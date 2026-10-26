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Proč ve stresu saháme po čokoládě a chipsech? Mozek má své skryté důvody

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Když vás přepadne stres, smutek nebo únava, dostanete neodolatelnou chuť na čokoládu, chipsy či jiné dobroty? Není to náhoda. Za touhou po sladkém a slaném se skrývají hormony, fungování mozku i dávné instinkty. Jak poznat skutečný hlad od toho emočního a co dělat, když vás honí mlsná?
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ilustrační snímek

Život je někdy jako na houpačce. Jsou dobré dny, kdy je vše zalité sluncem, někdy ale přijdou i nečekané „jobovky“, například stres v práci, nemoci, rozchod či finanční potíže, které vás rozhodí a vy okamžitě sáhnete po jídle. Zajímavé je, že vás v tu chvíli neláká nic zdravého, žádné jablko, okurka nebo celozrnný rohlík, ale raději sáhnete po něčem extrémně sladkém nebo slaném.

Rajčatový paradox

Podle výzkumů si při emočním hladu vybíráte potraviny v určité barevné paletě. Zatímco zelené odstíny (tedy většina zeleniny) tělo nezajímají, pochutiny v červené, žluté či oranžové barvě jsou velkým lákadlem. Není divu, že tráví večery s pizzou, hranolkami, donuty či kečupovými omáčkami a fastfoodové řetězce mají žně.

Odborníci takovému chování říkají emoční přejídání. Nevzniká kvůli vaší slabé vůli, můžou za to hormony a evoluce. Co můžete dělat, abyste těžké chvíle zvládali lépe, bez stresu a zbytečných kalorií?

Sladký jed

Hlavním důvodem, proč v těžkých časech saháte po tabulce čokolády nebo pytlíku brambůrků, je obyčejná biochemie. Tělo totiž pod tlakem produkuje stresový hormon kortizol, který se vás snaží připravit na těžké časy. Proto hledá rychlé zdroje energie. A hádejte, co to je? Přesně tak – cukr a tuk.

Sladké potěšení ve formě dortíku, sušenek nebo čokolády funguje jako dočasné antidepresivum, mozek na jeho základě uvolňuje hormony radosti a štěstí – dopamin a serotonin. Úleva bohužel přetrvává zhruba jen tři až pět minut (tedy přesně takovou dobu, po kterou máte na jazyku sladkou chuť), pak už postupně odeznívá a vy se ocitáte vnitřně zpátky na nule...

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Co dělat jinak: Pokud vás v krizi přepadne touha po sladkém, nevadí, dejte si ale raději tmavou čokoládu, nejlépe s 85 procenty kakaa. Kvalitní kousek poznáte podle složení, v němž by nemělo chybět kakaové máslo. Výhodou hořké čokolády je, že nabízí nejen sladkou, ale i hořkou chuť, proto jí nesníte zase tak moc. Zkuste si vzít jeden čtvereček a nechte ho pozvolna rozpustit v ústech. Mozek zaregistruje sladkou chuť a uvolní hormony štěstí. Tato čokoládová verze navíc obsahuje hořčík na podporu nervové soustavy a zároveň aminokyselinu tryptofan, vyrovnávající emoce a navozující duševní klid.



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