě potřeba dodržovat doporučené dávkování uvedené v příbalové informaci.
Kdy už domácí režim nestačí
Ne každý kašel ale patří do kategorie běžného nachlazení. Důležitou roli hraje jeho průběh, intenzita i další příznaky, které se k němu přidávají. Zpozornět je potřeba například tehdy, když se stav výrazně zhoršuje, objeví se potíže s dýcháním, vysoká horečka nebo jiné neobvyklé obtíže.
Pozornost si zaslouží také kašel, který přetrvává déle, než odpovídá běžnému průběhu nachlazení. V takové situaci už není namístě pouze hledat další způsob, jak ho doma zvládnout, ale poradit se s lékařem.
U běžného nachlazení však často pomůže hlavně klid, dostatek tekutin, čerstvý vzduch a čas. A když se k tomu přidá nepříjemný kašel, může mít v léčbě své místo i přípravek určený právě pro podporu vykašlávání.
Léčivý přípravek Prospan® obsahuje léčivo suchý extrakt z břečťanového listu a je určen k vnitřnímu použití. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci nebo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: MagnaPharm CZ, s.r.o., Karla Engliše 6/3201, 150 00 Praha 5. Datum přípravy: 7. 10. 2026. PRO_26_28_CZE